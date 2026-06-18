Pentru fanii care urmăresc cotele individuale ale fiecărei gazde pe casele de pariuri din Romania, fiecare are profil diferit pentru pariere.

Ce trebuie să știi pe scurt:

  • Mexic 2-0 Africa de Sud în meciul de deschidere (11 iunie, Estadio Azteca)
  • SUA 4-1 Paraguay (12 iunie, SoFi Stadium, Balogun dublă)
  • Canada 1-1 Bosnia (12 iunie, Toronto, Cyle Larin egalator)
  • Mexicul: 47,8% șanse să câștige Grupa A (Opta)
  • Canada e pe locul 27 FIFA (a urcat de pe locul 100 în 2017)
  • Estadio Azteca: primul stadion care găzduiește 3 meciuri de deschidere (1970, 1986, 2026)

Mexic: prima victorie la deschidere

Mexicul, co-organizator alături de SUA și Canada, a deschis turneul pe 11 iunie 2026 pe legendarul Estadio Azteca (acum redenumit oficial Estadio Banorte) din Ciudad de México. Adversar: Africa de Sud, aceeași echipă pe care Mexic o întâlnea în meciul de deschidere și în 2010 (rezultat 1-1).

De data asta, Mexic a câștigat 2-0 — prima sa victorie într-un meci de deschidere în 8 încercări la Mondial. Goluri:

  • Julián Quiñones (min 9) — primul gol al turneului
  • Raúl Jiménez (repriza a doua) — emoționant comeback după accidentarea cranială grave din 2020

Meciul a făcut și un alt record istoric: 3 cartonașe roșii — primul Mondial cu atâtea eliminări într-un meci de deschidere. Africa de Sud a primit 2, Mexicul 1 (César Montes, fundaș central — pierdere pentru echipa lui Aguirre).

Statisticile au fost dominante mexicane: 60% posesie0,07 xG pentru sud-africani, 8 cornere la 2.

Estadio Azteca: legenda continuă

Stadioul a făcut și el istorie. Cu noua sa capacitate de 87.523 locuri (după renovări de 200 milioane USD), Azteca a devenit primul stadion din lume care găzduiește meciuri la 3 ediții diferite ale Cupei Mondiale (1970, 1986, 2026). Plus 3 meciuri de deschidere — alt record.

Public la Azteca: 80.000 spectatori, atmosferă electrică. Suporterii mexicani au cântat „Cielito Lindo” timp de 90 de minute, fără pauză.

Ceremonia de deschidere a inclus Shakira, Andrea Bocelli, J Balvin, Maná și Salma Hayek — un amestec global pentru a marca începutul.

SUA: deconstrucție Paraguay 4-1

12 iunieSoFi Stadium din Los Angeles (Inglewood). USA vs Paraguay în Grupa D. Mauricio Pochettino (argentinian, antrenorul SUA) a debutat la un Mondial.

Rezultat: 4-1 dominant. Goluri:

  • Damián Bobadilla (min 7, autogol) — Pulisic a inițiat acțiunea
  • Folarin Balogun (min 31) — pasă de la Pulisic
  • Folarin Balogun (min 45+5) — pasă lungă de la Malik Tillman, dubla
  • Giovanni Reyna (min 90+8) — sigilează rezultatul
  • Mauricio Magalhães (min 73) — golul de consolare al Paraguayului

Folarin Balogun a devenit primul american cu dublă într-un meci de Mondial în 96 de ani (anterior: Bert Patenaude, hat-trick contra Paraguayului în 1930 — coincidență istorică).

Christian Pulisic, jucătorul-vedetă al SUA (AC Milan), a fost înlocuit la pauză după o lovitură la gambă. „Doar precauție”, a comentat Pochettino. „Vrem să-l avem disponibil pentru meciurile mari.”

Cota la sferturi: 4,5 Cota la semifinale: 11,0

Canada: primul punct din istorie

12 iunieToronto (Toronto Stadium — fostul BMO Field, extins la 43.000 locuri). Canada vs Bosnia-Herzegovina în Grupa B. Pentru Canada, era primul meci de Mondial pe teren propriu și al treilea Mondial al istoriei (după 1986 Mexico, 2022 Qatar — ambele cu 0 puncte).

