Atunci apar problemele. Și atunci costă.

Cum arată greșeala în practică

Scenariul cel mai frecvent: instalatorul electric dimensionează circuitele pe o estimare de putere. Proiectantul de iluminat alege proiectoare de 150W în loc de 100W. Circuitul e subdimensionat. Cablurile trebuie refăcute parțial, lucrarea se oprește, costul final crește cu 20–30% față de deviz.

Scenariul invers: proiectoarele sunt alese și poziționate fără să se știe unde sunt prizele și tablourile. Traseele de cablu ajung pe pereți finisați sau pe trasee vizibile. Spațiul arată improvizat înainte să fie dat în folosință.

Ambele situații au aceeași cauză: o decizie luată în etape care trebuia luată o singură dată, la început.

În spații comerciale și industriale

Într-o hală, depozit sau spațiu comercial, miza e financiară și tehnică în același timp.

Proiectoarele LED industriale pornesc de la 50W și ajung la 200W sau mai mult. Înmulțit cu zeci de corpuri — sarcina pe tabloul electric e semnificativă. Circuitele, secțiunile de cablu și siguranțele se dimensionează pe puterea finală, nu pe estimări de deviz.

Prizele industriale — CEE monofazate și trifazate — trebuie poziționate în funcție de echipamente și flux de lucru, nu de conveniența traseelor electrice. Un traseu separat pentru prize față de proiectoare înseamnă dublu cost de instalare și dublu timp de execuție.

IP-ul trebuie să fie consecvent per zonă. Un proiector IP65 și o priză IP20 în aceeași zonă cu praf sau umiditate nu sunt o preferință — sunt o contradicție tehnică și un risc de avarie.

În garaje, ateliere și spații tehnice

Aceleași principii se aplică la scară mai mică. Și sunt la fel de des ignorate — pentru că par mai puțin importante.

Proprietarul care amenajează un garaj sau un atelier face de regulă două greșeli independente. Alege proiectorul LED fără să știe unde va fi priza pentru compresor sau pentru polizor. Montează priza acolo unde e convenabil — lângă tablou, la intrare — nu acolo unde e nevoie: la bancul de lucru, la lift, la mașina de spălat.

Rezultatul concret: proiectorul iluminează perfect. Cablul prelungitorului traversează tot garajul pentru că priza e la 4 metri distanță. Sau priza e montată la IP20 într-un spațiu unde se spală mașina — și cedează în primul sezon ploios.

Refacerea instalației după ce pereții sunt finisați costă de 3 până la 5 ori mai mult decât dacă ar fi fost planificată corect de la început. Nu e o estimare — e costul standard al oricărei lucrări de remediere în construcții.

Ce se stabilește simultan, indiferent de scara proiectului

Puterea totală a proiectoarelor — înainte de dimensionarea circuitelor, nu după ce devizul e semnat.

Localizarea prizelor față de zonele de activitate — în funcție de echipamente și flux de lucru, nu de distanța față de tabloul electric.

IP-ul consecvent per zonă — același standard pentru proiectoare și prize în același perimetru. IP44 pentru umiditate, IP65 pentru jet direct de apă sau praf industrial.

Tabloul electric cu rezervă de 20–30% — orice spațiu se modifică în timp. Un tablou dimensionat exact pentru necesarul de azi devine un blocaj în 2–3 ani.

Concluzie

O instalație electrică bine făcută nu e mai scumpă. E mai ieftină — pentru că nu se reface. Singura condiție: proiectoarele LED și prizele electrice se aleg împreună, de la primul plan, nu în etape separate care se corectează una pe cealaltă.

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