Fiecare componentă trebuie să fie compatibilă cu celelalte, de la folie și accesorii până la sistemul pluvial și elementele de etanșare. Atunci când toate aceste produse sunt alese împreună, rezultatul este un acoperiș care funcționează corect și își păstrează performanțele ani la rând.

Bilmax pune accent pe această abordare și oferă soluții complete pentru acoperișuri, nu doar panouri de țiglă metalică. În ofertă găsești produse Bilka și Wetterbest, disponibile în numeroase profile, culori și finisaje, alături de toate accesoriile necesare. În plus, primești consultanță pentru alegerea produselor potrivite în funcție de proiectul tău.

O comandă bine pregătită înseamnă economie de timp, un buget mai ușor de gestionat și mai puține situații în care trebuie să revii pentru materiale suplimentare. 

În același timp, toate componentele se potrivesc atât din punct de vedere tehnic, cât și estetic. Acest lucru contribuie la aspectul final al acoperișului și la funcționarea lui pe termen lung, fără compromisuri sau improvizații.

Un acoperiș complet înseamnă mai mult decât țiglă metalică

Țigla metalică reprezintă doar una dintre componentele unui acoperiș. Pentru ca acesta să ofere protecție împotriva ploii, zăpezii și vântului, este nevoie de un sistem complet, în care fiecare piesă are un rol bine definit.

În funcție de proiect, un sistem complet poate include:

  • panouri de țiglă metalică;
  • coame, dolii și borduri;
  • șuruburi și accesorii de fixare;
  • folie anticondens;
  • accesorii pentru ventilarea acoperișului;
  • benzi de etanșare;
  • opritoare de zăpadă;
  • jgheaburi și burlane.

Toate aceste componente trebuie să fie compatibile între ele. Atunci când provin din aceeași gamă de produse, montajul devine mai ușor, aspectul este uniform, iar fiecare element își îndeplinește corect rolul.

Bilmax pune la dispoziție profile precum Clasic, Balcanic, Adriatic, Iberic, Britanic, Gotic sau Panorama, astfel încât fiecare proprietar să poată alege modelul care se potrivește stilului locuinței. La acestea se adaugă finisaje lucioase, mate, GrandeMat, Wood sau Dripstop, fiecare având avantaje specifice în funcție de cerințele proiectului.

Un calcul corect înseamnă economie și mai puține probleme

Una dintre cele mai importante etape înainte de comandă este calculul necesarului de materiale. Suprafața acoperișului este influențată de pantă, de forma construcției și de numărul elementelor arhitecturale, iar toate acestea trebuie luate în calcul.

O estimare făcută doar după suprafața casei poate genera diferențe importante. Un acoperiș cu lucarne, dolii sau mai multe ape necesită mai multe tăieturi și, implicit, mai mult material.

Pentru un calcul corect trebuie analizate:

  • suprafața fiecărei ape;
  • panta acoperișului;
  • lungimea streșinilor;
  • numărul de coame și dolii;
  • poziția coșurilor și a ferestrelor de mansardă;
  • dimensiunea sistemului pluvial.

Un calcul complet ajută la stabilirea unui buget realist și reduce riscul comenzilor suplimentare. În plus, toate materialele pot fi livrate împreună, ceea ce simplifică organizarea întregului proiect.

Bilmax oferă consultanță pentru alegerea produselor și pentru întocmirea unei liste complete de materiale. Compania este specializată în comercializarea sistemelor pentru acoperiș și își folosește experiența pentru a ajuta fiecare client să aleagă soluția potrivită.

Profilul și finisajul influențează aspectul și durabilitatea acoperișului

Mulți proprietari aleg țigla metalică după culoare, însă profilul și finisajul sunt la fel de importante. Profilul stabilește aspectul general al acoperișului și contribuie la rigiditatea panourilor.

Casele construite într-un stil tradițional sunt puse în valoare de profilele clasice, în timp ce locuințele moderne se potrivesc foarte bine cu modelele cu linii simple și contemporane.

Și finisajul are un rol important. Varianta lucioasă oferă un aspect clasic, finisajul mat este foarte apreciat pentru aspectul discret, iar GrandeMat adaugă un strat protector mai rezistent la zgârieturi, radiații UV și variații de temperatură. 

entru anumite proiecte există și finisajul Wood, care reproduce aspectul lemnului, precum și varianta Dripstop, destinată reducerii condensului în anumite condiții.

La fel de important este ca toate accesoriile vizibile să fie alese în același finisaj și în aceeași culoare. În acest fel, acoperișul are un aspect uniform și elegant.

Sistemul pluvial trebuie ales în funcție de dimensiunea acoperișului, astfel încât apa să fie evacuată eficient indiferent de cantitatea de precipitații.

De ce aleg tot mai mulți proprietari Bilmax?

Bilmax colaborează cu producători consacrați precum Bilka și Wetterbest și pune la dispoziția clienților o gamă completă de produse pentru acoperișuri. Astfel, poți găsi într-un singur loc țiglă metalică, accesorii, folii, sisteme pluviale, ferestre de mansardă și alte produse necesare.

Un alt avantaj îl reprezintă consultanța oferită înainte de comandă. Alegerea profilului, a finisajului și a accesoriilor devine mult mai simplă atunci când primești recomandări adaptate proiectului tău.

Pentru comenzile de produse Bilka și Wetterbest care depășesc valoarea de 2.000 de lei, Bilmax oferă transport gratuit, conform condițiilor disponibile pe site. Acest avantaj contribuie la optimizarea costurilor atunci când achiziționezi toate materialele necesare dintr-o singură comandă.

Atunci când alegi o țiglă metalică împreună cu toate componentele compatibile, investești într-un acoperiș gândit să funcționeze ca un ansamblu. Fiecare piesă completează sistemul, iar rezultatul este o soluție durabilă, estetică și eficientă. 

Bilmax îți oferă această posibilitate printr-o gamă variată de produse, consultanță specializată și materiale de calitate, astfel încât întreaga achiziție să fie simplă, bine organizată și adaptată nevoilor proiectului tău.

Sursa foto: freepik.com

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