Istoria „Batmobilului” BMW Art Car 3.0 CSL

Modelul BMW 3.0 CSL, cunoscut sub numele de „Batmobil”, nu a fost creat pentru a fi doar admirat, ci și pentru a străluci pe circuit. În 1975, mașina pictată de Calder a debutat la celebra Cursă de 24 de ore de la Le Mans, unde a ajuns pe locul al cincilea înainte de a fi forțată să abandoneze. Această combinație inedită între artă și performanță a redefinit modul în care sunt percepute automobilele și arta contemporană. Astfel s-a născut seria BMW Art Cars, un proiect unic care a reunit în cinci decenii 20 de artiști celebri, printre care Andy Warhol, Jeff Koons și Cao Fei, oferindu-le libertatea de a transforma automobilele BMW în opere de artă.

Cum a luat naștere proiectul Art Car în plină criză a petrolului

Proiectul Art Car a fost inițiat de Hervé Poulain, un licitator de artă francez și pilot de curse. Visul său era să concureze la Le Mans cu o mașină transformată într-o operă de artă. Cu ajutorul lui Alexander Calder, cunoscut pentru „mobilele” sale, și al sprijinului producătorului BMW, ideea a prins contur. În plină criză a petrolului, când BMW se retrăsese din motorsportul european, compania a sprijinit totuși inițiativa. O echipă specială a fost formată și includea piloți renumiți precum Sam Posey și Jean Guichet. Rezultatul? Primul BMW Art Car – o „sculptură în mișcare”, cum o descria Calder însuși, inspirată din simplitatea operelor lui Constantin Brâncuși, pe care artistul le admira profund. „Câștigă – dar condu cu grijă!”, i-a spus Calder lui Hervé Poulain înainte de cursă, amintește prof. dr. Thomas Girst, Head of Cultural Engagement BMW Group.

BMW Art Car, o colecție diversă și universală

De-a lungul anilor, BMW Art Car a devenit o colecție emblematică, definită de diversitate culturală și libertate artistică. Printre artiștii care au contribuit se numără nume sonore din arta contemporană, precum Andy Warhol și David Hockney, dar și creatori din culturi mai puțin reprezentate, cum ar fi Esther Mahlangu din Africa de Sud și Kumantje Nelson Jagamara, artist aborigen australian. „Primul BMW Art Car, semnat de Calder, este nucleul colecției din care au derivat toate celelalte lucrări. Aspectul său ludic și culorile primare l-au transformat într-un simbol atât pentru iubitorii de artă, cât și pentru pasionații de motorsport”, a adăugat Girst.

Legătura dintre Alexander Calder și Constantin Brâncuși, celebrată la București

Relația lui Calder cu sculptorul român Constantin Brâncuși este un alt punct de atracție al expoziției. Calder a fost profund influențat de vizitele în atelierul lui Brâncuși, admirând „simplitatea” sculpturilor acestuia, pe care le-a descris ca fiind „minunate”. Această influență este evidentă în designul BMW 3.0 CSL, unde formele simple și culorile vibrante transmit dinamism și bucurie. De asemenea, implicarea galeristei de origine română Ileana Sonnabend în proiect a fost esențială pentru selectarea unor artiști de renume mondial, precum Andy Warhol și Jeff Koons. Ileana Sonnabend este recunoscută ca unul dintre cei mai importanți promotori ai artei contemporane, contribuția sa fiind omagiată de expoziții dedicate, inclusiv la MoMA New York.

Mașina care îmbină arta și tehnologia, expusă la RAD Art Fair în București

„Ne bucurăm să descoperim și legături românești în proiectul BMW Art Car – de la relația dintre Calder și Brâncuși până la influența pe care Ileana Sonnabend a avut-o ca unul dintre cei mai importanți galeristi la nivel global. Este o dovadă a faptului că BMW Art Car este un proiect bogat și universal și este cu atât mai relevant că vorbim despre aceste conexiuni în cadrul RAD Art Fair, un eveniment care își propune să promoveze arta românească în exterior”, a declarat Alex Șeremet, Corporate Communication Manager BMW România. Primul BMW Art Car, semnat de Alexander Calder, poate fi admirat până pe 26 aprilie la RAD Art Fair, iar ulterior, până pe 15 mai, va rămâne expus la Hotel Caro din București.

