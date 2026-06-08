Potrivit TASS, Lavrov a criticat acordurile recente dintre Marea Britanie, Franța și Germania, care includ livrări de arme cu rază lungă de acțiune ce ar putea fi folosite pentru atacuri în adâncul teritoriului rus.

Kremlinul condiționează negocierile de evoluțiile de pe câmpul de luptă

Rusia se declară pregătită pentru „negocieri fără trișare” cu Ucraina, însă Lavrov a exprimat îngrijorări privind lipsa de interes a Statelor Unite de a reveni la înțelegerile din cadrul întâlnirii de la Anchorage. „Sper din tot sufletul că experiența eșecurilor anterioare nu se va repeta”, a spus el, adăugând că declarațiile unor oficiali americani și europeni sugerează o poziție antinegociere.

În plus, Lavrov a menționat că președintele Vladimir Putin consideră că situația actuală depinde mai degrabă de acțiunile militare decât de discuții diplomatice. „Totul depinde acum de eroismul Districtului Militar Central pe front”, a afirmat ministrul.

Lavrov acuză Occidentul că sabotează orice perspectivă de negocieri

Potrivit lui Lavrov, liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei au semnat un document împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care prevede sprijin strategic pentru Kiev, inclusiv livrări de arme avansate. „Cum se poate vorbi despre negocieri în acest context?”, a întrebat retoric ministrul.

Un moment controversat a fost scrisoarea președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, adresată lui Vladimir Putin, dar făcută publică la nivel internațional. Lavrov a criticat gestul, etichetându-l drept nepotrivit: „Probabil că nu așa se comportă oamenii politicoși”. Ministrul rus a interpretat acest act ca un semnal că Ucraina nu dorește negocieri.

Lavrov îl atacă pe António Guterres și cere o conducere „imparțială” la ONU

În ceea ce privește conducerea ONU, Lavrov a criticat activitatea actualului secretar general, António Guterres, acuzându-l că „face jocul Occidentului” și nu respectă imparțialitatea cerută de Carta ONU. Totodată, fosta președintă chiliană Michelle Bachelet se află la Moscova pentru discuții privind candidatura sa la funcția de secretar general al ONU. „Rusia nu se opune femeilor care conduc ONU, ca în cazul oricărei alte organizații”, a subliniat Lavrov.

Liderul rus Vladimir Putin a declarat vineri că nu vede niciun motiv să dea curs cererii de a se întâlni cu Volodimir Zelenski pentru a pune capăt războiului și a catalogat „obraznică” scrisoarea pe care i-a adresat-o președintele ucrainean.

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