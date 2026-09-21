Digital banking în România: ce servicii poți accesa 100% online

În România, numeroase servicii bancare pot fi accesate integral online, în funcție de instituție și de produs: deschiderea de conturi, plățile curente, unele produse de economisire și anumite finanțări fără garanție. Un cont 100% online se deschide de la distanță atunci când instituția oferă un flux complet digital, iar un card de credit online poate fi solicitat prin aplicație sau printr-un alt canal digital pus la dispoziție de emitent. Finanțările garantate cu un imobil rămân, de regulă, doar parțial digitale. Cererea și transmiterea unor documente pot fi realizate online, dar evaluarea proprietății, verificările juridice și actele notariale pot necesita etape în afara aplicației. Același lucru este valabil atunci când identificarea la distanță nu poate fi finalizată. Distincția utilă nu este între „bănci digitale” și „bănci clasice”, ci între operațiunile care pot fi finalizate complet la distanță și cele care pot fi doar inițiate sau administrate parțial online. Această diferență trebuie verificată pentru fiecare produs în parte.

Ce servicii se pot accesa integral la distanță?

Serviciile care pot fi complet digitalizate includ, în funcție de instituție, multe dintre operațiunile de administrare a banilor și unele produse care nu presupun garanții reale. Faptul că o operațiune este disponibilă în aplicație nu înseamnă automat că toate etapele se finalizează online.

În funcție de funcționalitățile oferite, se pot realiza integral online:

deschiderea unui cont curent și, la unele instituții, emiterea unui card virtual;

plăți, transferuri și, unde serviciul este disponibil, schimb valutar;

deschiderea și administrarea unor produse de economisire;

solicitarea și, pentru anumite produse fără garanție, contractarea digitală a unei finanțări;

administrarea unor limite, carduri și notificări direct din aplicație;

obținerea extraselor și a unor documente contractuale în format electronic;

actualizarea anumitor date și preferințe, dacă aplicația oferă această funcție.

Numărul de pași, documentele solicitate și verificările suplimentare diferă de la o instituție la alta. Înainte de a alege un serviciu, este util să verifici explicit ce etapă poate fi finalizată online și în ce situații poate fi necesară o interacțiune suplimentară.

Conturi și carduri: ce presupune deschiderea la distanță?

Deschiderea unui cont la distanță presupune, de regulă, completarea datelor personale, verificarea identității și acceptarea sau semnarea electronică a documentelor. Un cont 100% online este un cont pentru care fluxul de deschidere poate fi finalizat fără vizită la unitate; modalitatea de emitere și livrare a cardului depinde de instituție și de produs.

Pentru un proces de identificare la distanță pot fi necesare:

un act de identitate valabil, fotografiat într-un spațiu bine luminat;

un telefon cu cameră funcțională și conexiune stabilă;

un număr de telefon personal și o adresă de e-mail activă;

informații solicitate pentru cunoașterea clientelei, precum ocupația și sursa fondurilor;

o adresă de livrare, dacă produsul include un card fizic expediat la domiciliu.

Metoda de identificare diferă între instituții și este supusă procedurilor de verificare aplicabile. Poate include fotografierea documentului, verificări biometrice sau interacțiune video, iar fluxul exact și durata depind de soluția folosită și de eventualele verificări suplimentare.

Economisire: ce produse se deschid din aplicație?

Produsele de economisire pot fi deschise și administrate digital la instituțiile care oferă aceste funcții în aplicație. Spre deosebire de o finanțare, deschiderea lor nu presupune o analiză a capacității de rambursare, dar rămân aplicabile procedurile de identificare și verificare a clientului.

În funcție de produs, din aplicație pot fi disponibile:

deschiderea și, unde este permis, închiderea unui cont de economii;

constituirea unui depozit la termen și alegerea perioadei;

setarea opțiunii de reînnoire la scadență, dacă aceasta este disponibilă;

transferurile între conturile proprii eligibile;

programarea unor transferuri automate, dacă aplicația oferă această funcție;

urmărirea soldului, a dobânzii și a datei de scadență.

Înainte de constituirea unui depozit sau a altui produs de economisire, verifică regulile de retragere și efectele unei retrageri înainte de scadență. Tratamentul dobânzii și eventualele costuri sunt stabilite prin condițiile produsului.

Finanțări fără garanție: cât se poate face digital?

Unele finanțări fără garanție pot fi solicitate și contractate integral la distanță, dacă instituția oferă un astfel de flux. Simularea, cererea, verificările de eligibilitate, transmiterea documentelor și semnarea pot fi digitalizate, dar pașii exacți diferă de la un creditor la altul.

Un parcurs digital poate include:

simularea sumei, a perioadei și a ratei lunare;

o verificare preliminară sau o analiză de eligibilitate;

completarea cererii și transmiterea documentelor ori informațiilor solicitate;

primirea deciziei și a informațiilor contractuale;

acceptarea condițiilor și semnarea electronică, dacă produsul permite;

urmărirea ratelor și a soldului, dacă aplicația oferă această funcție.

Un card de credit online este un card de credit pentru care cererea poate fi transmisă digital. Limita de credit este stabilită în urma analizei de eligibilitate, iar modul în care aceasta influențează gradul de îndatorare depinde de produs, de metodologia creditorului și de regulile aplicabile.

