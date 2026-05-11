HONOR 600 ajunge în România: seria care aduce AI-ul și fotografia avansată mai aproape de segmentul premium mid-range 

Într-un moment în care piața globală de smartphone-uri încetinește, iar consumatorii devin tot mai atenți la valoarea oferită, noile lansări de telefoane nu mai sunt evaluate doar prin specificații tehnice, ci prin experiența pe care o oferă utilizatorilor în viața de zi cu zi. Noile modele HONOR 600 și HONOR 600 Pro, lansate oficial în România, mizează pe integrarea nevoilor cotidiene – de la fotografie și creare de conținut până la automnomie extinsă, rezistență și integrarea AI-ului în experiențe simple și intuitive.

Mai mult, combină funcții inteligente, imagistică avansată și autonomie extinsă într-o experiență accesibilă segmentului de telefoane premium mid-range.

Ce aduce noua experiență AI Image to Video

Una dintre cele mai importante direcții ale noii serii HONOR 600 este integrarea funcției AI Image to Video 2.0, tehnologie care transformă fotografiile statice în clipuri video generate direct din telefon, fără aplicații externe sau procese complexe de editare. Practic, utilizatorii pot porni de la una sau mai multe imagini și, cu ajutorul AI-ului, pot crea rapid secvențe video dinamice, folosind template-uri și prompturi simple, direct din galerie.

Funcția vine într-un moment în care storytelling-ul vizual și conținutul video scurt domină platformele sociale, iar viteza cu care utilizatorii creează și publică a devenit la fel de importantă ca rezultatul final. În loc să poziționeze AI-ul ca pe o funcție secundară, HONOR îl transformă într-un instrument de creativitate integrat direct în experiența telefonului.

În paralel, seria HONOR 600 mizează puternic și pe experiența foto. Camera Ultra-Clear Night de 200MP și tehnologiile AI dedicate optimizează claritatea imaginilor chiar și în condiții dificile de iluminare sau în scene cu multă mișcare, într-un context în care utilizatorii se așteaptă la rezultate rapide și consistente direct de pe telefon.

Diferențierea dintre cele două modele este clară: HONOR 600 este construit pentru utilizatorii care își doresc un echilibru între fotografie, AI și autonomie, în timp ce HONOR 600 Pro duce experiența mai aproape de zona flagship prin zoom telephoto periscopic, stabilizare avansată și performanță extinsă pentru utilizare intensivă și content creation.

Design premium și autonomie pentru un ritm de utilizare intens

Pe lângă zona de creativitate și imagistică, seria HONOR 600 pune accent și pe experiența de utilizare de zi cu zi. Bateria de 6.400mAh este construită pentru autonomie extinsă, iar tehnologiile de încărcare rapidă reduc timpul petrecut lângă priză și oferă mai multă flexibilitate într-un ritm de utilizare tot mai intens. Designul premium este completat de certificări avansate de rezistență la apă și praf, precum și de soluții suplimentare de protecție pentru utilizarea zilnică. Într-un context în care durabilitatea devine un criteriu de achiziție tot mai important, HONOR include în oferta de lansare gratuit serviciul suplimentar de protecție HONOR Care+ Screen Protection 1+1 pentru 1 an.

Astfel, utilizatorii beneficiază de o reparație gratuită a ecranului și o reparație gratuită a capacului din spate în cazul deteriorărilor accidentale. Serviciul este oferit fără costuri pentru dispozitivele achiziționate prin partenerii autorizați HONOR din România și se activează automat după prima pornire a telefonului și conectarea acestuia la rețea.

O experiență apropiată de zona flagship

Prin combinația dintre procesoare performante, funcții AI, autonomie extinsă și capabilități foto avansate, seria HONOR 600 încearcă să schimbe așteptările din segmentul premium mid-range și să aducă mai aproape experiențe care până recent erau rezervate exclusiv telefoanelor flagship.

Modelele sunt construite pentru utilizatorii care folosesc telefonul ca principal instrument pentru fotografie, social media, entertainment și productivitate și care își doresc o experiență completă, fără compromisuri majore în utilizarea de zi cu zi.

Disponibilitate și beneficii pentru utilizatori

Seria HONOR 600 este disponibilă de astăzi în România prin partenerii oficiali HONOR, în mai multe variante de culoare și configurații, adaptate diferitelor stiluri de utilizare. Consumatorii pot consulta ofertele disponibile la partenerii autorizați din țară.

În cadrul campaniei de lansare, utilizatorii beneficiază și de acces gratuit timp de 3 luni la Google AI Pro, începând din momentul activării dispozitivului.Mai multe informații despre seria HONOR 600 și despre HONOR Care+ Screen Protection, precum și despre disponibilitatea produselor în rețeaua de parteneri pot fi găsite pe www.honor.com/ro.

