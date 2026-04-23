Fanii îl pot vedea pe Alex Velea la PRO TV în fiecare joi, de la ora 21.30, dar și cu o săptămână în avans pe VOYO. Iar după ce a acceptat rolul, artistul a stat de vorbă cu Libertatea despre cariera și viața lui.

Întrebat ce părere are Antonia despre Doru din „Tătuțu’”, Alex Velea a afirmat că partenera lui de viață îl susține în orice face.

„Antonia e sinceră cu mine mereu (n.r. – râde). Îi place rolul și mă susține, dar dacă e ceva de zis, îmi spune direct. Apreciez asta”, a spus Alex Velea în exclusivitate pentru Libertatea.

Am fost curioși dacă acasă vorbesc despre un film sau serial în care să joace împreună, iar cântărețul a precizat că ar fi interesant să apară amândoi într-un proiect.

„Nu ar fi exclus deloc. Ar fi chiar interesant să ne vedeți împreună într-un proiect. Vedem ce ne rezervă viitorul”, a adăugat Alex Velea.

Timp de un an, Alex Velea a fost implicat și în proiectul comun cu Smiley și Connect-R, astfel că l-am întrebat cum a fost acea perioadă pentru el.

„A fost un an intens, cu multă muncă și schimbări. Colaborările astea m-au ajutat să cresc și mai mult și sunt recunoscător pentru tot ce am făcut împreună. A fost ca și cum nu a trecut timpul. Conexiunea e acolo, vibe-ul e același. Când intrăm în studio, totul vine natural”, a mai spus Alex Velea în exclusivitate pentru Libertatea.

Celebrul artist ne-a vorbit și despre planurile sale, însă fără să ofere prea multe detalii. A precizat doar că urmează multe lucruri tari!

„Am multe în plan, atât pe muzică, cât și pe partea de actorie. Nu mă opresc aici (n.r. – râde). Urmează lucruri tari, stați aproape”, a încheiat actorul din „Tătuțu’” interviul pentru Libertatea.

