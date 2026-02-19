Sub sloganul Corp, istorie și memorie la feminin, Raftul Roz este mai mult decât o colecție, este un spațiu al dialogului și al cunoașterii, o invitație de a vorbi despre corpurile noastre, despre cum să avem grijă de ele, despre rușinea care, inevitabil, își face loc atunci când vorbim despre sănătate, sex, hormoni, naștere sau îmbătrânire, dar și despre viețile extraordinare ale unor femei care au schimbat lumea. 

„Ca editor, văd în jurul meu cum lumea se schimbă. Sunt din ce în ce mai multe femei grozave care studiază corpul feminin, scriu despre experiențele lor și vorbesc despre subiecte „tabu”, dar prea puține dintre aceste cărți ajung la noi. Așa că am creat o casă pentru ele: Raftul Roz. Îmi doresc ca această colecție să fie locul în care cât mai multe femei să găsească răspunsuri, inspirație și de ce nu, curaj. Le mulțumesc, în numele întregii echipe, femeilor minunate care au venit deja alături de noi în această comunitate și care au dat viață cărților noastre”, a spus Ana Lotts-Nicolau, director general al editurii Nemira. 

Fundația Renașterea s-a alăturat Nemira în calitate de partener al proiectului Raftul Roz într-un demers care îmbină cunoașterea cu responsabilitatea socială. Prin intermediul acestui parteneriat, editura își propune să susțină continuarea Programului de prevenire și diagnosticare precoce a cancerului, derulat de Fundația Renașterea, un proiect cu impact real în viața a mii de femei din România. Astfel, 10% din toate încasările realizate prin intermediul site-ului nemira.ro și al evenimentelor cu vânzare directă desfășurate de editură în cadrul proiectului Raftul Roz vor fi direcționate către Fundația Renașterea, contribuind activ la sprijinirea programelor de informare, prevenție și diagnosticare timpurie. Este un gest care s-a născut din convingerea că accesul la informație, dialogul deschis și grija față de propriul corp sunt pași esențiali spre o viață mai sănătoasă și mai conștientă.

„Cărțile au puterea de a vindeca, de a da curaj și de a crea punți între oameni. «Raftul Roz» este o inițiativă care pune în lumină femeia, vocea și experiențele ei, prin puterea cărților. Ne bucurăm că Editura Nemira a ales Fundația Renașterea ca partener, confirmând că împărtășim aceleași valori și aceeași grijă pentru sănătatea femeilor. Anul acesta Fundația Renașterea împlinește 25 de ani de activitate și suntem încântați că o parte din acest demers cultural se transformă în sprijin concret pentru femeile vulnerabile din România prin susținerea programelor noastre de prevenție, informare și depistare precoce a cancerelor feminine. Este începutul unui parteneriat care demonstrează că ideile frumoase pot avea și un impact profund asupra comunității”, a declarat Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea. 

În același spirit al comunității și al dialogului, Raftul Roz este susținut de o serie de femei extraordinare, care au acceptat să devină ambasadoarele proiectului: Alina Aliman, Alice Cavaleru, Roxana Ciuchilan, Mara Coman, Ada Condeescu, Diana Cosmin, Diana Enciu, Noemi Meilman, Alina Tănasă. Femei cu voci puternice și perspective diverse, care contribuie prin experiența, expertiza și onestitatea lor la deschiderea unor conversații necesare despre corp, identitate, memorie și istoria feminină. Prezența lor întărește misiunea colecției de a aduce mai aproape subiecte sensibile, de a le normaliza și de a le transforma în puncte de întâlnire și reflecție.

