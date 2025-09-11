Gașca de la drept, din 10 octombrie în cinematografe

Totul a început în 2020, când autorul nu intenționa să scrie o carte, ci doar să își aștearnă gândurile. Un an mai târziu, în martie 2021, schița inițială a prins conturul unei povești, dar abia în vară a urmat o lună intensă de scris care a dus la apariția cărții. „Gașca de la Drept” este un omagiu adus prieteniei din anii studenției și are ca protagonist un întreg grup de tineri, legați printr-o relație profundă și autentică. Ideea de bază este simplă, dar puternică: eroul principal nu este un individ, ci grupul.

„A fost un maraton de scris de aproape o lună șI așa a apărut cartea. Cartea gravitează în jurul unui grup de studențI între care există relații foarte strânse. Ideea de bază este că eroul principal este grupul”, a spus Mihai Hotca.

De la carte la ecran: o echipă cu viziune și pasiune

Pentru transpunerea în film, autorul a colaborat cu regizoarea Mihaela Aniței și scenaristul Emanuel Pîrvu.

„A fost important ca studenții din film să pară o gașcă reală, decupată din viața unei facultățI, din ore, din pauze, din petreceri sau proiecte comune”, a adăugat Mihai Hotca.

El a subliniat și rolul esențial al lui Emanuel Pîrvu în dezvoltarea scenariului, considerându-l „impecabil”.

Mihaela Aniței, regizoarea lungmetrajului, a declarat că proiectul a fost o provocare artistică.

„Lucrurile au căpătat o anumită dinamică de la hârtie la ecran pentru a prinde mai multă viață. Esența, însă, a rămas cea din carte: prietenia, echipa, curajul șI efervescența perioadei studenției.”

Ea a descris filmul ca fiind unul comercial, cu accente comice, dar și profund ancorat în realitățile și emoțiile tinereții. „Gașca de la Drept” nu este doar un film despre tineri, ci și pentru cei care privesc înapoi spre anii de facultate cu nostalgie.

Foto: Gașca de la drept

În centrul distribuției se află tineri actori, aleși pentru a reda autenticitatea relațiilor din grup. Cezara Petredeanu, care joacă rolul Anei, se află la debutul său în cinematografie.

„Personajul Ana seamănă cu mine șI m-am bucurat foarte tare să joc acest rol. Povestea este superbă, dar cel mai frumos a fost lucrul alături de oamenii care apar în film. Mihaela ne-a oferit libertatea de a juca așa cum am simțit.”

Lansarea lungmetrajului reprezintă doar primul pas. În paralel, echipa lucrează și la un serial inspirat din aceeași poveste, dar încă nu a fost stabilit momentul începerii filmărilor. Totuși, acest lucru s-ar putea întâmpla în acest an sau la începutul lui 2026.

Foto: Gașca de la drept

