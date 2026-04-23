Cine este Michel Nkuka Mboladinga, poreclit „Omul Statuie”

Michel Nkuka Mboladinga, în vârstă de 49 de ani, și-a dedicat viața unui gest simbolic. Încă din 2013, acesta a devenit o prezență iconică pe stadioanele din Africa, participând la meciurile echipei naționale a RD Congo îmbrăcat la costum, în culorile drapelului țării și stând nemișcat pe o platformă, relatează site-ul bulgar Vesti.

Gestul său este un omagiu adus lui Patrice Lumumba, primul prim-ministru al RD Congo, care a fost asasinat în 1961.

„Fac acest lucru pentru a păstra vie amintirea lui Lumumba și lupta sa împotriva colonialismului”, a declarat Mboladinga.

Lumumba este considerat un simbol al luptei pentru independență în RD Congo, care a obținut suveranitatea față de Belgia în 1960.

RD Congo s-a calificat la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026

RD Congo a obținut o performanță istorică, asigurându-și calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, pentru prima dată din 1974. Momentul decisiv a fost victoria cu 1-0 împotriva Jamaicăi, obținută în prelungiri datorită unui gol marcat în minutul 100.

Aici intervine însă partea tristă pentru Michel Nkuka Mboladinga: în timp ce echipa și fanii sărbătoreau această realizare, Mboladinga nu a putut participa la bucuria colectivă pe stadion.

Conform Vesti, problemele legate de obținerea unei vize pentru SUA l-au împiedicat să fie alături de echipă la competiție. Deși a încercat să obțină viza prin intermediul ambasadelor din Kenya și Etiopia, procesul birocratic a durat prea mult.

„Chiar și o viză expres necesită cel puțin o zi pentru procesare, iar călătoria până în SUA durează în jur de 30 de ore”, a explicat el.