Raftul Roz debutează cu cinci titluri esențiale pentru biblioteca oricărei femei: 

Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluție umană”, de Cat Bohanon. De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații? De ce femeile sunt mai susceptibile de a face Alzheimer? De ce fetele iau note mai bune decât băieții la toate materiile până la pubertate, și apoi brusc performanța lor scade? Este sexismul util pentru evoluție? Aceste întrebări produc o știință cu adevărat captivantă – iar în această carte, cu o curiozitate fără margini și o inteligență ascuțită, Cat Bohannon acoperă ultimii 200 de milioane de ani de evoluție pentru a explica știința specifică din spatele dezvoltării sexului feminin.

Sânii. Ghid pentru purtătoare”, de Dr. Kristi Funk – Ghidul fiecărei femei pentru reducerea riscului de cancer de sân, alegerea tratamentului și optimizarea rezultatelor. Una din opt femei va fi diagnosticată cu cancer de sân de-a lungul vieții, iar cancerul de sân este ucigașul numărul 1 al femeilor cu vârste cuprinse între 20 și 59 de ani. Dar știați că doar 13% dintre cei diagnosticați au o singură rudă de gradul I cu cancer de sân? Pentru majoritatea dintre noi, istoricul familial și genetica nu determină cine face cancer de sân – ci noi!

„Biblia corpului feminin. O Revoluție în Sănătatea Femeilor”, de Emma Ross, Baz Moffat, Bella Smith. Această carte vă va ajuta să creați obiceiuri sănătoase care iau în considerare toate aspectele sănătății feminine în fiecare etapă a vieții, inclusiv cum să vă valorificați fluctuația hormonilor pentru a vă îmbunătăți simptomele ciclului sau productivitatea la muncă, cum să faceți exerciții fizice în siguranță, cum să faceți față unor tipuri de accidente și probleme de sănătate la care femeile sunt mai predispuse decât bărbații dar și cum să vorbiți cu adolescente despre corpul lor ca să le oferiți încredere și susținere.

„O istorie a Romei Antice în 21 de femei”, de Emma Southon. În această istorie alternativă a Romei, Emma Southon spune o altă poveste despre romani, una care trăiește prin Vestale și lucrătoare sexuale, proprietare de afaceri și poetese, împărătese și sfinți.

„Ți-am spus vreodată”, de Genevieve Kingston. O carte care se citește ca un roman, dar este o poveste adevărată de neuitat. Genevieve (Gwen) avea doar unsprezece ani când mama ei a murit, lăsând în urmă un cufăr plin cu cadouri și scrisori pentru a sărbători etapele vieții lui Gwen și fiecare dintre zilele ei de naștere până la vârsta de treizeci de ani. Cartea dezvăluie o vânătoare de comori, fiecare cadou și scrisoare dezvăluind mai multe despre mama ei, despre familia ei și, în cele din urmă, despre ea însăși.

Toate cărțile sunt disponibile la precomandă pe nemira.ro și vor ajunge în librăriile online și fizice din toată țara începând cu data de 1 martie 2026.   

În curs de apariție în Raftul Roz: „Puterea ciclului menstrual. Cum să-ți înțelegi hormonii și să-ți faci ciclul să lucreze în favoarea ta”, de Maisie Hill; „Creierul XX. Știința revoluționară care le oferă femeilor puterea de a preveni demența”, de Lisa Mosconi”; „Fertilitatea ta, sub control. Tot ce trebuie să știi despre contracepția naturală, concepție și sănătatea reproductivă”, de Toni Weschler; „Legenda. Femeile reale din spatele miturilor care au modelat Europa”, de Dr. Janina Ramirez; „Regatele femeilor. Lecții din societăți în care puterea aparține femeilor”, de Megha Mohan; „Povestea nașterii. Putere, control și corpul femeii” – de Elizabeth Prochaska. 

Despre Nemira

Nemira este una dintre primele edituri independente din România. A fost fondată în 1991 la București de Valentin Nicolau și continuă să fie și astăzi un business de familie condus de Ana Lotts-Nicolau și Cătălina Nicolau. Editură independentă curajoasă, Nemira are ca prioritate să aducă cititorilor povești puternice și idei provocatoare. Nemira traduce unii dintre cei mai populari și îndrăzneți scriitori din întreaga lume și, în același timp, susține noile generații de scriitori români ale căror voci consideră că trebuie să se facă și mai mult auzite.

