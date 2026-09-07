De vorbă cu administratorii Autobon

Autobon a luat naștere în anul 2010 și de atunci nu a încetat să crească și să dovedească faptul că trebuie să încline către nevoile clienților că să aibă success. În rândurile ce urmează o să dezvoltăm acest subiect și o să stăm de vorba cu proprietarii Autobon.

Autobon are acces la peste un milion de anvelope de la aproximativ 40 de producători. Cum reușiți să oferiți clienților soluția potrivită pentru fiecare tip de autoturism?

Autobon dispune de un stoc local foarte diversificat și, în același timp, este conectat la cei mai mari distribuitori de anvelope din România și din Europa, precum și la hub-urile principalilor producători. Astfel, putem afișa în magazinul online o gamă foarte largă de produse, de la anvelope de buget până la modele premium.

Pentru fiecare autoturism, selecția se face în funcție de dimensiunile omologate, sezon, stilul de condus, buget și cerințele specifice ale clientului. Această combinație între varietatea stocului, accesul rapid la furnizori și consultanța oferită ne permite să recomandăm anvelopele potrivite pentru fiecare mașină și pentru fiecare nevoie.

Ce diferențiază Autobon de alte magazine specializate în anvelope și accesorii auto din România?

Autobon se diferențiază prin combinația dintre gama foarte variată de produse, rapiditatea livrării și serviciile oferite pe întregul parcurs al achiziției. Sistemele și automatizările pe care le-am dezvoltat ne permit să verificăm disponibilitatea produselor, să procesăm comenzile eficient și să alegem rapid cea mai bună sursă de livrare.

Un alt avantaj important este rețeaua de parteneri pentru montaj, prin care clienții pot beneficia nu doar de anvelopele potrivite, ci și de o soluție completă și convenabilă. Punem accent și pe informații clare, recomandări corecte și asistență specializată, astfel încât fiecare client să poată lua o decizie potrivită pentru mașina, bugetul și stilul său de condus.

Practic, obiectivul nostru nu este doar să vindem anvelope, ci să simplificăm întregul proces: de la identificarea produsului potrivit și comandă până la livrare și montaj.

Cum îi consiliați pe șoferii care nu sunt siguri ce anvelope sunt cele mai potrivite pentru stilul lor de condus?

Începem întotdeauna prin a înțelege profilul șoferului: ce automobil conduce, câți kilometri parcurge, dacă circulă predominant în oraș sau pe autostradă și ce apreciază mai mult — confortul, performanța, eficiența sau durabilitatea.

Pe baza acestor informații, specialiștii Autobon recomandă anvelope care se potrivesc nu doar tehnic mașinii, ci și stilului real de condus. Analizăm atent criterii precum aderența pe carosabil umed, stabilitatea la viteze ridicate, nivelul de zgomot, consumul și comportamentul în diferite condiții meteo.

Pentru noi, consultanța premium înseamnă o recomandare argumentată și personalizată, nu simpla prezentare a celui mai scump produs. Clientul trebuie să înțeleagă diferențele dintre opțiuni și să aleagă anvelopa care îi oferă cel mai bun echilibru între siguranță, performanță și confort.

Hotelul de anvelope este unul dintre serviciile apreciate de clienți. Care sunt principalele beneficii ale depozitării profesionale a roților?

Principalul beneficiu este confortul: clienții nu mai trebuie să transporte roțile după fiecare schimb sezonier și nici să le găsească un loc potrivit în garaj, boxă sau locuință. Le lasă în grija noastră, iar la următoarea programare acestea sunt pregătite pentru montaj.

În hotelul de anvelope Autobon, roțile sunt depozitate în condiții controlate, la temperatură constantă și conform standardelor necesare pentru protejarea cauciucului și a jantelor. Astfel, sunt ferite de umiditate, variații mari de temperatură, razele soarelui și alți factori care pot accelera degradarea.

Este un serviciu care îmbină protecția profesionistă cu economia de spațiu și de timp. Pentru client, întregul proces devine mai simplu, mai sigur și mult mai comod.

Cum contribuie sistemul modern de depozitare și identificare WMS la eficiența serviciilor oferite de Autobon?

Sistemul WMS este una dintre componentele esențiale ale infrastructurii logistice Autobon. Lucrăm după standarde ridicate, cu reguli clare de recepție, depozitare, identificare și pregătire a produselor, precum și cu scenarii automatizate pentru gestionarea eficientă a comenzilor.

