Digital banking în România: ce servicii poți accesa 100% online

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În România, numeroase servicii bancare pot fi accesate integral online, în funcție de instituție și de produs: deschiderea de conturi, plățile curente, unele produse de economisire și anumite finanțări fără garanție. Un cont 100% online se deschide de la distanță atunci când instituția oferă un flux complet digital, iar un card de credit online poate fi solicitat prin aplicație sau printr-un alt canal digital pus la dispoziție de emitent. Finanțările garantate cu un imobil rămân, de regulă, doar parțial digitale. Cererea și transmiterea unor documente pot fi realizate online, dar evaluarea proprietății, verificările juridice și actele notariale pot necesita etape în afara aplicației. Același lucru este valabil atunci când identificarea la distanță nu poate fi finalizată. Distincția utilă nu este între „bănci digitale” și „bănci clasice”, ci între operațiunile care pot fi finalizate complet la distanță și cele care pot fi doar inițiate sau administrate parțial online. Această diferență trebuie verificată pentru fiecare produs în parte.
Cuprins:
Serviciile care pot fi complet digitalizate includ, în funcție de instituție, multe dintre operațiunile de administrare a banilor și unele produse care nu presupun garanții reale. Faptul că o operațiune este disponibilă în aplicație nu înseamnă automat că toate etapele se finalizează online.
În funcție de funcționalitățile oferite, se pot realiza integral online:
Numărul de pași, documentele solicitate și verificările suplimentare diferă de la o instituție la alta. Înainte de a alege un serviciu, este util să verifici explicit ce etapă poate fi finalizată online și în ce situații poate fi necesară o interacțiune suplimentară.
Deschiderea unui cont la distanță presupune, de regulă, completarea datelor personale, verificarea identității și acceptarea sau semnarea electronică a documentelor. Un cont 100% online este un cont pentru care fluxul de deschidere poate fi finalizat fără vizită la unitate; modalitatea de emitere și livrare a cardului depinde de instituție și de produs.
Pentru un proces de identificare la distanță pot fi necesare:
Metoda de identificare diferă între instituții și este supusă procedurilor de verificare aplicabile. Poate include fotografierea documentului, verificări biometrice sau interacțiune video, iar fluxul exact și durata depind de soluția folosită și de eventualele verificări suplimentare.
Produsele de economisire pot fi deschise și administrate digital la instituțiile care oferă aceste funcții în aplicație. Spre deosebire de o finanțare, deschiderea lor nu presupune o analiză a capacității de rambursare, dar rămân aplicabile procedurile de identificare și verificare a clientului.
În funcție de produs, din aplicație pot fi disponibile:
Înainte de constituirea unui depozit sau a altui produs de economisire, verifică regulile de retragere și efectele unei retrageri înainte de scadență. Tratamentul dobânzii și eventualele costuri sunt stabilite prin condițiile produsului.
Unele finanțări fără garanție pot fi solicitate și contractate integral la distanță, dacă instituția oferă un astfel de flux. Simularea, cererea, verificările de eligibilitate, transmiterea documentelor și semnarea pot fi digitalizate, dar pașii exacți diferă de la un creditor la altul.
Un parcurs digital poate include:
Un card de credit online este un card de credit pentru care cererea poate fi transmisă digital. Limita de credit este stabilită în urma analizei de eligibilitate, iar modul în care aceasta influențează gradul de îndatorare depinde de produs, de metodologia creditorului și de regulile aplicabile.
Finanțările garantate cu un imobil pot avea mai multe etape digitalizate, dar nu trebuie presupus că întregul proces se finalizează exclusiv online. Cererea și comunicarea cu instituția pot fi digitale, în timp ce evaluarea proprietății, verificările juridice și actele notariale pot necesita pași în afara aplicației.
Pot rămâne în afara mediului digital:
În cazul unei finanțări imobiliare promovate ca „online”, verifică exact ce înseamnă acest lucru: simulare, depunerea cererii, încărcarea documentelor, comunicarea deciziei sau și alte etape. Eticheta „online” nu înseamnă automat că întregul proces până la semnarea finală este digital.
Multe documente bancare pot fi descărcate direct din aplicație sau internet banking, însă tipurile de documente și formatul disponibil diferă între instituții. Acceptarea unui document electronic de către un terț depinde de cerințele procedurii în care este folosit.
În funcție de aplicație, pot fi disponibile pentru descărcare:
Pentru utilizarea unui document în relația cu un angajator, o instituție publică sau un alt terț, verifică dinainte formatul și elementele solicitate. Unele proceduri pot cere un document semnat electronic, certificat sau emis într-o formă specifică.
Plățile și transferurile sunt printre funcțiile cel mai frecvent disponibile în aplicațiile bancare, dar opțiunile și limitele diferă între instituții. Transferurile instant, schimbul valutar, plățile recurente sau configurarea limitelor trebuie verificate în aplicația și oferta concretă.
În funcție de serviciile disponibile, din aplicație se pot configura:
Înainte de utilizare, verifică tarifele și limitele aplicabile transferurilor, retragerilor și operațiunilor în valută. Costurile și condițiile pot diferi semnificativ de la o instituție la alta.
Alegerea unui furnizor ar trebui să ia în calcul costurile, funcțiile de care ai nevoie și etapele care pot fi finalizate online. Un produs prezentat cu administrare fără cost poate avea condiții de eligibilitate sau utilizare, iar eventualele comisioane trebuie verificate în lista de tarife și în contract.
Compară, înainte de a decide:
Pentru siguranță, folosește aplicațiile și paginile oficiale ale instituției și nu comunica parole, coduri PIN sau coduri de autorizare primite pentru confirmarea operațiunilor. Dacă primești o solicitare neobișnuită de date de autentificare, verifică mesajul prin canalele oficiale ale instituției.
Da, dacă instituția oferă un flux care poate fi finalizat integral la distanță. Un cont 100% online presupune identificare și acceptarea sau semnarea documentelor prin mijloace digitale, fără vizită la unitate; emiterea și livrarea cardului fizic depind de produs.
Da, dacă emitentul oferă această opțiune. Un card de credit online permite transmiterea cererii printr-un canal digital, iar aprobarea și limita acordată depind de analiza de eligibilitate și de condițiile produsului.
Nu trebuie presupus că întregul proces este digital. Pentru o finanțare garantată cu un imobil, unele etape pot fi realizate online, însă evaluarea proprietății, verificările juridice și actele notariale pot necesita interacțiuni în afara aplicației.
Pot fi, dacă formatul emis îndeplinește cerințele situației în care documentul este folosit. Pentru proceduri specifice, verifică dacă destinatarul solicită o anumită formă, semnătură electronică sau certificare.
Depinde de aplicație și de etapa procesului. Unele fluxuri pot fi reluate, iar în alte situații poate fi necesară reînceperea etapei sau contactarea instituției prin canalul de suport disponibil.