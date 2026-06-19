Ce sunt fațetele dentare și când sunt indicate

Fațetele dentare sunt dispozitive protetice subțiri, aplicate pe suprafața frontală a dinților vizibili, cu rolul de a corecta deficiențe de culoare, formă sau volum. Spre deosebire de o coroană dentară, care învelește întregul dinte și implică o remodelare extinsă a structurii dentare, fațeta acoperă doar fața vestibulară și necesită îndepărtarea unei cantități minime de smalț. Această diferență de invazivitate este esențială: coroanele sunt soluția potrivită atunci când mai mult de jumătate din structura dintelui este compromisă sau când dintele are nevoie de restaurare funcțională, nu doar estetică. Fațetele, în schimb, sunt indicate pentru dinți sănătoși din punct de vedere structural, cu probleme exclusiv estetice.

A aplica o coroană dentară pe un dinte sănătos, doar pentru un rezultat cosmetic, este considerat supratratament conform standardelor dentare moderne. Această distincție nu e doar academică, ci are consecințe practice: cu cât mai mult din structura dentară naturală se păstrează, cu atât mai bune sunt șansele de longevitate pe termen lung.

Există și contraindicații clare pentru fațete, pe care orice pacient ar trebui să le cunoască înainte de a se prezenta la consultație. Bruxismul sever, parodontopatia activă și distrucția dentară extinsă exclud această soluție. Principalele cauze de eșec documentate clinic sunt fractura, decimentarea și modificarea de culoare, iar ignorarea acestor factori de risc nu face decât să transforme o investiție estetică într-un cost suplimentar.

Materialele disponibile și ce durabilitate oferă fiecare

Alegerea materialului influențează atât aspectul final, cât și durata de viață a fațetelor, iar diferențele dintre variante sunt semnificative. Compozitul este cea mai accesibilă opțiune și se aplică direct în cabinet, fără etape de laborator, dar are o durabilitate de 5-7 ani și este mai susceptibil la colorare în timp. La polul opus se află ceramica E-MAX și zirconiul, materiale cu rezistență superioară și un aspect mai natural, cu o durată de viață de 15-20 de ani, respectiv peste 15 ani în condiții optime. Ceramica feldspatică ocupă un loc intermediar, cu posibilități avansate de personalizare și o longevitate de 10-15 ani.

Datele clinice susțin aceste estimări. O revizuire sistematică publicată în Journal of Prosthodontics în 2024 (Tagger-Green et al.) a constatat că fațetele din disilcat de litiu au o rată de supraviețuire de 96,81% la peste 10 ani, iar cele feldspatice de 96,13% în același interval. O analiză narativă publicată în același an în PMC/MDPI confirmă că fațetele dentare au, în general, o rată de supraviețuire de peste 90% la 10 ani, cu mențiunea că fațetele cu preparare minimă sau zero au cele mai bune rezultate pe termen lung. „20 de ani” reprezintă maximul posibil în condiții optime, nu o medie garantată indiferent de circumstanțe.

Cât costă tratamentul cu fațete dentare în România

Prețul tratamentului cu fațete dentare variază considerabil în funcție de material, numărul de dinți tratați și complexitatea cazului. Ca reper de piață, fațetele din compozit se situează în jurul a 620 RON pe dinte, în timp ce fațetele ceramice E-MAX ajung la aproximativ 2.000 RON pe dinte, cu o durabilitate corespunzătoare de 15-20 de ani. Fațetele din porțelan se încadrează, de regulă, între 1.500 și 2.500 RON pe dinte.

Calculul total poate surprinde pacienții care nu au luat în calcul numărul de dinți necesar pentru un rezultat estetic coerent. Un zâmbet echilibrat presupune, de obicei, cel puțin 4-6 fațete pe fiecare arcadă, ceea ce înseamnă minimum 8-12 fațete pentru ambele arcade. Un tratament complet cu E-MAX pentru o singură arcadă poate ajunge la 16.800-28.000 RON în varianta premium, iar fațetele din porțelan de înaltă calitate pot depăși 30.000-50.000 RON pentru 6-10 dinți pe arcadă. Ca reper internațional, în Statele Unite o singură fațetă costă între 800 și 2.500 USD, iar un set complet de 8 dinți frontali poate ajunge la 20.000 USD.

Ce înseamnă un plan de tratament corect înainte de fațete

Orice tratament estetic de această amploare presupune o evaluare prealabilă riguroasă, nu o decizie luată pe baza unor fotografii sau a unui preț atractiv. Medicul trebuie să verifice starea parodontală, ocluzia și structura osoasă înainte de a recomanda fațete. Un instrument util în această etapă este Digital Smile Design (DSD), care permite simularea rezultatului final înainte de orice intervenție ireversibilă, oferind pacientului o imagine realistă a ce poate fi obținut în cazul său specific. Clinicile care dispun de laborator dentar propriu integrat pot reduce timpul de execuție și pot asigura un control mai direct al calității lucrărilor protetice, aspect relevant mai ales în cazul fațetelor ceramice, unde precizia cromatică și de formă este critică.

Numărul de fațete trebuie decis în funcție de linia zâmbetului individual, nu după un tipar fix. Unii pacienți au nevoie de 6 fațete pentru un rezultat natural, alții de 10 sau 12 pentru a obține simetria dorită. Aplicarea unui număr insuficient de fațete poate genera un contrast vizibil față de dinții netratați, compromițând tocmai estetica urmărită.

Un detaliu practic adesea omis din discuțiile despre fațete: dinții tratați nu mai pot fi albiți ulterior prin proceduri convenționale. Dacă pacientul dorește și albire, aceasta trebuie realizată înainte de aplicarea fațetelor, iar culoarea aleasă pentru fațete va trebui să corespundă nuanței obținute post-albire, pentru un rezultat uniform pe toată arcada.

Piața globală și tendințele actuale

Creșterea interesului pentru estetica dentară se reflectă și în cifrele pieței globale: valoarea acestui segment a crescut de la 2,29 miliarde USD în 2023 la 2,47 miliarde USD în prezent, semn că fațetele dentare au depășit statutul de procedură de nișă și au intrat în categoria intervențiilor cosmetice accesibile unui public tot mai larg. Această expansiune vine însă cu un risc: creșterea numărului de furnizori și de oferte agresive de preț poate face mai dificilă pentru pacient evaluarea calității reale a unui tratament.

Criteriul cel mai sigur rămâne documentarea: tipul de material folosit, experiența medicului în cazuri estetice complexe, existența unui laborator propriu sau a unui partener de laborator verificat și, nu în ultimul rând, posibilitatea de a vedea cazuri reale tratate anterior. Fațetele dentare sunt o procedură ireversibilă cu un cost semnificativ, iar decizia merită tratată ca atare. Un aspect concret de verificat la consultație: dacă medicul propune o coroană în locul unei fațete pe un dinte sănătos structural, e util să soliciți o explicație clară a motivului, deoarece această alegere schimbă atât gradul de invazivitate, cât și costul total al tratamentului.

Foto: Envato

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