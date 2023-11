Formatul reunește unele dintre cele mai emblematice și mai infame figuri malefice din reality-show-urile de pe micul ecran. Acestea trebuie să se manipuleze și să se întreacă într-o serie de provocări, pentru a câștiga un premiu de 200.000 $ și titlul de „Cel mai malefic personaj din America”. În fiecare săptămână, concurenții participă la o provocare de zile mari, care le testează puterea fizică, psihică și emoțională. Câștigătorul provocării este ferit de eliminare și, la sfârșitul fiecărei săptămâni, un personaj malefic este trimis acasă. Urmăriți bătălia secolului, în care se fac alianțe, încrederea este trădată și răufăcătorii își croiesc drum spre vârful piramidei.

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU MALEFICII

Anfisa Arkhipchenko

Originară din Rusia, Anfisa Arkhipchenko a devenit celebră rapid, în 2016, în timp ce juca în 90 Day Fiancé, în care își documenta relația memorabilă, pe micul ecran. De la apariția ei în acest reality-show, Anfisa a absolvit facultatea și are succes în industria fitness-ului.

Johnny Bananas

De 7 ori campion în emisiunea MTV The Challenge, Johnny Bananas este gata să obțină o nouă victorie și să facă ceea ce știe cel mai bine – să-și doboare adversarii – în House of Villains. Cunoscut pentru abilitățile sale fizice, metodele de manipulare și simțul dinamic al umorului, Johnny nu este un simplu star de reality-show, ci o adevărată supernovă, care nu trebuie ignorată.

Recomandări „Suntem de trei ori mai puțini decât pensionarii speciali și diferența de sume e de la cer la pământ…” Urmașii românilor persecutați politic așteaptă de doi ani banii promiși de Guvern

Shake Chatterjee

Shake Chitterjee este veterinarul/DJ-ul preferat al Americii (și probabil singurul) și știe cum să-și trăiască viața după propriile condiții – chiar dacă asta înseamnă să smulgă câteva pene, pe traseu. De când a apărut în sezonul 2 din Love Is Blind, Shake și-a dus talentele din vântosul Chicago, în însoritul Miami, unde continuă să salveze cățeluși în timpul zilei și să facă muzică noaptea.

Jonny Fairplay

Jonny Fairplay este vedetă de reality-show și membru de onoare al concursului Survivor, unde a creat celebra „The Dead Grandma Lie”/„Minciuna bunicii moarte”. A apărut în peste 90 de emisiuni de televiziune, câștigând Ty Murrays Celebrity Bull Riding și fiind singurul co-prezentator de la Fear Factor. Este tatăl mândru a 2 copii (Finn și Madilyn) și găzduiește propriul podcast: The Reality After Show with Jonny Fairplay.

Bobby Lytes

Născut în Miami, rapperul și antreprenorul Bobby Lytes a făcut istorie, fiind primul membru gay declarat din Love & Hip Hop: Miami și lăsându-și astfel amprenta în industria hip-hop. De la premiera emisiunii, în 2018, Bobby a devenit celebru pentru părerile spuse deschis (fără a-și cere scuze), pentru comportamentul lui carismatic și pentru stilul său vestimentar. Pe lângă cariera lui muzicală, Bobby are o pasiune pentru modă, gătit și artă.

Recomandări Avertisment: România e mai harnică și mai productivă decât politica sa externă irelevantă. De ce?

Corinne Olympios

Corinne Olympios a apărut pe scena TV în 2017, când a fost vedeta sezonului 21 din The Bachelor. Glumele ei amuzante, stilul ei neconvențional și strategia lipsită de scuze din formatul amintit au transformat-o într-un subiect fierbinte, în cultura pop. Corinne nu a câștigat ultimul trandafir, dar orice fan adevărat este de acord că a fost cea mai malefică prezență din istoria The Bachelor.

OMAROSA

Starul TV OMAROSA și-a făcut prima apariție în reality-show-uri pe post de concurentă, în primul sezon din The Apprentice, în 2004. De atunci, a apărut în numeroase spin-off-uri The Apprentice, dar și în Fear Factor, și Celebrity Big Brother. Pe lângă portofoliul ei TV, OMAROSA este o femeie de afaceri de succes și a dat lovitura în dezvoltare și imobiliare. Anterior, a fost Director de Comunicații pentru Biroul de Legături Publice, de la Casa Albă și consilier în Biroul Personalului Prezidențial și în Administrația Națională de Telecomunicații și Informații (NTIA). OMAROSA este prezentă pe lista de de bestseller-uri a New York Times și un speaker motivațional și inspirațional extrem de căutat.

