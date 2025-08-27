Egipt – 11 zile de istorie, mister și relaxare pe Nil și la Marea Roșie

Detaliile complete le poți descoperi aici: Circuit Egipt – Cairo, Croazieră pe Nil & Hurghada

De ce să alegi această excursie

vei vedea singura minune antică rămasă în picioare – Piramidele din Giza;

vei păși în Valea Regilor, unde faraonii și-au ascuns comorile;

vei naviga pe Nil, între Aswan și Luxor, pe un vas de 5*;

vei descoperi templele mărețe de la Karnak, Luxor și Philae;

vei petrece câteva zile relaxante la Marea Roșie, cu plajă, snorkeling și safari în deșert.

Programul pe scurt

Cairo – tur panoramic și vizită la Muzeul de Egiptologie.

Alexandria (opțional) – oraș-port fondat de Alexandru cel Mare.

Platoul Giza – Piramidele și enigmaticul Sfinx.

Aswan – vizită la Templul Philae și plimbare cu feluca.

Croazieră pe Nil – opriri la Kom Ombo, Edfu, Luxor.

Valea Regilor & Templul Reginei Hatshepsut – locuri încărcate de legendă.

Hurghada – zile dedicate relaxării, snorkeling-ului și aventurii cu jeepul în deșert.

Hurghada, Egipt. Foto: Unsplash

Preț și beneficii

Excursia beneficiază de o reducere Last Minute.

Servicii incluse:

zbor direct București – Cairo și retur cu Tarom;

3 nopți cazare la Cairo (hotel 4* cu mic dejun);

3 nopți croazieră pe Nil (vas 5*, mic dejun, prânz și cină);

3 nopți la Hurghada (hotel 4*, all inclusive);

1 noapte în tren de noapte pe ruta Cairo – Aswan;

ghizi locali și ghid român;

tururi și intrări la obiectivele din program.

Experiența care face diferența

Unicitatea acestui circuit stă în combinația perfectă între descoperirea comorilor antice, liniștea unei croaziere și relaxarea la Marea Roșie. E genul de călătorie care îți lasă amintiri pentru o viață.

Alte circuite cu avionul

Dacă ți se pare tentant Egiptul, atunci cu siguranță vei găsi inspirație și în alte circuite cu avionul , spre Asia, America Latină sau Orientul Apropiat.

Cum rezervi

Scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702 sau consultă europatravel.ro pentru detalii și rezervări.

Egiptul este mai mult decât o destinație. Este un salt înapoi în timp, dar și un prilej de relaxare la malul mării. O vacanță care îmbină perfect istoria, aventura și odihna.

Foto: Unsplash