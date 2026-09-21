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Grădinițele din comunități vulnerabile pot intra în programul „Start în educație”. Înscrierile continuă în toată țara

Ringier România
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Grădinițele din comunități vulnerabile
Foto: Fundația World Vision România
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Locul în care se naște un copil nu ar trebui să decidă și șansele cu care începe școala. În multe comunități vulnerabile, însă, grădinițele, educatorii și familiile au nevoie de mai multe resurse pentru a-i pregăti pe cei mici pentru următorul pas.

Programul „Start în educație”, derulat de Fundația World Vision România și Fundația OMV Petrom, continuă înscrierile grădinițelor care au nevoie de sprijin.

Un ghiozdănel cu materiale educaționale poate însemna, pentru un copil, primele instrumente cu care descoperă culorile, formele, poveștile și jocurile de învățare.

Însă un start bun în educație nu ține doar de ceea ce primește copilul. O contribuție semnificativă o au educatorul care lucrează cu el la grupă și părintele care continuă acasă ceea ce începe la grădiniță, precum și resursele pe care întreaga comunitate le are la dispoziție.

De aici a pornit „Start în educație”, program care a ajuns deja la sute de mii de copii din România și care își propune să reducă diferențele cu care cei mici pornesc la drum.

De la „Ghiozdănel cu viitor” la Școala Părinților

Grădinițele eligibile care intră în program pot beneficia de intervenții construite în jurul copilului și al adulților care îl însoțesc în primii ani de educație.

Prin „Ghiozdănel cu viitor”, copiii primesc resurse educaționale potrivite vârstei, care pot fi folosite atât la grădiniță, cât și acasă.

Programul lucrează însă și cu părinții, prin Școala Părinților, pentru că pregătirea copilului pentru școală nu se întâmplă doar în sala de grupă. Părinții primesc informații și instrumente care îi ajută să susțină dezvoltarea și învățarea celor mici și acasă.

În același timp, educatorii sunt sprijiniți cu resurse și instrumente pe care le pot integra în activitatea lor cu copiii.

Astfel, intervenția nu se oprește la distribuirea unor materiale, ci încearcă să creeze în jurul copilului un mediu care îl ajută să învețe și să se dezvolte.

Grădinițele din comunități vulnerabile
Grădinițele din comunități vulnerabile

Programul a ajuns deja la 1 din 3 grădinițe din România

În primii patru ani de „Start în educație”, 240.000 de copii preșcolari au fost implicați în program, 70.000 de părinți au participat la Școala Părinților, iar 9.000 de educatori au fost implicați în formare.

Peste 4.000 de grădinițe au primit resurse educaționale – aproximativ una din trei grădinițe din România.

Programul continuă să se extindă, iar noile comunități incluse vor fi selectate direct dintre cele care își exprimă activ nevoia de sprijin în această perioadă.

Grădinițe din comunități vulnerabile
Grădinițe din comunități vulnerabile

Lucrezi într-o grădiniță dintr-o comunitate vulnerabilă? O poți înscrie în programul Start în educație

Fundația World Vision România caută grădinițe din comunități vulnerabile care au nevoie de resurse și sprijin pentru educația timpurie.

Reprezentanții grădinițelor pot completa formularul de înscriere în „Start în educație”, iar echipa programului va analiza solicitările și eligibilitatea.

Pentru o grădiniță, înscrierea poate fi primul pas către resurse noi pentru copii, sprijin pentru educatori și implicarea mai activă a părinților în educația celor mici.

Iar pentru un copil, toate acestea pot însemna ceva mult mai simplu: să ajungă în prima zi de școală mai pregătit și cu mai multă încredere în ceea ce poate face.

Dacă reprezinți o grădiniță dintr-o comunitate vulnerabilă, înscrie comunitatea în programul „Start în educație”.

Formularul de înscriere este disponibil pe wvr.startineducatie.ro/aplicare

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