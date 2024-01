Te-ai gândit vreodată că poți avea parte de o experiență unică, care îți va impacta viața nu numai la nivel profesional, cât și cultural?

Sau poate îți dorești să faci parte dintr-o asociație care îți poate oferi toate aceste șanse, plus cunoștințe și abilități care să te sprijine în viitoarea carieră?

AIESEC București este una dintre cele mai mari organizații internaționale de tineri pentru tineri, cu membri din peste 2400 de universități și 110 țări și ne concentrăm pe dezvoltarea leadership-ului prin experiențe practice și interculturale. Pe scurt, dorim să investim în potențialul tineretului românesc și să aducem companiile și mediul de business mai aproape de studenții din București.

Cum facem acest lucru?

În acest sens, pentru a impacta o gamă cât mai largă de oameni și comunități, oferim posibilitatea tinerilor studenți (și nu numai) de a pleca în străinătate pentru a lucra ca voluntari în diferite medii și instituții, de a-și acumula experiențe printr-un internship în afară, sau chiar de a deveni membri al asociației noastre, AIESEC.

Astfel:

Prin Global Volunteer , poți lua decizia de a te îmbarca într-o experiență internațională, unde vei lucra ca voluntar timp de 6-8 săptămâni pe un anumit proiect, care la rândul lui se bazează pe unul din cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, stabilite de ONU.

, poți lua decizia de a te îmbarca într-o experiență internațională, unde vei lucra ca voluntar timp de 6-8 săptămâni pe un anumit proiect, care la rândul lui se bazează pe unul din cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, stabilite de ONU. Prin Global Talent , îți poți alege un internship în străinătate pe care îl poți practica pe o perioadă de 2 luni, 6 luni sau un an (respectiv 12-18 luni), la o companie care îți va oferi mai multă experiență în domeniul de interes sau în care deja activezi.

, îți poți alege un internship în străinătate pe care îl poți practica pe o perioadă de 2 luni, 6 luni sau un an (respectiv 12-18 luni), la o companie care îți va oferi mai multă experiență în domeniul de interes sau în care deja activezi. Iar prin Membership, invităm fiecare student sau tânăr să ni se alăture asociației, pentu a interacționa cu oameni diverși, pentru a testa posibilitățile și acumula cunoștințe, dar și pentru a căpăta o experiență de neuitat alături de noi!

Dacă ți-am atras atenția și dorești să îți dezvolți abilitățile vitale pentru viitoarea ta carieră, înscrie-te pe site-ul: https://aiesec.org.ro/ , unde poți afla mai multe detalii despre activitățile și beneficiile noastre. Impact your life with us!

