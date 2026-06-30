Tranzacția urmează să fie aprobată de autoritățile competente și ar putea fi finalizată în ultimul trimestru al acestui an.

Filiala din România a fost înființată în 2010 pentru a extinde capacitatea de producție a grupului în Europa de Est și a funcționat sub coordonarea operațiunilor din Ungaria.

În prezent, fabrica din Ariceștii Rahtivani produce componente din mase plastice prin injecție, folosind tehnologii precum matrițele etajate (stack molds) și matrițele cubice (cube molds), dar și linii de asamblare.

Conducerea companiei susține că activitatea fabricii nu mai corespunde strategiei globale a grupului.

„În prezent, în cadrul operațiunilor noastre din România sunt fabricate în principal componente și produse care se află în afara obiectivului nostru principal și a strategiei globale. În urma unui proces structurat, am găsit acum un cumpărător potrivit, care poate dezvolta activitatea mai departe și care ne-a oferit, de asemenea, un preț de achiziție competitiv”, a declarat Christer Wahlquist, președintele și CEO-ul Nolato.

Nolato România are aproximativ 45 de angajați și face parte din divizia Engineered Solutions a grupului suedez.

În 2025, compania a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 6,2 milioane de euro, în scădere cu 14% față de anul precedent. Profitul s-a situat la puțin peste 300.000 de euro.

Potrivit companiei, operațiunile din România generau vânzări anuale de puțin peste 60 de milioane de coroane suedeze, echivalentul a peste 6 milioane de euro.

Nolato AB este unul dintre cei mai importanți producători suedezi de produse polimerice, cu operațiuni în Europa, Asia și America de Nord.

Compania dezvoltă și produce componente din plastic, silicon și elastomeri termoplastici (TPE) pentru industriile medicală, farmaceutică, electronică, telecomunicații, auto, igienă și alte sectoare industriale.

În 2025, grupul a raportat vânzări de peste 850 de milioane de euro, iar acțiunile sale sunt listate pe segmentul Large Cap Industrials al bursei Nasdaq Stockholm.

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