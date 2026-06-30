Actrița s-a hotărât că e momentul potrivit pentru a arăta diferit și s-a lăsat pe mâna specialiștilor, însă nu fără emoții. Ioana le-a împărtășit fanilor din mediul online gândurile ei dinainte de transformare, recunoscând că procesul nu a fost deloc unul ușor din punct de vedere psihologic.

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„Fac schimbare de look. După 4 ani aproape, îmi scot extensiile. Mi-e foarte greu, vă spun sincer pentru că m-am obișnuit cu ele și sunt sigură că o să am un șoc când o să mă văd fără”, a mărturisit Ioana Ginghină pe rețelele de socializare.

Cum arată Ioana Ginghină cu noul look

Pentru ca transformarea să fie perfectă și părul ei natural să nu aibă de suferit, vedeta a apelat la o echipă de profesioniști. Ioana a filmat întreaga procedură din salon și a glumit pe seama statutului de celebritate, în timp ce doi stiliști se ocupau concomitent de podoaba ei capilară.

„Când ești vedetă, așa se lucrează: la 4 mâini”, a adăugat actrița, cu zâmbetul pe buze.

Deși se temea că impactul vizual după îndepărtarea accesoriilor, rezultatul final a fost o surpriză plăcută chiar și pentru ea. Vedeta a revenit la un aspect mult mai natural, fresh și elegant, care îi pune de minune în valoare trăsăturile.

„Finalul… nu îmi displace”, a fost concluzia Ioanei, vizibil mulțumită de noua ei imagine. Fanii au reacționat imediat cu sute de aprecieri, felicitând-o pentru curaj și transmițându-i că look-ul natural o prinde chiar mult mai bine și o întinerește!

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