De ce transformările obținute prin chirurgia estetică sunt prezentate drept rezultate naturale

Specialiștii atrag atenția că promovarea unor rezultate chirurgicale ca fiind obținute exclusiv prin sport și alimentație poate crea așteptări nerealiste

În ultimii ani, presa mondenă abundă în titluri precum „Uite ce corp perfect are X!”, „Secretul siluetei de invidiat” sau „A slăbit spectaculos doar cu sport și alimentație sănătoasă”. În spatele multor astfel de povești există însă o realitate despre care aproape nimeni nu vorbește.

Tot mai multe transformări spectaculoase sunt prezentate drept rezultatul exclusiv al disciplinei, sportului și alimentației echilibrate, deși în multe cazuri există și intervenții de chirurgie estetică despre care publicul nu află nimic. Fenomenul este tot mai prezent în mediul online și ridică întrebări despre diferența dintre discreția privind intervențiile estetice și promovarea unor rezultate care nu reflectă întreaga realitate.

Medicii explică faptul că alimentația sănătoasă și exercițiile fizice sunt esențiale pentru sănătate și pentru menținerea rezultatelor pe termen lung. Totuși, acestea nu pot modifica anumite caracteristici anatomice și nu pot reproduce efectele unor intervenții precum liposucția, abdominoplastia sau liftingul corporal. Aceste proceduri au indicații medicale clare și produc modificări care nu pot fi obținute exclusiv prin sport sau dietă, chiar dacă un stil de viață sănătos contribuie la menținerea rezultatelor.

Chirurgia estetică nu este problema. Lipsa de transparență este

Specialiștii clinicii de estetică medicală Legacy Med consideră că medicina estetică nu ar trebui să fie un subiect ascuns sau stigmatizat. În opinia acestora, fiecare persoană are dreptul să decidă dacă vorbește sau nu despre intervențiile la care a apelat, însă prezentarea unor rezultate chirurgicale drept transformări obținute exclusiv prin sport și alimentație poate induce publicul în eroare.

Diferența dintre discreție și dezinformare este una importantă. Nimeni nu este obligat să își expună alegerile personale, însă omiterea unei intervenții care a avut un rol esențial în transformarea fizică poate crea așteptări nerealiste și poate afecta încrederea celor care încearcă să obțină aceleași rezultate doar prin dietă și exerciții fizice.

Autenticitatea contează mai mult decât perfecțiunea

La Legacy Med, medicina estetică este privită ca o completare a unui stil de viață sănătos, nu ca un înlocuitor al acestuia. Alimentația echilibrată, mișcarea și intervențiile realizate atunci când există indicație medicală pot contribui împreună la obținerea și menținerea rezultatelor, însă transformările nu ar trebui prezentate într-un mod care induce ideea că au fost obținute exclusiv prin voință.

„În cadrul clinicii Legacy Med promovăm chirurgia estetică atunci când este realizată responsabil și profesionist. Credem că medicina estetică nu este un subiect care trebuie ascuns, ci o alegere personală care poate fi asumată cu naturalețe. Nimeni nu este obligat să vorbească despre intervențiile pe care le-a făcut, însă atunci când o transformare majoră este prezentată public drept rezultatul exclusiv al sportului și al alimentației, se creează așteptări care nu reflectă întotdeauna realitatea. Dacă bisturiul te-a ajutat să arăți mai bine, asumarea acestei alegeri poate fi la fel de firească precum bucuria de a împărtăși rezultatul” afirmă Simona Chițac, fondatoarea clinicii.

Asumarea intervențiilor estetice rămâne o alegere personală, însă informarea corectă și prezentarea completă a transformărilor contribuie la formarea unor așteptări realiste și la reducerea presiunii sociale generate de imaginile promovate în mediul online.

Foto: Arhivă personală

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