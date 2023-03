Mai mult decât atât, Uber a inițiat un program pentru a încuraja femeile să se înscrie pe platformă. Din iulie 2022, femeile șofer pot alege să primească cereri de curse exclusiv din partea femeilor. Serviciul a facilitat deja peste 27.500 de curse în România, fiind și unul dintre motivele pentru care sute de femei au început să conducă cu Uber.

Alexandra, femeia care a dat României o a doua șansă

În ultimii ani, Uber a devenit o opțiune din ce în ce mai populară pentru cei în căutarea unui job flexibil și independent. Acesta este și cazul Alexandrei, o femeie șofer care, alături de soțul ei, s-a întors în România pentru a fi mai aproape de familie. „Ne-am mutat înapoi în țară pentru familie. Părinții noștri au îmbătrânit, așa că vrem să petrecem cât mai mult timp alături de ei. În plus, am fost plecați 8 ani de zile; am plecat să strângem bani pentru casa noastră și ne-am atins obiectivul, așa că nu mai avea sens să ne prelungim șederea”.

Alexandra și soțul ei obișnuiau să lucreze în locuri care le permiteau o oarecare independență, dar unele cerințe împiedicau echilibrul între viața personală și cea profesională. Când au revenit în țară, au decis să încerce Uber, pentru a avea o sursă sigură de venit și propriul program. Alexandra crede că e experiența comună de a conduce cu Uber alături de soțul ei e un mare avantaj: „Când faceți același lucru, vă înțelegeți mai bine. E minunat să ajungi acasă și să spui: da, știu cum e”.

Condusul, din perspectiva unei femei

Pentru Alexandra, urcatul la volan și condusul în general reprezintă o pasiune. Ca femeie șofer, există câteva provocări ale jobului, dar pentru ea contează mai mult bucuria de a conduce și de a întâlni oameni noi: „Dacă îți placă să conduci și să vorbești cu oamenii, acesta e locul pentru tine. Uneori pare că suntem niște psihologi”.

Rezistența este o caracteristică pe care o dezvolți ca femeie șofer. Stilul de condus poate fi uneori pus la îndoială, iar oamenii sunt surprinși că femeile pot conduce extrem de bine: „Foarte mulți îmi spun că e prima dată când primesc o cursă cu o femeie șofer. Mi s-a întâmplat ca femeile să-mi mărturisească faptul că s-au bucurat să mă vadă. Mi-au spus că s-au simțit în siguranță”. Uber vine în sprijinul femeilor șofer pentru a le ajuta să scape de orice grijă. Din iulie 2022, femeile șofer pot alege să primească cereri de curse exclusiv din partea femeilor.

Alexandra își cunoaște prioritățile și face tot posibilul pentru a și le menține. Se bucură că Uber îi oferă contextul în care poate lucra după propriul program, la fel ca soțul ei. Îi place să călătorească, dar și să stea cu familia – motivul pentru care s-a întors în țară.

Data viitoare când comanzi un Uber, nu uita că fiecare șofer are o poveste de viață, iar dacă ai norocul să o întâlnești pe Alexandra, nu uita să-i mulțumești la final.

Dacă ești femeie și vrei să conduci cu Uber, poți găsi mai multe detalii aici. Compania adaugă constant noi opțiuni și proceduri pentru a îmbunătăți siguranța curselor, dezvoltă activități educaționale și încurajează raportarea oricărui fel de incident.

