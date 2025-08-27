Egipt – 11 zile de istorie, mister și relaxare pe Nil și la Marea Roșie

Detaliile complete le poți descoperi aici: Circuit Egipt – Cairo, Croazieră pe Nil & Hurghada
De ce să alegi această excursie
- vei vedea singura minune antică rămasă în picioare – Piramidele din Giza;
- vei păși în Valea Regilor, unde faraonii și-au ascuns comorile;
- vei naviga pe Nil, între Aswan și Luxor, pe un vas de 5*;
- vei descoperi templele mărețe de la Karnak, Luxor și Philae;
- vei petrece câteva zile relaxante la Marea Roșie, cu plajă, snorkeling și safari în deșert.
Programul pe scurt
Cairo – tur panoramic și vizită la Muzeul de Egiptologie.
Alexandria (opțional) – oraș-port fondat de Alexandru cel Mare.
Platoul Giza – Piramidele și enigmaticul Sfinx.
Aswan – vizită la Templul Philae și plimbare cu feluca.
Croazieră pe Nil – opriri la Kom Ombo, Edfu, Luxor.
Valea Regilor & Templul Reginei Hatshepsut – locuri încărcate de legendă.
Hurghada – zile dedicate relaxării, snorkeling-ului și aventurii cu jeepul în deșert.
Preț și beneficii
Excursia beneficiază de o reducere Last Minute.
Servicii incluse:
- zbor direct București – Cairo și retur cu Tarom;
- 3 nopți cazare la Cairo (hotel 4* cu mic dejun);
- 3 nopți croazieră pe Nil (vas 5*, mic dejun, prânz și cină);
- 3 nopți la Hurghada (hotel 4*, all inclusive);
- 1 noapte în tren de noapte pe ruta Cairo – Aswan;
- ghizi locali și ghid român;
- tururi și intrări la obiectivele din program.
Experiența care face diferența
Unicitatea acestui circuit stă în combinația perfectă între descoperirea comorilor antice, liniștea unei croaziere și relaxarea la Marea Roșie. E genul de călătorie care îți lasă amintiri pentru o viață.
Alte circuite cu avionul
Dacă ți se pare tentant Egiptul, atunci cu siguranță vei găsi inspirație și în alte circuite cu avionul, spre Asia, America Latină sau Orientul Apropiat.
Cum rezervi
Scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702 sau consultă europatravel.ro pentru detalii și rezervări.
Egiptul este mai mult decât o destinație. Este un salt înapoi în timp, dar și un prilej de relaxare la malul mării. O vacanță care îmbină perfect istoria, aventura și odihna.
Foto: Unsplash
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.