2.000 de euro lunar pentru următorii cinci ani

Un austriac a obținut un câștig important la loterie, în cadrul jocului EuroDreams.

Bărbatul a ghicit numerele 3, 11, 16, 20, 21 și 22 la extragerea din 18 mai 2026 și a câștigat premiul de categoria 2. Potrivit organizatorilor, el a fost singurul participant care a avut această combinație pe bilet.

Câștigătorul a fost foarte aproape de jackpotul principal, însă nu a ghicit „numărul visului” 4. Din acest motiv, în locul premiului maxim de 20.000 de euro pe lună timp de 30 de ani, el va primi 2.000 de euro lunar timp de cinci ani. În total, suma încasată va ajunge la 120.000 de euro.

Primele plăți încep în iunie

Biletul a fost jucat online, pe platforma win2day, ceea ce a permis organizatorilor să îl contacteze direct pe câștigător. Conform publicației 5min.at, bărbatul nu s-a prezentat încă oficial pentru revendicarea premiului, astfel că identitatea și landul din care provine nu au fost făcute publice.

Potrivit reprezentanților loteriei, prima plată va fi efectuată la mijlocul lunii iunie, după expirarea termenului legal de reclamație de patru săptămâni.

Ulterior, transferurile vor fi realizate lunar, la mijlocul fiecărei luni, până în mai 2031.

Cum funcționează loteria EuroDreams

EuroDreams este o loterie europeană în care alegi 6 numere din 40 plus un „număr al visului”. Tragerea are loc de două ori pe săptămână, lunea și joia, iar biletul costă, de regulă, 2,50 de euro.

La EuroDreams, participanții trebuie să ghicească șase numere între 1 și 40 și un „număr al visului” între 1 și 5. Extragerea are loc de două ori pe săptămână, luni și joi.

Ce poți câștiga:

6 + 1: premiul cel mare, 20.000 de euro pe lună timp de 30 de ani

6 + 0: 2.000 de euro pe lună timp de 5 ani

Loteria EuroDreams este disponibilă în mai multe țări europene, inclusiv Franța, Spania, Portugalia, Irlanda, Belgia, Austria, Elveția și Luxemburg. Premiile sunt de tip anuitate: adică, în loc de o sumă mare plătită o singură dată, câștigătorul primește bani lunar, pe o perioadă lungă.

Acesta este primul câștig de categoria întâi sau doi obținut de un austriac în 2026 la EuroDreams.

În anii anteriori au existat însă mai multe câștiguri importante. În octombrie, un locuitor din Austria Inferioară a câștigat tot premiul de categoria a doua, adică 2.000 de euro lunar timp de cinci ani. Totodată, un pensionar din Carintia, unul din Stiria și unul din Tirol au reușit să ghicească inclusiv „numărul visului”, obținând marele premiu: 20.000 de euro pe lună timp de 30 de ani.

Valoarea totală a unui astfel de jackpot ajunge la 7,2 milioane de euro.

Anul trecut, un austriac a devenit cel mai mare câștigător din istoria EuroMillions, după ce a obținut incredibila sumă de 250 de milioane de euro pe 28 martie.