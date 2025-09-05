Dr. Cazacu Corrado, singurul speaker român la conferința Edentulism, din Barcelona

Dr. Cazacu Corrado a susținut în fața specialiștilor domeniului din toată lumea o prezentare despre importanța tehnologiei digitale duble în reabilitările orale, cu ajutorul implanturilor dentare.

Evenimentul, organizat de rețeaua internațională ZAGA Centers, reunește o dată la doi ani unii dintre cei mai importanți specialiști în reabilitarea maxilară complexă, cu accent pe tratamentele avansate cu ajutorul implanturilor zigomatice.

Foto: Arhivă personală

În cadrul conferinței, Dr. Cazacu Corrado a prezentat un protocol complet digital pentru reabilitarea cu ajutorul implanturilor zigomatice, subliniind avantajele integrării unui flux exclusiv digital, prin fotogrametrie si planificare asistată. Aceste beneficii se resimt pentru pacienți prin predictibilitatea pe termen lung a tratamentului și lucrărilor dentare realizate.

Pentru a urmări întreaga experiență la conferință, puteți accesa: https://www.facebook.com/100083046331938/videos/721855607407583

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Prima clinică acreditată de rețeaua ZAGA Center din România

Clinica DentOP, fondată de Dr. Cazacu, este din 2020 acreditată ZAGA Center, o recunoaștere oferită centrelor care respectă cele mai înalte standarde în tratamentele cu implanturi zigomatice. De atunci, DentOP s-a remarcat ca lider național în implantologie avansată, atrăgând pacienți nu doar din România, ci și din diaspora.

Cifre care vorbesc de la sine:

33.569 de implanturi dentare inserate



848 de implanturi zigomatice



Peste 150 de arcade reabilitate lunar

Sursa: https://danturacompleta.dentop.ro/

Foto: Arhivă personală

DentOP – centru de referință pentru tratamentele cu implant dentar

Participarea Dr. Cazacu Corrado la Edentulism Conference 2025 nu confirmă doar recunoașterea internațională a expertizei sale, ci și poziția sa de lider în domeniul stomatologic din România. Astfel, DentOP devine un veritabil centru de referință pentru tratamentele cu implant dentar, inclusiv cazuri ce par a fi fără soluție.

Recomandări Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

Tot mai mulți pacienți din diaspora aleg să revină în țară pentru a beneficia de tratamente stomatologice la standarde europene, într-un mediu modern, complet digitalizat, în care empatia față de pacient și performanța clinică merg mână în mână.

Foto: Arhivă personală