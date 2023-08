Diferențe esențiale între mulinetele de spinning și baitcasting

În rândul pescarilor din toată lumea, mulinetele de spinning și cele de baitcasting se numără printre cele mai populare echipamente. Fiecare dintre ele are puncte forte și puncte slabe, alegerea mulinetei fiind în cele din urmă o decizie personală, care depinde de experiența pescarului, de tipul de pescuit practicat și de precizie.

Diferențe între mulinete de spinning și mulinete de baitcasting

Conform specialiștilor MaxLife, mulineta de spinning și cea de baitcasting se diferențiază prin configurație. Cea de spinning se caracterizează prin poziția fixă a bobinei, situată sub tijă. Cea de baitcasting are bobina montată deasupra tijei, iar inelele sunt poziționate tot pe partea superioară a lansetei. De regulă, pescarii se orientează către multineta spinning atunci când folosesc năluci mai ușoare, fiind un dispozitiv care se plasează sub lansetă și care este ușor de folosit.

Modul de utilizare a mulinetei spinning este ceva mai simplu decât la mulineta baitcasting. În cazul începătorilor, care folosesc momeli ușoare și care nu au încă cel mai înalt nivel de precizie, mulineta spinning este o alegere inspirată. În schimb, pentru lansarea unor năluci mai grele, se recomandă alegerea unei mulinete baitcasting.

Un alt aspect prin care cele două tipuri de mulinete se diferențiază este modul de întreținere. Mulineta de baitcasting trebuie întreținută atent, adică pescarul trebuie să o curețe mai des, deoarece firul de pescuit intră în contact direct cu corpul mulinetei. La mulineta spinning, firul de pescuit este alimentat direct de pe bobină și este considerată un dispozitiv versatil, pentru că se pretează pescuitului în apă mai mult sau mai puțin adâncă.

Mulineta spinning și mulineta baitcasting: Avantaje

Printre avantajele mulinetei spinning se pot menționa prețul accesibil, ușurința de utilizare și de schimbare a mâinii și puterea de lansare la distanțe mari. Ca puncte slabe, pescarii au sesizat că acest tip de mulinetă poate fi destul de voluminoasă și că nu are aceeași putere precum mulineta de baitcasting.

Mulinetele de baitcasting sunt recomandate pentru cei care vor să pescuiască știucă, fiind un tip de mulinetă mai mică și mai rapidă. Acestea au o configurație care permite utilizatorului să capete un mai mare grad de control asupra lansării, prezentând în același timp un design ergonomic.

Efectul de pârghie și precizia în aruncare fac ca mulineta de baitcaster să fie ideală pentru știucă, biban și alți pești cărora le place să se ascundă în vegetație. Deci, printre avantajele acestui tip de mulinetă trebuie notate precizia, configurația ergonomică, posibilitatea de a folosi momeli grele și faptul că firul nu se încurcă.

De exemplu, mulineta Savage Gear SG10 300 BC LH de la MaxLife este capabilă să arunce năluci de la 5 grame în sus. Nu este foarte simplu de folosit, însă.

Mulinetă Savage Gear SG10 300 BC LH. Sursa foto: MaxLife

Ambele tipuri de multinete, feeder și baitcasting, precum și alte accesorii de pescuit se găsesc în oferta MaxLife, unde pescarii amatori sau experimentați pot să verifice specificațiile acestora, ale mulinetei pentru crap și ale altor tipuri de echipament.

