Un tren de lux din Japonia, Shiki-Shima, oferă o experiență unică pentru pasagerii săi: o baie relaxantă în timp ce admiră peisajele prin ferestrele generoase ale vagonului. Operat de East Japan Railway Company, trenul este considerat unul dintre cele mai scumpe din lume, cu prețuri ce ajung până la 10.000 de dolari (aproximativ 8.774 de euro) pentru o călătorie, conform Dexerto.

Cu doar 34 de locuri disponibile, Shiki-Shima este unul dintre cele mai exclusiviste trenuri de croazieră. Acesta promite o călătorie lentă și captivantă prin regiunile estice și nordice ale Japoniei. Trenul, care și-a deschis rezervările în iunie 2026, este deja complet ocupat până în martie 2027, potrivit datelor publicate pe site-ul oficial.

Interiorul trenului impresionează prin designul său sofisticat. Sunt disponibile 15 apartamente standard și două apartamente deluxe, inclusiv o suită maisonette pe două niveluri și o suită deluxe pe un singur nivel. Apartamentele sunt dotate cu ferestre mari, dușuri private și mobilier lucrat manual. „Suitele deluxe sunt echipate cu căzi Hinoki, realizate din lemn de chiparos, renumite pentru mirosul lor terapeutic și proprietățile antimicrobiene”.

Pe lângă apartamentele somptuoase, trenul include vagoane de observație cu ferestre de la podea până la tavan, un restaurant cu preparate rafinate, gătite de bucătari invitați, și un lounge elegant cu bar și pian, oferind o experiență completă de lux.

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