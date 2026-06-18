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Pentru fanii care urmăresc cotele individuale ale fiecărei gazde pe casele de pariuri din Romania, fiecare are profil diferit pentru pariere.
Ce trebuie să știi pe scurt:
- Mexic 2-0 Africa de Sud în meciul de deschidere (11 iunie, Estadio Azteca)
- SUA 4-1 Paraguay (12 iunie, SoFi Stadium, Balogun dublă)
- Canada 1-1 Bosnia (12 iunie, Toronto, Cyle Larin egalator)
- Mexicul: 47,8% șanse să câștige Grupa A (Opta)
- Canada e pe locul 27 FIFA (a urcat de pe locul 100 în 2017)
- Estadio Azteca: primul stadion care găzduiește 3 meciuri de deschidere (1970, 1986, 2026)
Mexic: prima victorie la deschidere
Mexicul, co-organizator alături de SUA și Canada, a deschis turneul pe 11 iunie 2026 pe legendarul Estadio Azteca (acum redenumit oficial Estadio Banorte) din Ciudad de México. Adversar: Africa de Sud, aceeași echipă pe care Mexic o întâlnea în meciul de deschidere și în 2010 (rezultat 1-1).
De data asta, Mexic a câștigat 2-0 — prima sa victorie într-un meci de deschidere în 8 încercări la Mondial. Goluri:
- Julián Quiñones (min 9) — primul gol al turneului
- Raúl Jiménez (repriza a doua) — emoționant comeback după accidentarea cranială grave din 2020
Meciul a făcut și un alt record istoric: 3 cartonașe roșii — primul Mondial cu atâtea eliminări într-un meci de deschidere. Africa de Sud a primit 2, Mexicul 1 (César Montes, fundaș central — pierdere pentru echipa lui Aguirre).
Statisticile au fost dominante mexicane: 60% posesie, 0,07 xG pentru sud-africani, 8 cornere la 2.
Estadio Azteca: legenda continuă
Stadioul a făcut și el istorie. Cu noua sa capacitate de 87.523 locuri (după renovări de 200 milioane USD), Azteca a devenit primul stadion din lume care găzduiește meciuri la 3 ediții diferite ale Cupei Mondiale (1970, 1986, 2026). Plus 3 meciuri de deschidere — alt record.
Public la Azteca: 80.000 spectatori, atmosferă electrică. Suporterii mexicani au cântat „Cielito Lindo” timp de 90 de minute, fără pauză.
Ceremonia de deschidere a inclus Shakira, Andrea Bocelli, J Balvin, Maná și Salma Hayek — un amestec global pentru a marca începutul.
SUA: deconstrucție Paraguay 4-1
12 iunie, SoFi Stadium din Los Angeles (Inglewood). USA vs Paraguay în Grupa D. Mauricio Pochettino (argentinian, antrenorul SUA) a debutat la un Mondial.
Rezultat: 4-1 dominant. Goluri:
- Damián Bobadilla (min 7, autogol) — Pulisic a inițiat acțiunea
- Folarin Balogun (min 31) — pasă de la Pulisic
- Folarin Balogun (min 45+5) — pasă lungă de la Malik Tillman, dubla
- Giovanni Reyna (min 90+8) — sigilează rezultatul
- Mauricio Magalhães (min 73) — golul de consolare al Paraguayului
Folarin Balogun a devenit primul american cu dublă într-un meci de Mondial în 96 de ani (anterior: Bert Patenaude, hat-trick contra Paraguayului în 1930 — coincidență istorică).
Christian Pulisic, jucătorul-vedetă al SUA (AC Milan), a fost înlocuit la pauză după o lovitură la gambă. „Doar precauție”, a comentat Pochettino. „Vrem să-l avem disponibil pentru meciurile mari.”
Cota la sferturi: 4,5 Cota la semifinale: 11,0
Canada: primul punct din istorie
12 iunie, Toronto (Toronto Stadium — fostul BMO Field, extins la 43.000 locuri). Canada vs Bosnia-Herzegovina în Grupa B. Pentru Canada, era primul meci de Mondial pe teren propriu și al treilea Mondial al istoriei (după 1986 Mexico, 2022 Qatar — ambele cu 0 puncte).
