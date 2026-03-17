Obiectivul acestui ghid este să te ajute să îți planifici prima vacanță în Sharm el Sheikh, pas cu pas. Vei găsi informații practice despre recifuri de corali, zone de cazare, tipuri de hoteluri și experiențe locale care completează sejurul. Totul este structurat clar, astfel încât să iei decizii informate și să pornești la drum cu încredere.

Pentru orientare ușoară, am organizat articolul sub forma unui plan de 5 pași, exact așa cum ar proceda majoritatea turiștilor aflați la prima experiență în Egipt.

1. Alege perioada potrivită pentru vacanță

Perioada în care mergi în vacanță în Egipt, Sharm el Sheikh influențează direct confortul zilnic, tipul de activități pe care le poți face și nivelul de aglomerație.

Primăvara (martie–mai) și toamna (septembrie–noiembrie) sunt considerate, în majoritatea cazurilor, cele mai echilibrate variante. Temperaturile se mențin între 25 și 30°C, marea este caldă, iar aerul rămâne plăcut pentru excursii, snorkeling și plimbări în afara resortului. Aceste luni se potrivesc foarte bine familiilor cu copii și cuplurilor care vor un ritm relaxat.

Vara aduce temperaturi mai ridicate, frecvent peste 35°C. Ziua se concentrează mai mult pe plajă, piscină și activități în resort, iar ieșirile în oraș sau excursiile se mută dimineața devreme sau seara. Pentru cei care preferă statul la soare și facilitățile all inclusive, sezonul funcționează fără probleme.

Iarna rămâne surprinzător de plăcută. Temperaturile din timpul zilei ajung la 20–24°C, iar seara se răcește ușor. Multe hoteluri încălzesc piscinele, iar snorkelingul rămâne posibil, mai ales în zilele cu vânt redus.

2. Stabilește zona și tipul de cazare

În Sharm el Sheikh, experiența ta depinde în mare măsură de hotelul ales. Stațiunea este extinsă, iar fiecare zonă are o atmosferă diferită. De aceea, merită să alegi locul de cazare în funcție de stilul tău de vacanță, nu doar de numărul de stele.

Zone populare pentru cazare

Naama Bay Zonă centrală, animată seara, cu promenadă, restaurante și magazine. Se potrivește celor care vor să iasă din resort și să se plimbe după cină. Plajele au intrare lină în apă, însă reciful este mai modest.

Hadaba / Ras Um El Sid Preferată de iubitorii de snorkeling. Hotelurile sunt amplasate pe stânci și oferă acces la recif prin ponton. Atmosfera este mai liniștită, orientată spre relaxare.

Sharks Bay și Coral Bay Zone cu resorturi de 5 stele, servicii de calitate și recif bun. Apropierea de Soho Square aduce opțiuni de petrecere a serii într-un cadru organizat.

Nabq Bay Ideală pentru familii. Resorturile sunt mari, aerisite, multe cu aquapark. Reciful se află mai departe de țărm, dar facilitățile compensează.

Ce verifici înainte de rezervare

Pentru utilizare uzuală, este bine să acorzi atenție câtorva detalii:

tipul plajei (nisip sau ponton);

accesul la recif;

recenzii recente, nu doar scorul general;

distanța față de aeroport;

facilități pentru copii, dacă mergi în familie.

3. Snorkeling la recifuri: ce trebuie să știi înainte să intri în apă

Snorkelingul este una dintre principalele experiențe pentru care turiștii aleg Sharm el Sheikh. Marea Roșie oferă vizibilitate bună, recifuri bine conservate și o varietate mare de pești, chiar și foarte aproape de țărm.

Ce înseamnă „hotel cu recif”

Un hotel cu recif propriu (house reef) îți permite să intri direct în apă de pe pontonul resortului. Nu depinzi de excursii organizate și nu trebuie să te deplasezi zilnic. Pentru prima vacanță, această opțiune aduce confort și control asupra programului.

Zone recunoscute pentru snorkeling

Ras Um El Sid, Ras Nasrani și Far Garden sunt cunoscute pentru recifuri sănătoase și apă limpede. Pentru diversitate, poți alege excursii cu barca spre Insula Tiran sau Parcul Național Ras Mohammed, unde recifurile sunt mai ample, iar fauna marină mai bogată.

Pentru copii, multe hoteluri oferă veste de flotabilitate și zone supravegheate de salvamari, ceea ce crește nivelul de siguranță.

Bugetele variază în funcție de sezon, nivelul hotelului și facilități. Pentru un sejur de 7 nopți, la un hotel de 5 stele, bugetele orientative pornesc, în general, de la nivel mediu spre ridicat, în funcție de perioadă. Important este să compari ce este inclus și să eviți surprizele la destinație.

Sharm el Sheikh oferă o experiență de vacanță completă, cu recifuri uimitoare, hoteluri diverse și activități captivante. Alege perioada potrivită pentru confort, stabilește cazarea în funcție de preferințe și bucură-te de snorkeling. Planifică-ți sejurul cu atenție pentru o vacanță de neuitat.

Sursa foto: https://www.lifetour.ro

