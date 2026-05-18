Un cadou de miliarde de la Putin

Phenianul a devenit un furnizor cheie de arme și soldați pentru Moscova, încasând în schimb nu doar miliarde de dolari în numerar, ci și livrări vitale de energie și tehnologii militare moderne, relatează Aktuality.

Potrivit celor mai recente estimări ale serviciilor secrete sud-coreene, Coreea de Nord a obținut în ultimii trei ani până la 13 miliarde de dolari datorită sprijinului acordat invaziei ruse. Această sumă reprezintă mai mult de jumătate din produsul intern brut anual al acestei dictaturi izolate.

Dependența Moscovei de Phenian este astăzi atât de mare, încât trupele nord-coreene și-au făcut apariția, pentru prima dată în istorie, chiar și la o paradă militară rusă. În timp ce tancurile rusești sunt blocate pe front sau distruse, rachetele și soldații lui Kim acoperă golurile critice din armata rusă.

Rachete și mii de soldați în prima linie

Colaborarea dintre cei doi dictatori a luat avânt în special după semnarea pactului strategic în iunie 2024. Coreea de Nord a trimis în Rusia milioane de obuze de artilerie și sute de rachete balistice moderne cu rază scurtă de acțiune KN-23. Pe lângă echipamente, Kim își trimite însă și oamenii la moarte.

Pe frontul rusesc activează astăzi aproximativ zece mii de membri ai trupelor de elită din cadrul forțelor speciale, alături de alte mii de genişti şi specialişti în drone. Există informații conform cărora Phenianul intenționează să trimită încă 30.000 de oameni pentru a ajuta Rusia să schimbe situația pe câmpul de luptă.

Bani însângerați în schimbul vieților fiilor nord-coreeni

Pentru un soldat nord-coreean de rând, participarea la acest război reprezintă, în mod paradoxal, o cale spre îmbogățire, deși implică un risc uriaș. Solda lunară a unui militar ajunge la aproximativ 2.000 de dolari – o avere de necrezut în condițiile din Coreea de Nord, chiar dacă regimul reține, cel mai probabil, cea mai mare parte din sumă.

Familiile soldaților căzuți la datorie, al căror număr se ridică până în prezent la aproximativ 6.000, primesc despăgubiri, iar statul îi celebrează ca pe niște eroi naționali. Kim le repartizează chiar și locuințe de lux în capitală acestor familii, cumpărându-le astfel loialitatea și tăcerea cu privire la ororile războiului.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a elogiat, recent, soldații trimiși să lupte alături de Rusia în războiul din Ucraina și a vorbit despre cazuri de autodetonare dacă sunt pe cale să devină prizonieri. Declarațiile au fost făcute la inaugurarea unui monument dedicat militarilor căzuți, potrivit Bild.

Luxul din Phenian

Profiturile de război sunt cel mai vizibile pe străzile capitalei. Vizitatorii Phenianului au remarcat o creștere bruscă a numărului de mașini de lux de mărci japoneze și europene, cu numere de înmatriculare civile, deținute de noii îmbogățiți conectați la regim.

În timp ce elita profită de pe urma afluxului de bani și petrol rusesc, rămâne neclar dacă vreo parte din această bogăție ajunge și la milioanele de oameni din zonele rurale, care continuă să se lupte cu foametea și lipsurile.

Kim Jong-un a transformat astfel, cu succes, sângele soldaților săi în stabilitate pentru regimul său și a anulat, de facto, sancțiunile ONU care aveau scopul de a-l izola de restul lumii.

