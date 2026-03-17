Obiectivul acestui ghid este să te ajute să îți planifici prima vacanță în Sharm el Sheikh, pas cu pas. Vei găsi informații practice despre recifuri de corali, zone de cazare, tipuri de hoteluri și experiențe locale care completează sejurul. Totul este structurat clar, astfel încât să iei decizii informate și să pornești la drum cu încredere.

Pentru orientare ușoară, am organizat articolul sub forma unui plan de 5 pași, exact așa cum ar proceda majoritatea turiștilor aflați la prima experiență în Egipt.

1. Alege perioada potrivită pentru vacanță

Perioada în care mergi în vacanță în Egipt, Sharm el Sheikh influențează direct confortul zilnic, tipul de activități pe care le poți face și nivelul de aglomerație.

Primăvara (martie–mai) și toamna (septembrie–noiembrie) sunt considerate, în majoritatea cazurilor, cele mai echilibrate variante. Temperaturile se mențin între 25 și 30°C, marea este caldă, iar aerul rămâne plăcut pentru excursii, snorkeling și plimbări în afara resortului. Aceste luni se potrivesc foarte bine familiilor cu copii și cuplurilor care vor un ritm relaxat.

Vara aduce temperaturi mai ridicate, frecvent peste 35°C. Ziua se concentrează mai mult pe plajă, piscină și activități în resort, iar ieșirile în oraș sau excursiile se mută dimineața devreme sau seara. Pentru cei care preferă statul la soare și facilitățile all inclusive, sezonul funcționează fără probleme.

Iarna rămâne surprinzător de plăcută. Temperaturile din timpul zilei ajung la 20–24°C, iar seara se răcește ușor. Multe hoteluri încălzesc piscinele, iar snorkelingul rămâne posibil, mai ales în zilele cu vânt redus.

2. Stabilește zona și tipul de cazare

În Sharm el Sheikh, experiența ta depinde în mare măsură de hotelul ales. Stațiunea este extinsă, iar fiecare zonă are o atmosferă diferită. De aceea, merită să alegi locul de cazare în funcție de stilul tău de vacanță, nu doar de numărul de stele.

Zone populare pentru cazare

  • Naama Bay Zonă centrală, animată seara, cu promenadă, restaurante și magazine. Se potrivește celor care vor să iasă din resort și să se plimbe după cină. Plajele au intrare lină în apă, însă reciful este mai modest.
  • Hadaba / Ras Um El Sid Preferată de iubitorii de snorkeling. Hotelurile sunt amplasate pe stânci și oferă acces la recif prin ponton. Atmosfera este mai liniștită, orientată spre relaxare.
  • Sharks Bay și Coral Bay Zone cu resorturi de 5 stele, servicii de calitate și recif bun. Apropierea de Soho Square aduce opțiuni de petrecere a serii într-un cadru organizat.
  • Nabq Bay Ideală pentru familii. Resorturile sunt mari, aerisite, multe cu aquapark. Reciful se află mai departe de țărm, dar facilitățile compensează.

Ce verifici înainte de rezervare

Pentru utilizare uzuală, este bine să acorzi atenție câtorva detalii:

  • tipul plajei (nisip sau ponton);
  • accesul la recif;
  • recenzii recente, nu doar scorul general;
  • distanța față de aeroport;
  • facilități pentru copii, dacă mergi în familie.

3. Snorkeling la recifuri: ce trebuie să știi înainte să intri în apă

Snorkelingul este una dintre principalele experiențe pentru care turiștii aleg Sharm el Sheikh. Marea Roșie oferă vizibilitate bună, recifuri bine conservate și o varietate mare de pești, chiar și foarte aproape de țărm.

Ce înseamnă „hotel cu recif”

Un hotel cu recif propriu (house reef) îți permite să intri direct în apă de pe pontonul resortului. Nu depinzi de excursii organizate și nu trebuie să te deplasezi zilnic. Pentru prima vacanță, această opțiune aduce confort și control asupra programului.

Zone recunoscute pentru snorkeling

Ras Um El Sid, Ras Nasrani și Far Garden sunt cunoscute pentru recifuri sănătoase și apă limpede. Pentru diversitate, poți alege excursii cu barca spre Insula Tiran sau Parcul Național Ras Mohammed, unde recifurile sunt mai ample, iar fauna marină mai bogată.

Pentru copii, multe hoteluri oferă veste de flotabilitate și zone supravegheate de salvamari, ceea ce crește nivelul de siguranță.

Bugetele variază în funcție de sezon, nivelul hotelului și facilități. Pentru un sejur de 7 nopți, la un hotel de 5 stele, bugetele orientative pornesc, în general, de la nivel mediu spre ridicat, în funcție de perioadă. Important este să compari ce este inclus și să eviți surprizele la destinație.

Sharm el Sheikh oferă o experiență de vacanță completă, cu recifuri uimitoare, hoteluri diverse și activități captivante. Alege perioada potrivită pentru confort, stabilește cazarea în funcție de preferințe și bucură-te de snorkeling. Planifică-ți sejurul cu atenție pentru o vacanță de neuitat.

Parteneri
După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
Viva.ro
După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
Alertă alimentară în România - un produs consumat de toată lumea este retras de la rafturi! Atenție, dacă l-ai cumpărat nu îl consuma!
Unica.ro
Alertă alimentară în România - un produs consumat de toată lumea este retras de la rafturi! Atenție, dacă l-ai cumpărat nu îl consuma!
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
GSP.RO
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
Parteneri
Breaking! S-a întâmplat acum câteva minute!! Soțul vedetei noastre și copiii lor, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni! Copilașii, aruncați pe carosabil
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! S-a întâmplat acum câteva minute!! Soțul vedetei noastre și copiii lor, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni! Copilașii, aruncați pe carosabil
Ultima oră! Un nou divorț în showbizul nostru! Nu, nu și ei! După Andreea Popescu și Rareș Cojoc, o mare artistă a anunțat și ea despărțirea! Nimeni nu se aștepta tocmai la ei
Avantaje.ro
Ultima oră! Un nou divorț în showbizul nostru! Nu, nu și ei! După Andreea Popescu și Rareș Cojoc, o mare artistă a anunțat și ea despărțirea! Nimeni nu se aștepta tocmai la ei
Gina Pistol s-a „mutat” pe șantier! 🏗️ Nu o să-ți vină să crezi ce mănâncă vedeta MasterChef în pauza de masă, departe de strălucirea reflectoarelor. Vezi imaginile care i-au uimit pe fani!
Tvmania.ro
Gina Pistol s-a „mutat” pe șantier! 🏗️ Nu o să-ți vină să crezi ce mănâncă vedeta MasterChef în pauza de masă, departe de strălucirea reflectoarelor. Vezi imaginile care i-au uimit pe fani!

Alte știri

Data la care intră pensiile românilor în aprilie 2026. Casa de Pensii ar putea trimite banii mai devreme
Știri România 14:37
Data la care intră pensiile românilor în aprilie 2026. Casa de Pensii ar putea trimite banii mai devreme
România și China vor semna un acord pentru pui, pește și lactate: „Cea mai mare piață din lume pentru produsele românești”
Știri România 13:36
România și China vor semna un acord pentru pui, pește și lactate: „Cea mai mare piață din lume pentru produsele românești”
Parteneri
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din țară
Adevarul.ro
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din țară
Gigi Becali aruncă în aer fotbalul românesc, cu o zi înainte de alegerile FRF: „Răzvan Burleanu e în pericol 500%”. Cum va vota FCSB: „Mergem la TAS!”
Fanatik.ro
Gigi Becali aruncă în aer fotbalul românesc, cu o zi înainte de alegerile FRF: „Răzvan Burleanu e în pericol 500%”. Cum va vota FCSB: „Mergem la TAS!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Elle.ro
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Valentina Pelinel s-a întors din Miami cu kilograme în plus. Cât s-a îngrășat și de ce nu a mai ținut postul Paștelui. „Nu sunt atât de cumințică”
Stiri Mondene 14:49
Valentina Pelinel s-a întors din Miami cu kilograme în plus. Cât s-a îngrășat și de ce nu a mai ținut postul Paștelui. „Nu sunt atât de cumințică”
Alina Laufer, primele declarații după ce soțul ei, Ilan, și cei doi copii au fost loviți pe trecerea de pietoni: „Nu o să depunem nicio plângere”
Stiri Mondene 14:24
Alina Laufer, primele declarații după ce soțul ei, Ilan, și cei doi copii au fost loviți pe trecerea de pietoni: „Nu o să depunem nicio plângere”
Parteneri
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Ea este tânăra care a murit nevinovată în accidentul din Cluj. Aletta era însărcinată
ObservatorNews.ro
Ea este tânăra care a murit nevinovată în accidentul din Cluj. Aletta era însărcinată
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Libertateapentrufemei.ro
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Parteneri
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
GSP.ro
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
GSP.ro
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Parteneri
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Mediafax.ro
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
StirileKanalD.ro
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
Wowbiz.ro
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
Wowbiz.ro
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Politic

Lista instituțiilor publice pe care USR le vrea desființate: „Pseudo-academii și institute inutile”
Politică 10:04
Lista instituțiilor publice pe care USR le vrea desființate: „Pseudo-academii și institute inutile”
Sorin Grindeanu a anunțat că PSD decide dacă iese de la guvernare după ce se votează bugetul în Parlament
Politică 16 mart.
Sorin Grindeanu a anunțat că PSD decide dacă iese de la guvernare după ce se votează bugetul în Parlament
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”
Fanatik.ro
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete
Spotmedia.ro
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete