Galele I Succes au ajuns într-unul dintre cele mai exclusiviste locuri de pe pământ: Magnificul Monaco

A patra ediție I Success International Awards a fost organizată la început de octombrie 2021, după ce fondatoarele conceptului unic I Success, Flavia Covaciu şi Oana Irimia, au lansat o invitaţie specială celor care au cunoscut succesul pentru că şi-au urmat visele, intuiţia şi vocaţia, cu scopul de a le celebra şi premia reuşita.

17 PREMIANŢI, PE LISTA I SUCCESS

Șaptesprezece premii s-au acordat în cadrul galei, punctul culminant al evenimentului. În spatele reușitelor se află însă chipuri și povești fascinante de viață, care îi pot inspira oricând pe cei din jur. În acest sens, s-au acordat premii în domenii precum criptomonede, business, artă, sănătate comunicare, fotbal sau frumusețe.

Întrucât oameni din arii atât de diferite s-au întâlnit în același loc, I Success Awards a reprezentat, și de această dată, un mediu de networking perfect, care contribuie la dezvoltarea unor parteneriate viitoare.I SUCCESS AWARDS, ANUNȚ ÎN PREMIERĂ AL PREŞEDINTELUI JURIULUI

Preşedinte al juriului I Success, producător al Galelor I Success Awards şi CEO al SuperFilm Studios, Eduard Irimia a anunțat, în premieră la Monaco, lansarea unui concept unic în sport și în divertisment. Cunoscut drept fondatorul și CEO-ul Campionatelor de lupte Superkombat, Eduard Irimia vrea să ducă galele de lupte la alt nivel!

Noul format va fi lansat în Dubai, în cadrul unui eveniment de anvergură, care va aduce investitori din lumea întreagă într-o super ligă de lupte. Este vorba despre un concept inovativ care va uni sportul, cu domeniul crypto. Cum anume? Printr-un parteneriat cu Welthee Invest, o platformă românescă pentru investiţii cu bani virtuali, fondată de Cristian Voaideș, care se adresează celor care înţeleg că piaţa crypto reprezintă trend-ul pentru o nouă libertate financiară. De altfel, Cristian Voaideș a fost invitat de onoare și premiat în cadrul Galei de la Monaco.Superkoin își propune să descopere povești: de la talente până la antreprenori, pe care să le promoveze de la start up, la adevărate reușite internaționale. Toate acestea sunt posibile prin instrumentele din cadrul Superkoncept, concept inițiat de Eduard Irimia și susținut de SuperFilm Studios, I Success și Forbes Monaco.

Tot în cadrul evenimentului a fost anunțată și coperta Forbes Monaco, povestea fiind conturată în jurul creatorului Welthee Invest, Cristian Voaideș.

CONCEPTUL I SUCCESS, PROMOTOR AL UNEI LUMI ÎN CONTINUĂ MIŞCARE

Mereu în pas cu vremurile, I Success este așadar şi un promotor activ al domeniilor care iau amploare în rândul oamenilor de afaceri și nu numai. Investiţiile în criptomonede atrag astăzi tot mai mulţi români, care pun umărul la crearea viitorului de mâine.

În acest sens, pe scena I Success, Cristian Voaideș a prezentat și alte două concepte românești, menite să ne uşureze accesul nostru, al tuturor, la revoluţia actuală a tranzacţiilor: Weenvest și TokHit.

În vreme ce Weenvest este o platformă online unde puteți investi în proprietăți imobiliare și în proiecte inovatoare, cu ajutorul tehnologiei de investiții Weelthee, TokHit este prima rețea de socializare care permite crearea de NFT-uri într-un mod rapid, creativ și la un cost foarte mic.

EVENIMENTUL I SUCCESS, POVEŞTI INSPIRAŢIONALE

I Success Awards înseamnă așadar mai mult decât premii şi spectacol. Conceptul îşi propune, cu fiecare ocazie, să tragă şi un semnal de alarmă cu privire la problemele care îşi pot găsi mai uşor o rezolvare atunci când oamenii potriviţi află despre ele.

În acest sens, printre invitaţii galei de la Monaco, și, totodată, printre câștigătorii acestui eveniment, s-a numărat şi președinta fundaţiei ASPERA, Alina Munteanu, un manager care vrea să revoluţioneze sistemul românesc de sănătate, prin terapii moderne, menite să îi ajute pe copiii diagnosticaţi cu afecţiuni genetice. Un gest pe cât de nobil, pe atât de necesar, în contextul în care în România se nasc, an de an, aproximativ 8 mii de copii cu astfel de afecţiuni.

Centrul internaţional creat de la 0 le înlesneşte accesul familiilor care se confruntă cu astfel de probleme la tratamente pe care doar în străinătate le puteau găsi înainte. Acum, Alina Munteanu îşi doreşte să extindă serviciile ASPERA, în aşa fel încât ele să ajungă la cât mai mulți dintre cei care au nevoie.

