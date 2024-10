A fi antreprenor a devenit din ce in ce mai simplu o data cu trecerea anilor, o data și Romania a intrat in Uniunea Europeana. Prin diverse programe, orice persoana care dorește să-și deschidă o afacere, oricât de mica sau de mare, o poate face acum. Asta pentru ca beneficiază de mult mai mult ajutor, din orice punct de vedere. In unele cazul poate ca cel mai mare impas îl reprezinta finanțarea. Prin atragerea de fonduri oferite de UE însă, aceasta problema poate fi rezolvata.