În dialog constant cu cititorii, firul roșu al tuturor cărților publicate este #plăcerealecturii, alături de convingerea profundă că literatura și educația pot schimba destine.

Foto credit: Editura Nemira

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri - Filme și seriale: Martin Scorsese apare în cel mai nou film Star Wars | Nicolas Cage este Omul Păianjen la 62 de ani
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
„Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool. Frustrato”. Scandal fără precedent în showbiz. Bianca Drăgușanu, atac extrem de dur la adresa Monicăi Tatoiu. Toți și-au dat coate când au văzut ce se întâmplă între ele
Viva.ro
„Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool. Frustrato”. Scandal fără precedent în showbiz. Bianca Drăgușanu, atac extrem de dur la adresa Monicăi Tatoiu. Toți și-au dat coate când au văzut ce se întâmplă între ele
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Unica.ro
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
Elle.ro
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
gsp
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
GSP.RO
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Parteneri
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Avantaje.ro
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Judecătorii care vor să iasă la pensie se plâng că președintele Nicușor Dan îi întreabă câte dosare au în lucru: „E primul care cere astfel de detalii”
Știri România 19:49
Judecătorii care vor să iasă la pensie se plâng că președintele Nicușor Dan îi întreabă câte dosare au în lucru: „E primul care cere astfel de detalii”
Bandele românești și albaneze ocolesc controalele de frontieră și comit spargeri în serie în Marea Britanie, avertizează un fost detectiv
Știri România 19:33
Bandele românești și albaneze ocolesc controalele de frontieră și comit spargeri în serie în Marea Britanie, avertizează un fost detectiv
Parteneri
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Adevarul.ro
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Dinamovistul care sare în apărarea lui Dennis Politic: “Nu ne-a păcălit cu nimic! Am făcut o afacere foarte bună”
Fanatik.ro
Dinamovistul care sare în apărarea lui Dennis Politic: “Nu ne-a păcălit cu nimic! Am făcut o afacere foarte bună”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Elle.ro
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Cine este George Mirancea de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt”
Stiri Mondene 18:00
Cine este George Mirancea de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt”
Cum a ajuns Jesus del Cerro în România și în ce zone din țara noastră visează să filmeze: „Loc spectaculos, energie aparte”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:02
Cum a ajuns Jesus del Cerro în România și în ce zone din țara noastră visează să filmeze: „Loc spectaculos, energie aparte”
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Domeniul cu cele mai mici salarii medii: 3.900 de lei pe lună. La polul opus, IT, petrol şi automatizări
ObservatorNews.ro
Domeniul cu cele mai mici salarii medii: 3.900 de lei pe lună. La polul opus, IT, petrol şi automatizări
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Libertateapentrufemei.ro
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Parteneri
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
GSP.ro
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax.ro
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
„Nu pot duce suferința asta, e prea mare” Sora lui Sorin Iacob își strigă durerea, la mai bine de o săptămână de când afaceristul și-a pierdut viața alături de soția însărcinată
KanalD.ro
„Nu pot duce suferința asta, e prea mare” Sora lui Sorin Iacob își strigă durerea, la mai bine de o săptămână de când afaceristul și-a pierdut viața alături de soția însărcinată

Politic

Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Politică 13:35
Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Politică 18 feb.
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Parteneri
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
Cum s-a gândit Ministerul Muncii să salveze angajații unor mari companii aflate în prag de faliment. Pierderi de miliarde și mii de muncitori în pericol
Fanatik.ro
Cum s-a gândit Ministerul Muncii să salveze angajații unor mari companii aflate în prag de faliment. Pierderi de miliarde și mii de muncitori în pericol
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată