1. Înțelege ce sunt luminile de poziție și cum funcționează

Farurile te ajută să vezi, pozițiile îi ajută pe ceilalți să te vadă. Luminile de poziție sunt surse de lumină cu intensitate redusă, montate în partea din față și din spate a vehiculului. În față emit lumină albă sau galben-pal, iar în spate, lumină roșie. Scopul acestora este de a marca prezența și gabaritul mașinii.

Un autoturism obișnuit are patru astfel de lumini: două în față și două în spate. La vehiculele mai lungi de 6 metri apar și marcaje laterale suplimentare. Conform normelor europene, acestea trebuie să fie vizibile de la cel puțin 300 de metri pe timp de noapte, în condiții normale.

Din punct de vedere tehnic, aceste lumini folosesc frecvent becuri halogen de tip W5W (5W, 12V) sau module LED integrate în blocul optic. LED-urile consumă mai puțin curent și pot depăși 10.000 de ore de funcționare, în timp ce un bec halogen standard are, în majoritatea cazurilor, o durată de viață de 500–1.000 de ore. 

Dacă vrei să aprofundezi diferențele și situațiile concrete de utilizare, poți consulta acest ghid despre lumini de pozitie, unde găsești explicații detaliate și exemple practice.

2. Folosește corect luminile de poziție, conform legislației

Legislația rutieră din România (OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și regulamentul de aplicare) stabilește clar rolul și utilizarea luminilor de poziție. Luminile de poziție NU sunt destinate circulației, ci exclusiv pentru semnalizarea prezenței vehiculului atunci când acesta este oprit sau staționat.

Când trebuie să folosești luminile de poziție?

Le utilizezi în principal în situațiile în care vehiculul este imobilizat și vizibilitatea este redusă:

  • când staționezi pe partea carosabilă sau pe acostament, pe timp de noapte, pe un drum neiluminat;
  • când oprești sau staționezi în locuri insuficient iluminate, pentru a semnaliza prezența autovehiculului;
  • în orice situație în care vehiculul oprit poate deveni greu de observat de ceilalți participanți la trafic.

Când NU ai voie să le folosești singure?

Un aspect esențial prevăzut de lege:

  • este interzis să circuli doar cu luminile de poziție aprinse, indiferent de condiții.

Pentru deplasare, trebuie să folosești:

  • lumini de întâlnire (faza scurtă) – obligatorii pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă;
  • în România, acestea sunt obligatorii și pe timpul zilei pe anumite categorii de drumuri (ex. drumuri naționale, europene, autostrăzi).

Faza scurtă aprinde automat și luminile de poziție, deci acestea nu se folosesc separat în mers.

Situații concrete de utilizare corectă

  • staționezi în afara localității, pe un drum fără iluminat public → aprizi pozițiile;
  • lași mașina oprită într-o zonă slab iluminată → aprinzi pozițiile pentru a fi vizibilă;
  • oprești pe carosabil pe timp de noapte → pozițiile sunt obligatorii, iar în unele cazuri și luminile de avarie (în funcție de situație).

Riscuri și sancțiuni

Dacă circuli doar cu luminile de poziție:

  • riști amendă și puncte de penalizare;
  • reduci semnificativ vizibilitatea vehiculului pentru ceilalți;
  • în caz de accident, se poate reține culpă pentru utilizarea necorespunzătoare a sistemului de iluminare.

3. Fă diferența între poziții, fază scurtă, DRL și fază lungă

Confuzia între tipurile de lumini duce frecvent la utilizare incorectă. Iată diferențele practice:

  • luminile de întâlnire (faza scurtă) asigură iluminarea carosabilului pe distanță scurtă și controlată, fără a-i orbi pe ceilalți; se folosesc în mod curent în trafic, noaptea și în condiții de vizibilitate redusă, dar și ziua, pe drumurile unde legea impune acest lucru;
  • faza lungă (lumini de drum) oferă o iluminare mult mai puternică și pe distanță mare; se utilizează doar pe drumuri neiluminate, atunci când nu există risc de orbire pentru ceilalți participanți la trafic;
  • luminile de zi (DRL) se aprind automat la pornirea motorului, dar de regulă, nu activează luminile din spate; în caz de ceață, ploaie sau la asfințit, vehiculul poate deveni dificil de observat în trafic, dacă rămâi doar pe DRL, motiv pentru care trebuie să folosești faza scurtă.

Luminile de poziție marchează doar prezența vehiculului. Nu sunt destinate deplasării și nu înlocuiesc niciun alt sistem de iluminare. Dacă vrei să alegi o mașină echipată cu tehnologii moderne de iluminare, verifică și calificativele de siguranță oferite de Euro NCAP, care analizează inclusiv performanța sistemelor de asistență și vizibilitate: https://www.euroncap.com.

Un sistem de iluminare funcțional nu ține doar de estetică, deoarece influențează direct siguranța ta și a celorlalți participanți la trafic. Verifică-l constant, folosește corect fiecare tip de lumină și adoptă o conduită preventivă la fiecare deplasare. Iar dacă vrei o mașină echipată cu tehnologii moderne de iluminare, caută ofertele actuale pe Autovit.ro și alege informat.

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