Finanțări garantate: ce rămâne în afara mediului digital?

Finanțările garantate cu un imobil pot avea mai multe etape digitalizate, dar nu trebuie presupus că întregul proces se finalizează exclusiv online. Cererea și comunicarea cu instituția pot fi digitale, în timp ce evaluarea proprietății, verificările juridice și actele notariale pot necesita pași în afara aplicației.

Pot rămâne în afara mediului digital:

evaluarea imobilului adus în garanție;

semnarea actelor notariale și înscrierea garanției;

anumite verificări juridice sau documentare asupra proprietății;

clarificări ori verificări suplimentare solicitate în timpul analizei.

În cazul unei finanțări imobiliare promovate ca „online”, verifică exact ce înseamnă acest lucru: simulare, depunerea cererii, încărcarea documentelor, comunicarea deciziei sau și alte etape. Eticheta „online” nu înseamnă automat că întregul proces până la semnarea finală este digital.

Documente și servicii administrative

Multe documente bancare pot fi descărcate direct din aplicație sau internet banking, însă tipurile de documente și formatul disponibil diferă între instituții. Acceptarea unui document electronic de către un terț depinde de cerințele procedurii în care este folosit.

În funcție de aplicație, pot fi disponibile pentru descărcare:

extrase de cont pentru anumite perioade;

confirmări sau dovezi ale unor plăți;

documente contractuale disponibile în format electronic;

grafice de rambursare, pentru produsele la care sunt puse la dispoziție digital;

informații privind soldul rămas de plată;

istoricul tranzacțiilor și, dacă există funcția, clasificarea lor pe categorii.

Pentru utilizarea unui document în relația cu un angajator, o instituție publică sau un alt terț, verifică dinainte formatul și elementele solicitate. Unele proceduri pot cere un document semnat electronic, certificat sau emis într-o formă specifică.

Plăți și transferuri: ce se poate configura din aplicație?

Plățile și transferurile sunt printre funcțiile cel mai frecvent disponibile în aplicațiile bancare, dar opțiunile și limitele diferă între instituții. Transferurile instant, schimbul valutar, plățile recurente sau configurarea limitelor trebuie verificate în aplicația și oferta concretă.

În funcție de serviciile disponibile, din aplicație se pot configura:

transferuri în lei, inclusiv instant acolo unde serviciul este disponibil;

transferuri în valută și schimb valutar, dacă produsul permite;

plata facturilor și plăți programate sau recurente;

limite pentru plăți și retrageri;

restricții pentru anumite tipuri de tranzacții, dacă aplicația le oferă;

notificări privind tranzacțiile, în funcție de setările disponibile.

Înainte de utilizare, verifică tarifele și limitele aplicabile transferurilor, retragerilor și operațiunilor în valută. Costurile și condițiile pot diferi semnificativ de la o instituție la alta.

Ce verifici înainte de a alege un furnizor?

Alegerea unui furnizor ar trebui să ia în calcul costurile, funcțiile de care ai nevoie și etapele care pot fi finalizate online. Un produs prezentat cu administrare fără cost poate avea condiții de eligibilitate sau utilizare, iar eventualele comisioane trebuie verificate în lista de tarife și în contract.

Compară, înainte de a decide:

costul administrării contului și al cardului;

condițiile exacte în care administrarea rămâne gratuită;

comisioanele pentru transferuri și retrageri;

cursul aplicat plăților în valută;

ce operațiuni necesită totuși prezența la unitate;

disponibilitatea suportului și timpul de răspuns;

DAE și costul total, dacă soliciți o finanțare.

Pentru siguranță, folosește aplicațiile și paginile oficiale ale instituției și nu comunica parole, coduri PIN sau coduri de autorizare primite pentru confirmarea operațiunilor. Dacă primești o solicitare neobișnuită de date de autentificare, verifică mesajul prin canalele oficiale ale instituției.

Întrebări frecvente

Pot deschide un cont fără să merg deloc la bancă?

Da, dacă instituția oferă un flux care poate fi finalizat integral la distanță. Un cont 100% online presupune identificare și acceptarea sau semnarea documentelor prin mijloace digitale, fără vizită la unitate; emiterea și livrarea cardului fizic depind de produs.

Pot solicita un card de credit fără deplasare?

Da, dacă emitentul oferă această opțiune. Un card de credit online permite transmiterea cererii printr-un canal digital, iar aprobarea și limita acordată depind de analiza de eligibilitate și de condițiile produsului.

Se poate obține o finanțare imobiliară integral online?

Nu trebuie presupus că întregul proces este digital. Pentru o finanțare garantată cu un imobil, unele etape pot fi realizate online, însă evaluarea proprietății, verificările juridice și actele notariale pot necesita interacțiuni în afara aplicației.

Documentele descărcate din aplicație sunt valabile?

Pot fi, dacă formatul emis îndeplinește cerințele situației în care documentul este folosit. Pentru proceduri specifice, verifică dacă destinatarul solicită o anumită formă, semnătură electronică sau certificare.

Ce fac dacă procesul online se întrerupe?