Fiecare produs poate fi localizat rapid în cele patru depozite Autobon, ceea ce reduce timpul de procesare și riscul de eroare. În perioadele de vârf, această organizare ne permite să procesăm peste 2.000 de comenzi pe zi și să expediem un volum echivalent cu până la 10 TIR-uri complete într-o singură zi.

Pentru client, performanța tehnică din spatele operațiunilor se traduce simplu: disponibilitate corectă a produselor, pregătirea rapidă a comenzilor și livrări eficiente chiar și în cele mai aglomerate perioade ale anului.

În afară de comercializarea anvelopelor, ce alte servicii considerați că aduc valoare clienților care aleg Autobon?

Ne dorim să le oferim clienților mai mult decât un produs: o experiență completă, simplă și accesibilă. De aceea, serviciile de vulcanizare și montaj reprezintă o componentă importantă a ofertei Autobon, clienții având posibilitatea să rezolve într-un singur loc atât achiziția, cât și instalarea anvelopelor.

Oferim, de asemenea, flexibilitate la preluarea comenzilor. Produsele pot fi ridicate din locațiile Autobon sau din rețeaua partenerilor noștri, care cuprinde peste 40 de puncte la nivel național. Astfel, fiecare client poate alege varianta cea mai convenabilă pentru el.

În plus, gama de accesorii auto completează firesc achiziția de anvelope. Clienții pot comanda împreună produsele de care au nevoie pentru siguranță, întreținere și confort, economisind timp și beneficiind de o soluție adaptată mașinii lor.

Ce criterii ar trebui să urmărească un șofer atunci când cumpără anvelope noi și care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le observați?

Primul criteriu trebuie să fie respectarea exactă a specificațiilor stabilite de producătorul automobilului: dimensiunea anvelopelor, indicele de sarcină, indicele de viteză și, acolo unde este cazul, omologările speciale sau tehnologia Run Flat. Apoi trebuie analizate sezonul, tipul de drum parcurs, stilul de condus și performanțele anvelopei pe carosabil umed, la frânare, în viraje și la viteze ridicate.

Este important ca nivelul anvelopei să fie compatibil cu performanțele mașinii. Un automobil puternic, greu sau cu valențe sportive are nevoie de anvelope capabile să gestioneze în siguranță aceste caracteristici. Nu este obligatoriu ca un anumit model auto să fie asociat unui singur brand, însă categoria și performanțele anvelopei trebuie alese responsabil. De exemplu, pentru un automobil premium precum BMW, o anvelopă Michelin sau un produs echivalent din aceeași categorie poate fi o alegere firească. În același timp, apreciem clienții care aleg anvelope premium chiar și pentru o mașină de buget, deoarece demonstrează că pun siguranța înaintea prețului.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este ignorarea recomandărilor producătorului. În cazul automobilelor echipate cu anvelope Run Flat, nu recomandăm combinarea acestora cu anvelope convenționale, nici măcar prin montarea celor două tehnologii pe punți diferite. Ele au construcții și comportamente diferite, iar combinația poate afecta echilibrul și predictibilitatea mașinii. Orice modificare a echipării originale trebuie analizată împreună cu un specialist și raportată la indicațiile constructorului auto.

O altă greșeală apare atunci când se cumpără doar două anvelope noi și acestea sunt montate automat pe puntea față. Ca regulă generală, anvelopele noi sau cele cu profilul mai adânc se montează pe puntea spate, indiferent de tipul tracțiunii, dacă producătorul automobilului nu prevede altfel. Motivul este stabilitatea: pierderea aderenței pe spate poate produce supravirare și poate fi mai dificil de controlat, mai ales pe carosabil umed.

Mai întâlnim și ideea greșită că pentru mașina folosită de soție sau de un alt membru al familiei pot fi alese „cele mai ieftine anvelope”. Din punctul nostru de vedere, siguranța nu trebuie diferențiată în funcție de cine conduce automobilul. Dimpotrivă, pentru oamenii dragi ar trebui să alegem produse în care avem deplină încredere. Prețul contează, desigur, dar nu trebuie să fie singurul criteriu și, cu atât mai puțin, criteriul decisiv pentru un automobil performant.