GRACE BIAN, PREMIU DE EXCELENŢĂ LA GALELE I SUCCESS

Pentru că fiecare gală I Success este și un prilej perfect pentru a omagia rezultate excepționale din domenii diverse, Grace Bian, inventatoare și filantroapă, a fost distinsă în cadrul evenimentului actual cu premiul pentru „Excelență în îngrijirea sănătății și în Științele Vieții”.Președintă a comitetului I Success în Marea Britanie și în China, Grace Bian s-a făcut remarcată prin modul în care conectează și asigură oferte pentru organizații globale din toate părțile lumii. De altfel, strategia sa de investiții se concentrează pe trei mari piloni: asistență medicală, energie regenerabilă și locuințe modulare sociale, toate fiind proiecte care asigură o lume mai bună.

JESSICA CHAIJAYA, UN NUME DE CARE SE LEAGĂ SĂNĂTATEA PIELII VEDETELOR DE PESTE OCEAN

Printre premianții galei de la Monaco s-a numărat și Jessica Chaijaya, antreprenoare și, înainte de toate, expert internațional în îngrijirea pielii. De la tratamente faciale inovatoare, călătoria ei în industria de beauty a ajuns la dezvoltarea propriei linii de produse de lux, pe bază de plante, care luptă cu cele mai diverse probleme ale tenului și nu numai.

Calitatea produselor concepute de Jessica a convins și vedete de la Hollywood, precum Victoria Beckham, Madonna sau Eva Longoria.

PREMIILE I SUCCESS SCRIU ISTORIE… DIN LOCURI ISTORICE

Pentru că decorul trebuie să fie, de fiecare dată, pe măsura invitaţilor, ediţiile I Success sunt organizate în acele locuri unde rafinamentul şi eleganţa îşi dau mâna. Nici evenimentul de acum nu a făcut excepţie de la regulă: un palat din Monaco, listat ca monument istoric, i-a fost gazdă. Este vorba Hermitage, un hotel de cinci stele, în stilul Belle Epoque, amplasat în Monte Carlo, punctul turistic al principatului. A fost spaţiul ideal, unde invitaţii de seamă au putut experimenta confortul, la superlativ, şi de unde s-au putut bucura de tot ce are Monaco mai frumos de oferit.

Celebrul Max Mantovani a prezentat evenimentul.

“VOCEA PRINCIPATULUI MONACO”, SPECTACOL LA GALELE I SUCCESS

Ediţia actuală s-a bucurat de muzica live a lui Alan Landry, supranumit „Vocea principatului Monaco”, un pianist şi cântăreţ care se numără printre cei mai apreciaţi artişti din întreaga lume. Alan a devenit cunoscut datorită energiei şi strălucirii pe care le conferă tuturor evenimentelor la care participă. De-a lungul carierei, Alan Landry a făcut spectacol în faţa unor personalităţi precum Beyonce, Bill Gates, Billy Joel ori Mariah Carey, cu ajutorul celor patru mii de melodii din repertoriul său.

Pe raftul cu trofee primite de-a lungul vremii, Alan Landry a adăugat acum un nou premiu: o distincție, în semn de apreciere, din partea echipei I Success.

I SUCCESS AWARDS ÎȘI CONTINUĂ CĂLĂTORIA!

I Success Awards promite și alte gale, în cat mai multe puncte esențiale, nu doar din Europa, ci din lumea întreagă. Londra, Paris, Ibiza, New York, Miami sau Tokyo sunt destinații care vor fi cucerite, în viitor, de evenimentul care a luat naștere în urmă cu nouă ani, din dorința antreprenoarelor Oana Irimia și Flavia Covaciu de a face cunoscute, la nivel global, povești de succes.

Evenimentul de la Monaco a fost prezentat de Forbes Monaco, în coproducţie cu SuperFilm Studios. Lista completă a marilor câştigători I Success Awards octombrie 2021 o regăsiţi în rândurile următoare:

1. Alina Munteanu- Support and Development of Individuals with Neurodevelopmental Disabilities

2. Cristian Voaideș – The Best Token App

3. Luiz Costa Macambria – Media Entrepreneur of the Year

4. Sarah Noura Arif – Expert in Development Strategy and Communication

5. Jessica Chaijaya – The Best natural anti-aging skin care

6. Grace Bian – Excellency in Health Care and Life Science in BioTechnology of Longevit

7. Till Kretzschmar – Excellency in production/ Best supplier of rapid tests

8. Lu Gao – Best Chinese Art and Culture Ambassador

9. Șerban Constantinescu – The Best Start Up for Entertainment Concept High level

10. Ahmed Manaa – Excelency in Inteligence Security for partners

11. Simona Chițac – European Aesthetics Achievement of the Year, Legacy Med Anti-Aging & Aesthetic Clinic

12. Anamaria Prodan – Excellency as Football Agent

13. Antonio Caliendo – Excellency career as International Football Agent

14. Elena Laura Răcaru – Excellence in Media and Communication

15. Angelo Bassi – Excelence in film production

16. Patrick Baiata – Best Security&Detective Company

17. Alan Landry – Successful Personality

