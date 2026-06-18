Pentru fanii care urmăresc cotele individuale ale fiecărei gazde pe casele de pariuri din Romania, fiecare are profil diferit pentru pariere.

Ce trebuie să știi pe scurt:

Mexic 2-0 Africa de Sud în meciul de deschidere (11 iunie, Estadio Azteca)

SUA 4-1 Paraguay (12 iunie, SoFi Stadium, Balogun dublă)

Canada 1-1 Bosnia (12 iunie, Toronto, Cyle Larin egalator)

Mexicul: 47,8% șanse să câștige Grupa A (Opta)

Canada e pe locul 27 FIFA (a urcat de pe locul 100 în 2017)

Estadio Azteca: primul stadion care găzduiește 3 meciuri de deschidere (1970, 1986, 2026)

Mexic: prima victorie la deschidere

Mexicul, co-organizator alături de SUA și Canada, a deschis turneul pe 11 iunie 2026 pe legendarul Estadio Azteca (acum redenumit oficial Estadio Banorte) din Ciudad de México. Adversar: Africa de Sud, aceeași echipă pe care Mexic o întâlnea în meciul de deschidere și în 2010 (rezultat 1-1).

De data asta, Mexic a câștigat 2-0 — prima sa victorie într-un meci de deschidere în 8 încercări la Mondial. Goluri:

Julián Quiñones (min 9) — primul gol al turneului

(min 9) — primul gol al turneului Raúl Jiménez (repriza a doua) — emoționant comeback după accidentarea cranială grave din 2020

Meciul a făcut și un alt record istoric: 3 cartonașe roșii — primul Mondial cu atâtea eliminări într-un meci de deschidere. Africa de Sud a primit 2, Mexicul 1 (César Montes, fundaș central — pierdere pentru echipa lui Aguirre).

Statisticile au fost dominante mexicane: 60% posesie, 0,07 xG pentru sud-africani, 8 cornere la 2.

Estadio Azteca: legenda continuă

Stadioul a făcut și el istorie. Cu noua sa capacitate de 87.523 locuri (după renovări de 200 milioane USD), Azteca a devenit primul stadion din lume care găzduiește meciuri la 3 ediții diferite ale Cupei Mondiale (1970, 1986, 2026). Plus 3 meciuri de deschidere — alt record.

Public la Azteca: 80.000 spectatori, atmosferă electrică. Suporterii mexicani au cântat „Cielito Lindo” timp de 90 de minute, fără pauză.

Ceremonia de deschidere a inclus Shakira, Andrea Bocelli, J Balvin, Maná și Salma Hayek — un amestec global pentru a marca începutul.

SUA: deconstrucție Paraguay 4-1

12 iunie, SoFi Stadium din Los Angeles (Inglewood). USA vs Paraguay în Grupa D. Mauricio Pochettino (argentinian, antrenorul SUA) a debutat la un Mondial.

Rezultat: 4-1 dominant. Goluri:

Damián Bobadilla (min 7, autogol) — Pulisic a inițiat acțiunea

(min 7, autogol) — Pulisic a inițiat acțiunea Folarin Balogun (min 31) — pasă de la Pulisic

(min 31) — pasă de la Pulisic Folarin Balogun (min 45+5) — pasă lungă de la Malik Tillman, dubla

(min 45+5) — pasă lungă de la Malik Tillman, dubla Giovanni Reyna (min 90+8) — sigilează rezultatul

(min 90+8) — sigilează rezultatul Mauricio Magalhães (min 73) — golul de consolare al Paraguayului

Folarin Balogun a devenit primul american cu dublă într-un meci de Mondial în 96 de ani (anterior: Bert Patenaude, hat-trick contra Paraguayului în 1930 — coincidență istorică).

Christian Pulisic, jucătorul-vedetă al SUA (AC Milan), a fost înlocuit la pauză după o lovitură la gambă. „Doar precauție”, a comentat Pochettino. „Vrem să-l avem disponibil pentru meciurile mari.”

Cota la sferturi: 4,5 Cota la semifinale: 11,0

Canada: primul punct din istorie

12 iunie, Toronto (Toronto Stadium — fostul BMO Field, extins la 43.000 locuri). Canada vs Bosnia-Herzegovina în Grupa B. Pentru Canada, era primul meci de Mondial pe teren propriu și al treilea Mondial al istoriei (după 1986 Mexico, 2022 Qatar — ambele cu 0 puncte).