Jovo Lukić a deschis scorul pentru Bosnia (min 21), cu o lovitură de cap din corner. Canada a avut 10 cornere doar în prima repriză, dar fără să marcheze. La pauză: 0-1.
În repriza secundă, antrenorul Jesse Marsch l-a introdus pe Cyle Larin (Mallorca) — schimbare care a făcut diferența. Min 78: Larin a egalat, exploziv. „Canada nu a pierdut niciodată un meci în care eu am marcat”, a comentat Larin după.
1-1 final. Primul punct din istoria Canadei la un Mondial. La meciurile anterioare (1986: 3 înfrângeri din 3; 2022: 3 înfrângeri din 3), Canada nu reușise nimic.
Jonathan David (Juventus) — golgheterul all-time al Canadei cu 39 de goluri — era titular dar a fost depășit defensiv. Alphonso Davies (Bayern) lipsea, recuperare după ruptură LCA din 2025.
Cote și șanse de calificare
Conform Opta, șansele celor 3 gazde la trofeu:
- SUA: 1,2%
- Mexic: 1,0%
- Canada: 0,2%
Cifre mici, dar avantajul terenului poate face surprize în fazele eliminatorii. Pentru pariori, mai interesante sunt cotele de „prima fază eliminatorie”:
|Gazdă
|Cota „calificare optimi”
|Cota „sferturi”
|Cota „semifinale”
|Mexic
|1,15
|4,5
|14,0
|SUA
|1,30
|4,5
|11,0
|Canada
|1,80
|9,0
|30,0
Mexicul are 47,8% șanse să câștige Grupa A conform Opta — cu Africa de Sud învinsă, drumul în grupă e clar (mai joacă cu Coreea de Sud pe 18 iunie și apoi un al 3-lea adversar din Grupa A).
Pochettino vs istoricul SUA
Mauricio Pochettino preluează SUA în octombrie 2024 cu un singur obiectiv: să transforme echipa dintr-una mediocră într-o forță reală. Salariul lui — ~885.000 dolari pe an — e relativ mic pentru standardele antrenorilor de top.
Realitatea istorică: SUA n-a câștigat niciodată un Mondial. Cea mai bună performanță e semifinala din 1930 (la prima ediție). Recent: optimi în 2010, 2014, 2022.
Pentru 2026, presiunea e enormă. Stadion propriu, fanii proprii, contracte TV uriașe. Pochettino a transformat clar mentalitatea echipei — performanța 4-1 cu Paraguay arată stilul agresiv pe care îl impune.
Mexic: blestemul „quinto partido”
Mexicul are un blestem istoric: nu a depășit niciodată sferturile la un Mondial în afara propriei țări. „Quinto partido” (al cincilea meci) e expresia mexicană pentru obiectivul mereu ratat — să joace 5 meciuri la un Mondial.
În 2026, situația e diferită:
- Joacă acasă (Mexic și SUA împart majoritatea meciurilor majore)
- Are una dintre grupele cele mai accesibile (Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, plus un al 4-lea slab)
- Generația include tineri ca Gilberto Mora (17 ani, talent generațional) și veterani ca Edson Álvarez (West Ham)
Cota la calificarea în sferturi: 4,5. Pentru fanii mexicani, depășirea optimilor (record din 1986) ar fi triumf.
Canada: tăcuta ascensiune
Canada a făcut cel mai mare salt fotbalistic din ultimii 10 ani. În 2017, era pe locul 100 FIFA. În 2026, e pe locul 27. Cauzele:
- Generația MLS (Major League Soccer) care a crescut
- Jonathan David la cluburi europene
- Alphonso Davies ca vedetă globală
- Investiții în academii juvenile la Toronto FC, Vancouver Whitecaps, Montreal Impact
- Antrenor Jesse Marsch (american experimentat în Bundesliga)
Cota la trofeu: 200,0 — extremă, dar reflectând lipsa de experiență la mare turneu.
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Surse
[1] FIFA. Hosts performance at FIFA World Cups historical analysis. fifa.com [2] ESPN. Mexico 2-0 South Africa: World Cup opener. espn.com [3] CBC Sports. Canada draws Bosnia in historic first home World Cup match. cbc.ca [4] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro [5] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.ro
Foto: superpont.com
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