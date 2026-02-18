Gresia pentru bucătărie

În bucătărie, gresia trebuie să facă față traficului zilnic, petelor și variațiilor de temperatură. Este esențial să alegi un material ușor de curățat și rezistent la zgârieturi. Gresia porțelanată, rectificată, pentru interior-exterior este una dintre cele mai populare opțiuni, datorită durabilității sale ridicate.

La nivel de design, bucătăria permite mai multă libertate. Modelele cu aspect de ciment sau lemn ceramic sunt extrem de apreciate. Ele adaugă personalitate spațiului, fără a compromite funcționalitatea.

Gresia pentru baie

Baia este unul dintre spațiile în care gresia este indispensabilă. Umiditatea ridicată și contactul constant cu apa impun materiale rezistente și sigure. Aici, criteriul principal este gradul de antiderapare, mai ales pentru pardoseală. Gresiile cu finisaj mat sau structurat sunt preferate, pentru că reduc riscul de alunecare, potrivit House Digest.

Din punct de vedere estetic, tendințele actuale merg spre plăci de mari dimensiuni, în nuanțe neutre sau inspirate din piatră naturală, care creează un aspect curat și relaxant. Pentru băile mici, gresia deschisă la culoare și cu rosturi fine ajută la senzația de spațiu aerisit.

Gresia în living

Tot mai mulți proprietari de locuințe aleg gresia și pentru living, mai ales în amenajările open-space. Motivul este simplu: gresia modernă poate imita perfect lemnul, marmura sau betonul, oferind un aspect sofisticat, dar cu avantaje practice net superioare.

Pentru această zonă, este recomandată o gresie cu finisaj plăcut la atingere și un design coerent cu restul locuinței. Plăcile mari, montate cu rosturi minime, contribuie la un look contemporan și elegant, ideal pentru spații de zi.

Holuri și zone intens circulate

Holurile, coridoarele și zonele de acces sunt supuse celui mai intens trafic. Aici, rezistența la uzură devine criteriul principal. Gresia cu clasă mare de abraziune este cea mai potrivită, pentru că își păstrează aspectul în timp, chiar și în condiții solicitante.

Din punct de vedere cromatic, nuanțele medii sau închise sunt mai practice, mascând mai bine urmele de murdărie. Modelele cu textură discretă sau ușor „mixtă” sunt ideale pentru astfel de spații.

Terase și spații exterioare

Pentru exterior, gresia trebuie să fie rezistentă la îngheț, variații de temperatură și raze UV. Gresia specială pentru exterior are o structură mai densă și un grad ridicat de antiderapare, esențial pentru siguranță.

Estetic, se preferă finisajele naturale, inspirate din piatră sau lemn, care se integrează armonios în mediul exterior și creează o tranziție plăcută între interior și exterior.

