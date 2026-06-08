„A doua propunere ar fi tot un tehnocrat”

„Aşa am înţeles, că ăsta este planul, dacă pică Guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. Aşa am înţeles eu, cel puţin”, a declarat Fritz.

„Noi, aşa cum am mai spus, credem că un guvern care merită susţinerea noastră este un guvern, bineînţeles, în care suntem reprezentaţi politic”, a mai adăugat Fritz.

Acesta s-a declarat convins că USR va rămâne consecvent cu deciziile luate și cu valorile pe baza cărora face politică.

„Poate se schimbă ceva în realitatea la care ne raportăm. Momentan vedem că avem în realitate această majoritate PSD-AUR şi, cu siguranţă, nu vom putea gira un guvern care este un paravan pentru ca PSD să continue să pună frâne la reformele necesare pentru români”, a transmis Dominic Fritz.

„Noi nu ne temem nici de alegeri anticipate, dacă nu putem rezolva această ecuaţie, atunci putem să ne întoarcem şi la popor, dar (…) trebuie să constatăm că USR, PNL, UDMR, de exemplu, nu au o majoritate”, a declarat acesta.

„Nu cred că un guvern PSD ar fi sănătos pentru această ţară”

Întrebat dacă îşi doreşte un guvern PSD, Dominic Fritz a răspuns: „Bineînţeles că nu cred că un guvern PSD ar fi sănătos pentru această ţară. Tocmai de aceea, întrebarea noastră este, de fapt, ce e un guvern tehnocrat”, a evidențiat Dominic Fritz.

Despre ruperea relaţiilor cu preşedintele Nicuşor Dan, Dominic Fritz a menţionat că cu preşedintele Nicuşor Dan îi uneşte o lungă istorie de luptă pentru aceleaşi valori.

„Împărtăşim aceeaşi viziune pentru ţară şi de aceea eu am încredere, chiar dacă poate în anumite situaţii ajungem la concluzii politice diferite, că totuşi această relaţie va rămâne”, a menţionat liderul USR.

Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan pe 4 iunie 2026, a început luni, 8 iunie, consultările politice cu formațiunile parlamentare pentru a construi o majoritate capabilă să susțină viitorul Guvern.



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