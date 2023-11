Efectele benefice ale extractului uscat din frunze de iedera, dovedite științific

Tu sau copilul tău vă confruntați cu tusea productivă? Medicamentele pe baza de plante, ce conțin extract uscat de frunze de iedera, pot ajuta la ameliorarea tusei productive. Este recomandat ca în perioada în care se utilizează extractul de iedera să se consume multă apă sau lichide calde ce nu conțin cofeină.

Extractul de iederă este o substanță activă pe bază de plante, utilizat ca expectorant în tusea productivă. Conform celor mai noi ghiduri ştiinţifice ale Agenţiei Europene a Medicamentului, extractul de iedera are indicații terapeutice bine stabilite: expectorant eficient si sigur in tuse, de câțiva ani și în farmaciile din România.

Ingredientele principale ale extractului uscat de frunză de iederă sunt saponinele triterpene, în special hederacosida C şi alfa-hederină. Datorită acestei compoziţii, extractul din iedera are efect secretolitic și efect mucolitic, dovedite științific – importante pentru că ajută expectorația, în plus, dezvoltă și acțiune spasmolitică. Conform monografiei ESCOP și raportului despre Iedera al Agenției europene a medicamentului, extractul de iedera prezintă, de asemenea, efect antimicrobian (soluțiile de saponine sunt bactericide împotriva a 23 tulpini testate), efect antiviral (efectul hederacosidei C asupra virusului Influenza), și ușoara acțiune anti-inflamatorie (hederacosida C).

Un grup de cercetători ucrainieni a condus un studiu (Yu. Bolbot, E. Prokhorov, S. Mokia, A. Yurtseva Comparing the efficacy and safety of high-concentrate (5-7.5:1) ivy leaves extract and Acetylcysteine for treatment of children with acute bronchitis. Drugs of Ukraine, November 2004) al cărui scop a fost să compare eficiența și siguranța extractului de iedera în concentrație mare (5-7.5:1) și a acetilcisteinei în tratamentul bronsitei acute (obstructive si non obstructive) la copii, cu vârste între 2 și 10 ani. Simptome precum tuse, expectoratie, respirație dificilă s-au îmbunătățit în ambele grupuri. La finalul studiului, ambele grupuri de tratament au prezentat valori spirometrice îmbunătățite după tratament. La 5 zile de la începerea tratamentului, parametrii spirometrici au fost semnificativ mai buni în grupul cu tratament de iedera, autorii concluzionând că extractul de iedera are atât un efect bronhodilatator, cât și mucolitic.

Una dintre concluziile Monografiei Hedera helix L. folium este ca medicamentele din iedera se folosesc cu precădere la copii. În această privință, monografia enumeră cele mai importante studii clinice cu preparate din iedera, studii prospective (7.000 copii) cât și retrospective (52.000 copii), ceea ce confirmă extractul de iedera drept eficient și sigur în tratamentul tusei la copii.