Jovo Lukić a deschis scorul pentru Bosnia (min 21), cu o lovitură de cap din corner. Canada a avut 10 cornere doar în prima repriză, dar fără să marcheze. La pauză: 0-1.

În repriza secundă, antrenorul Jesse Marsch l-a introdus pe Cyle Larin (Mallorca) — schimbare care a făcut diferența. Min 78: Larin a egalat, exploziv. „Canada nu a pierdut niciodată un meci în care eu am marcat”, a comentat Larin după.

1-1 finalPrimul punct din istoria Canadei la un Mondial. La meciurile anterioare (1986: 3 înfrângeri din 3; 2022: 3 înfrângeri din 3), Canada nu reușise nimic.

Jonathan David (Juventus) — golgheterul all-time al Canadei cu 39 de goluri — era titular dar a fost depășit defensiv. Alphonso Davies (Bayern) lipsea, recuperare după ruptură LCA din 2025.

Cote și șanse de calificare

Conform Opta, șansele celor 3 gazde la trofeu:

  • SUA: 1,2%
  • Mexic: 1,0%
  • Canada: 0,2%

Cifre mici, dar avantajul terenului poate face surprize în fazele eliminatorii. Pentru pariori, mai interesante sunt cotele de „prima fază eliminatorie”:

GazdăCota „calificare optimi”Cota „sferturi”Cota „semifinale”
Mexic1,154,514,0
SUA1,304,511,0
Canada1,809,030,0

Mexicul are 47,8% șanse să câștige Grupa A conform Opta — cu Africa de Sud învinsă, drumul în grupă e clar (mai joacă cu Coreea de Sud pe 18 iunie și apoi un al 3-lea adversar din Grupa A).

Pochettino vs istoricul SUA

Mauricio Pochettino preluează SUA în octombrie 2024 cu un singur obiectiv: să transforme echipa dintr-una mediocră într-o forță reală. Salariul lui — ~885.000 dolari pe an — e relativ mic pentru standardele antrenorilor de top.

Realitatea istorică: SUA n-a câștigat niciodată un Mondial. Cea mai bună performanță e semifinala din 1930 (la prima ediție). Recent: optimi în 2010, 2014, 2022.

Pentru 2026, presiunea e enormă. Stadion propriu, fanii proprii, contracte TV uriașe. Pochettino a transformat clar mentalitatea echipei — performanța 4-1 cu Paraguay arată stilul agresiv pe care îl impune.

Mexic: blestemul „quinto partido”

Mexicul are un blestem istoric: nu a depășit niciodată sferturile la un Mondial în afara propriei țări. „Quinto partido” (al cincilea meci) e expresia mexicană pentru obiectivul mereu ratat — să joace 5 meciuri la un Mondial.

În 2026, situația e diferită:

  • Joacă acasă (Mexic și SUA împart majoritatea meciurilor majore)
  • Are una dintre grupele cele mai accesibile (Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, plus un al 4-lea slab)
  • Generația include tineri ca Gilberto Mora (17 ani, talent generațional) și veterani ca Edson Álvarez (West Ham)

Cota la calificarea în sferturi: 4,5. Pentru fanii mexicani, depășirea optimilor (record din 1986) ar fi triumf.

Canada: tăcuta ascensiune

Canada a făcut cel mai mare salt fotbalistic din ultimii 10 ani. În 2017, era pe locul 100 FIFA. În 2026, e pe locul 27. Cauzele:

  • Generația MLS (Major League Soccer) care a crescut
  • Jonathan David la cluburi europene
  • Alphonso Davies ca vedetă globală
  • Investiții în academii juvenile la Toronto FC, Vancouver Whitecaps, Montreal Impact
  • Antrenor Jesse Marsch (american experimentat în Bundesliga)

Cota la trofeu: 200,0 — extremă, dar reflectând lipsa de experiență la mare turneu.

Joacă responsabil

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Surse

[1] FIFA. Hosts performance at FIFA World Cups historical analysis. fifa.com [2] ESPN. Mexico 2-0 South Africa: World Cup opener. espn.com [3] CBC Sports. Canada draws Bosnia in historic first home World Cup match. cbc.ca [4] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro [5] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.ro

Foto: superpont.com

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