Tiffany „New York” Pollard

Cunoscută pentru limba ei ascuțită și momentele amuzante pe care le creează, Tiffany „New York” Pollard este o legendă, în domeniul reality-show-urilor TV. Ea și-a făcut debutul în Flavour of Love (în 2006) și a devenit rapid favorita fanilor. Apoi a jucat în propriile spin-off-uri: I Love New York, New York Goes to Hollywood, New York Goes to Work și, recent, Brunch with Tiffany. O autoproclamată „Head B*tch in Charge” (HBIC), Tiffany este o femeie periculoasă, cu care nu vrei să te pui.

Recomandări Hala cu palmieri a lui Negoiță costă în jur de 140 de milioane de euro, mai mult decât toate cele trei spitale noi construite după Colectiv

Jax Taylor

Personalitate TV internațională și fost model, Jax Taylor și-a făcut rapid un nume în industria divertismentului. Jax a apărut în emisiunea de succes Vanderpump Rules timp de opt sezoane și a devenit una dintre cele mai polarizante figuri din format. Recent, Jax și soția lui (Brittany Cartright) au apărut în populara emisiune Watch With the Cast, unde și-au împărtășit părerile legate de cea mai recentă dramă din sezonul 10 al Vanderpump Rules. În prezent, Jax găzduiește un podcast bine cotat, alături de soția sa (When Reality Hits – With Jax and Brittany), pe Podcast One.

Tanisha Thomas

Originară din Brooklyn (New York), Tanisha Thomas este gazdă TV cu experiență, vedetă de reality-show și producător executiv. A devenit celebră în formatul marca Oxygen The Bad Girls Club, în care personalitatea ei carismatică și replicile ei captivante au ajutat-o să devină un simbol al culturii pop. În plus, a apărut în propria emisiune (Tanisha Gets Married), devenind una dintre singurele Bad Girls care a primit un spin-off; în plus, a prezentat diverse reuniuni ale acestei francize TV. Tanisha a găzduit și propriul ei talk-show, difuzat la nivel național, Crazy Talk, alături de Ben Aaron. Are apariții în diverse alte reality-show-uri și este constant preferata fanilor, deoarece produce constant un conținut epic (în care privitorii se regăsesc), combinat cu pasiune și substanță (care inspiră fanii de pretutindeni).

Formatul House of Villains este produs de Irwin Entertainment, iar John Irwin, Dave Kuba, Eli Frankel și Matt Odgers sunt producători executivi.

Despre NBCUniversal International Networks & Direct-to-Consumer

NBCUniversal International Networks & Direct-to-Consumer deține unul dintre cele mai semnificative portofolii de divertisment din lume și oferă conținut de calitate și branduri de interes în peste 160 de teritorii din Europa, Orientul Mijlociu, Africa, America Latină și regiunea Asia-Pacific. Brandurile exclusive ale companiei (UNIVERSAL TV, SYFY, E! Entertainment Television, 13TH STREET, DIVA, Studio Universal, Telemundo, Bravo și DreamWorks) oferă experiențe de divertisment complete publicului din întreaga lume. Universal+ (un serviciu hibrid, liniar și non-liniar) strânge laolaltă brandurile grupului pe platforme afiliate, oferind abonaților atât emisiuni live, cât și o varietate mare de conținut VOD relevant, inclusiv premiere locale și sezoane complete – totul într-un singur loc. În afara SUA, NBCU oferă consumatorilor și servicii ca Hayu (serviciu SVOD, dedicat formatelor de tip reality, disponibil în peste 40 de teritorii – inclusiv Marea Britanie, Canada și țări din Europa și regiunea Asia-Pacific) sau Peacock (disponibil abonaților Sky, din Marea Britanie, Germania, Austria, Italia și Elveția).

Despre NBCUniversal

NBCUniversal este o companie media și de divertisment care se numără printre principalele companii de dezvoltare, producție și marketing din lume, în domeniul divertismentului, știrilor și informațiilor livrate unui public global. NBCUniversal deține și folosește un portofoliu valoros de posturi de știri și divertisment, o companie de producție cinematografică de top, diverse companii importante de producții televizate, un grup important de posturi TV, parcuri tematice cunoscute în întreaga lume și un serviciu de streaming de top (care include reclame). NBCUniversal aparține de Comcast Corporation.