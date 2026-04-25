Atenție, imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Conform Statului Major, militarii au rămas fără hrană timp de până la 17 zile, fiind nevoiți să bea doar apă de ploaie. Soția unui soldat a dezvăluit că unii luptători au slăbit până la 40 de kilograme din cauza foametei.

Statul Major General a confirmat livrarea de alimente suplimentare, iar evacuarea militarilor va fi realizată „în condiții favorabile”. Noile măsuri includ consolidarea apărării aeriene și utilizarea dronelor pentru aprovizionare.

Situația dificilă a soldaților din Brigada 14-a Mecanizată a Armatei Ucrainei a determinat recent schimbări semnificative în structura de comandă.

Potrivit Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, distribuția deficitară a alimentelor și lipsa unor măsuri adecvate de aprovizionare au dus la condiții critice pentru militarii care își desfășoară activitatea pe linia frontului.

Regiunea Kupiansk rămâne una dintre cele mai afectate de bombardamentele aeriene și atacurile cu rachete ale forțelor ruse, care au distrus poduri esențiale peste râul Oskil.

Statul Major General a declarat că aprovizionarea este acum posibilă doar prin utilizarea ambarcațiunilor și a dronelor grele.

În acest context, comandamentul militar a intensificat eforturile pentru consolidarea apărării aeriene și a sistemelor de luptă electronică pentru a minimiza riscurile.

„Comandamentul anterior al Brigăzii 14-a a ascuns gravitatea situației, ceea ce a dus la pierderi de poziții și deficiențe în aprovizionarea soldaților cu alimente”, se arată într-o declarație oficială a Statului Major General.

Un semnal de alarmă cu privire la situația din teren a fost tras chiar de rudele soldaților. Soția unui militar din Brigada 14-a a dezvăluit că „unii dintre luptători au rămas fără hrană timp de până la 17 zile, fiind nevoiți să consume apă de ploaie. Au slăbit până la 40 de kilograme din cauza foametei și a condițiilor extreme”.

„Când băieții au intrat în poziții, cântăreau peste 80–90 kg, iar acum au în jur de 50. Nu sunt singurii, ne-au contactat alte femei, rudele acestor soldați. Problema este mult mai mare. Soțul meu mi-a spus că nu a fost mâncare timp de 15 zile”, a declarat Anastasia, al cărei soț luptă din 26 februarie 2022.

Cel mai lung timp petrecut fără hrană a fost de 17 zile. Nu-i puteau auzi la radio sau nu voiau să-i audă. El spune că au țipat, au implorat că nu este mâncare, nu este apă – Anastasia

În urma acestor nereguli, comandantul brigăzii a fost demis, iar conducătorul Corpului 10 Armată a fost retrogradat.

Locotenent-colonelul Taras Maksimov a fost numit la conducerea Brigăzii 14-a, iar generalul de brigadă Artem Bogomolov a preluat comanda Corpului 10.

O anchetă amplă desfășurată de o comisie a Forțelor Terestre este în derulare pentru a stabili responsabilitățile. Documentele rezultate vor fi transmise organelor de aplicare a legii pentru evaluarea juridică a situației.

După schimbările de conducere, noi măsuri au fost implementate pentru a îmbunătăți condițiile soldaților. General-colonelul Oleksandr Sîrskîi a dispus verificări suplimentare privind aprovizionarea trupelor aflate în prima linie.

Statul Major General a confirmat că, recent, au fost livrate provizii suplimentare de alimente pe pozițiile Brigăzii 14-a: „În condiții favorabile, va fi efectuată imediat evacuarea militarilor noștri”.