Jovo Lukić a deschis scorul pentru Bosnia (min 21), cu o lovitură de cap din corner. Canada a avut 10 cornere doar în prima repriză, dar fără să marcheze. La pauză: 0-1.

În repriza secundă, antrenorul Jesse Marsch l-a introdus pe Cyle Larin (Mallorca) — schimbare care a făcut diferența. Min 78: Larin a egalat, exploziv. „Canada nu a pierdut niciodată un meci în care eu am marcat”, a comentat Larin după.

1-1 final. Primul punct din istoria Canadei la un Mondial. La meciurile anterioare (1986: 3 înfrângeri din 3; 2022: 3 înfrângeri din 3), Canada nu reușise nimic.

Jonathan David (Juventus) — golgheterul all-time al Canadei cu 39 de goluri — era titular dar a fost depășit defensiv. Alphonso Davies (Bayern) lipsea, recuperare după ruptură LCA din 2025.

Cote și șanse de calificare

Conform Opta, șansele celor 3 gazde la trofeu:

SUA : 1,2%

: 1,2% Mexic : 1,0%

: 1,0% Canada: 0,2%

Cifre mici, dar avantajul terenului poate face surprize în fazele eliminatorii. Pentru pariori, mai interesante sunt cotele de „prima fază eliminatorie”:

Gazdă Cota „calificare optimi” Cota „sferturi” Cota „semifinale” Mexic 1,15 4,5 14,0 SUA 1,30 4,5 11,0 Canada 1,80 9,0 30,0

Mexicul are 47,8% șanse să câștige Grupa A conform Opta — cu Africa de Sud învinsă, drumul în grupă e clar (mai joacă cu Coreea de Sud pe 18 iunie și apoi un al 3-lea adversar din Grupa A).

Pochettino vs istoricul SUA

Mauricio Pochettino preluează SUA în octombrie 2024 cu un singur obiectiv: să transforme echipa dintr-una mediocră într-o forță reală. Salariul lui — ~885.000 dolari pe an — e relativ mic pentru standardele antrenorilor de top.

Realitatea istorică: SUA n-a câștigat niciodată un Mondial. Cea mai bună performanță e semifinala din 1930 (la prima ediție). Recent: optimi în 2010, 2014, 2022.

Pentru 2026, presiunea e enormă. Stadion propriu, fanii proprii, contracte TV uriașe. Pochettino a transformat clar mentalitatea echipei — performanța 4-1 cu Paraguay arată stilul agresiv pe care îl impune.

Mexic: blestemul „quinto partido”

Mexicul are un blestem istoric: nu a depășit niciodată sferturile la un Mondial în afara propriei țări. „Quinto partido” (al cincilea meci) e expresia mexicană pentru obiectivul mereu ratat — să joace 5 meciuri la un Mondial.

În 2026, situația e diferită:

Joacă acasă (Mexic și SUA împart majoritatea meciurilor majore)

Are una dintre grupele cele mai accesibile (Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, plus un al 4-lea slab)

Generația include tineri ca Gilberto Mora (17 ani, talent generațional) și veterani ca Edson Álvarez (West Ham)

Cota la calificarea în sferturi: 4,5. Pentru fanii mexicani, depășirea optimilor (record din 1986) ar fi triumf.

Canada: tăcuta ascensiune

Canada a făcut cel mai mare salt fotbalistic din ultimii 10 ani. În 2017, era pe locul 100 FIFA. În 2026, e pe locul 27. Cauzele:

Generația MLS (Major League Soccer) care a crescut

(Major League Soccer) care a crescut Jonathan David la cluburi europene

la cluburi europene Alphonso Davies ca vedetă globală

ca vedetă globală Investiții în academii juvenile la Toronto FC, Vancouver Whitecaps, Montreal Impact

la Toronto FC, Vancouver Whitecaps, Montreal Impact Antrenor Jesse Marsch (american experimentat în Bundesliga)

Cota la trofeu: 200,0 — extremă, dar reflectând lipsa de experiență la mare turneu.

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Surse

[1] FIFA. Hosts performance at FIFA World Cups historical analysis. fifa.com [2] ESPN. Mexico 2-0 South Africa: World Cup opener. espn.com [3] CBC Sports. Canada draws Bosnia in historic first home World Cup match. cbc.ca [4] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro [5] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.ro

Foto: superpont.com

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