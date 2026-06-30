Angajații combinatului din Galați nu vor lucra o zi pe săptămână, timp de o lună, iar pentru această zi vor rămâne neplătiți. Măsura vine în contextul dublării costurilor la energie, alături de o cerere scăzută pe piață.

„Pe fondul pieței slabe și al înrăutățirii bruște a costurilor energetice (tarifele la electricitate s-au dublat), vă informăm că, începând din 7 iulie 2026, intrăm în regim de «săptămână redusă de lucru» (S.R.L.), o zi pe săptămână, timp de o lună. Măsura se aplică la nivelul întregului combinat și în toate echipele. Departamentele vor organiza optim prezența personalului, prin rotație, astfel încât să se asigure integritatea angajaților, securitatea și funcționalitatea echipamentelor și bunurilor, precum și protejarea mediului înconjurător”, se arată în documentul intern.

Pentru sectoarele unde activitatea industrială este temporar oprită, este posibilă aplicarea metodei „întrerupere temporară a activității”, mai cunoscută ca șomaj tehnic.

Această măsură, implementată deja anterior timp de șapte luni la Liberty Galați, ar putea fi aplicată din nou, în baza aprobării directorului de producție și a propunerilor șefilor de departamente.

„Cu toate acestea, se poate aproba de către directorul de Producție, la propunerea șefilor de departamente, ca excepții bine fundamentate, punctual, acolo unde activitatea industrială este, practic, oprită, ca unii colegi să intre în regim de «Întrerupere Temporară a Activității»”, se precizează în aceeași informare. Totodată, compania își rezervă dreptul de a ajusta acest regim de lucru în funcție de evoluția pieței.

În condițiile în care în combinat nu sunt bani de salarii, se poate spune că cei care nu vor veni la muncă în cadrul programului SRL vor avea câte o zi pe săptămână neplătită de două ori.

Vânzarea Liberty Galați, fără succes, deși prețul a scăzut

Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din România, se află într-o situație financiară dificilă de la intrarea în procedura de concordat preventiv, în martie 2025.

Două licitații succesive pentru vânzarea activelor combinatului nu au atras niciun cumpărător, în ciuda scăderii prețului de la 709 milioane de euro la 463 milioane de euro.

Remus Borza, administratorul concordatar al combinatului, a anunțat recent că există o ofertă angajantă pentru achiziționarea activelor și că o a doua ofertă este așteptată în această săptămână.

De asemenea, acesta a declarat că planul de reorganizare a Liberty Galați va fi ajustat pentru a reflecta valoarea de piață a activelor și pentru a permite negocieri directe cu un potențial investitor strategic.

Cu toate acestea, promisiunea lui Borza privind semnarea unui contract de tip tolling pentru laminoare rămâne încă nerealizată, în ciuda numeroaselor declarații optimiste făcute în ultimele luni.

În acest context, incertitudinea economică și lipsa fondurilor pentru plata salariilor complică și mai mult situația angajaților combinatului, care se confruntă acum cu perspectiva unor zile neplătite în regimul SRL.

Cum a ajuns combinatul siderurgic să fie vândut la licitaţie

Liberty Galați, cunoscut anterior sub numele de Sidex Galați, a intrat în martie 2025 în procedura de concordat preventiv pentru a evita insolvența.

Cu datorii totale de aproximativ un miliard de euro, combinatul a fost propus spre vânzare.

Prin Exim Banca Românească şi ANAF, statul român deţine cea mai mare parte a creanţelor garantate (400 de milioane de euro) şi poate decide dacă acceptă sau nu planurile propuse de administratorii concordatari.

Prima licitație, din 12 martie 2026, s-a încheiat fără un câștigător, determinând reducerea prețului de pornire de la 709 milioane de euro la 463 milioane de euro pentru licitația din 19 iunie.

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