Recomandarea noastră este simplă: anvelopa corectă nu este neapărat cea mai scumpă, ci aceea care respectă cerințele mașinii și oferă nivelul potrivit de siguranță pentru modul în care va fi utilizată. Rolul consultanței Autobon este tocmai acela de a transforma toate aceste criterii tehnice într-o alegere clară și responsabilă pentru fiecare client.

Autobon oferă livrare rapidă, consultanță specializată și garanție extinsă. Cât de importante sunt aceste servicii în construirea încrederii clienților?

Încrederea se construiește atunci când promisiunile făcute clientului sunt respectate în fiecare etapă a achiziției. Pentru produsele aflate în stoc, Autobon asigură o livrare rapidă, iar pentru cele disponibile prin partenerii noștri afișăm pe site un termen estimat clar. Obiectivul nostru este ca produsul să ajungă cel târziu în intervalul comunicat și, ori de câte ori este posibil, chiar mai repede.

Consultanța specializată are un rol la fel de important. Echipa Autobon participă la cursuri și sesiuni de instruire organizate de producători de top, astfel încât recomandările oferite clienților să țină cont de cele mai recente tehnologii și evoluții din industria anvelopelor. Suntem prezenți și la evenimente internaționale importante, precum The Tire Cologne, unde intrăm în contact direct cu producători, distribuitori și specialiști din întreaga lume.

Garanția extinsă completează această experiență și îi oferă clientului un plus de siguranță după cumpărare. Pentru consumator este important să știe că relația cu magazinul nu se încheie în momentul livrării și că beneficiază de sprijin dacă apare o situație neprevăzută.

Împreună, livrarea eficientă, consultanța competentă și protecția oferită după achiziție creează o relație pe termen lung cu clienții. Acest pachet de servicii a contribuit la consolidarea poziției Autobon ca jucător important pe piața anvelopelor din România.

Cum vedeți evoluția pieței de anvelope și ce schimbări observați în preferințele șoferilor din ultimii ani?

Piața anvelopelor devine tot mai complexă, în principal ca urmare a transformării accelerate a parcului auto. Automobilele noi sunt echipate cu anvelope de dimensiuni tot mai mari, iar numărul variantelor disponibile crește constant.

În același timp, apar tot mai multe omologări și specificații dedicate fiecărui model de autoturism. Astăzi, două anvelope cu aceeași dimensiune pot avea caracteristici diferite în funcție de marca automobilului, greutatea acestuia, tipul de motorizare sau performanțele pentru care a fost proiectat.

Observăm că șoferii devin mai atenți la aceste aspecte și caută nu doar dimensiunea corectă, ci și anvelopa potrivită configurației exacte a mașinii. Din acest motiv, diversitatea gamei și consultanța specializată sunt din ce în ce mai importante. Rolul Autobon este să gestioneze această complexitate și să transforme multitudinea de dimensiuni, omologări și specificații într-o alegere simplă și sigură pentru client.

Care sunt obiectivele Autobon pentru perioada următoare și ce noutăți pregătiți pentru clienții care aleg produsele și serviciile companiei?

Pentru perioada următoare, obiectivul nostru principal este să îmbunătățim permanent experiența oferită clienților, atât în mediul online, cât și la nivel logistic. Investim continuu în dezvoltarea interfeței magazinului Autobon, iar experiența utilizatorului reprezintă unul dintre punctele centrale ale strategiei noastre digitale.

Pregătim numeroase optimizări prin care selecția anvelopelor, verificarea compatibilității, plasarea comenzii și alegerea opțiunilor de livrare sau montaj să devină cât mai simple și intuitive. Ne dorim ca tehnologia din spatele platformei să gestioneze complexitatea, iar clientul să beneficieze de un proces online clar, rapid și confortabil.

În paralel, construim un parc industrial în Albota, județul Argeș. Acesta va reprezenta un pas important în dezvoltarea infrastructurii Autobon și ne va permite să deservim clienții la standarde și mai ridicate, printr-o capacitate logistică extinsă, fluxuri mai eficiente și timpi de procesare mai buni.

Continuăm, de asemenea, automatizarea operațiunilor, de la gestionarea stocurilor și procesarea comenzilor până la pregătirea și expedierea produselor. Toate aceste investiții urmăresc același obiectiv: o experiență Autobon mai simplă, mai rapidă și mai predictibilă pentru fiecare client.