Compania energetică Axpo a anunțat decizia vineri. Axpo a precizat că cele două reactoare se află în prezent oprite.

Temperatura râului Aare a ajuns la 25 de grade Celsius, nivel care nu mai permite o răcire suficientă.

Puterea celor două reactoare fusese deja redusă marți, iar ulterior a ajuns la 50%. Potrivit Axpo, temperatura râului Aare a atins pentru prima dată 25 de grade Celsius miercuri, după ce apa utilizată pentru răcire s-a amestecat complet cu apa râului.

Compania energetică a mai precizat că, în lipsa perspectivelor de răcire a râului Aare, reactoarele au fost oprite complet vineri.

Cele două unități ale centralei, situate pe insula Aare, în localitatea Döttingen, își suspendaseră temporar producția de energie electrică și în iulie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE