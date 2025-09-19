În urma unui sondaj CURS realizat la nivel național, în perioada 23 iunie – 4 iulie 2025, Asociația “Eu te-am făcut, eu te iubesc” trage un semnal de alarmă: mamele sunt în burnout

Adicția de ecrane este percepută ca fiind mai periculoasă decât adicția de droguri

Asociația “Eu te-am făcut, eu te iubesc” trage un semnal de alarmă în urma unui sondaj CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), realizat în perioada 23 iunie – 4 iulie 2025, la nivel național: mamele sunt în burnout, iar adicția de ecrane este percepută ca fiind mai periculoasă decât adicția de droguri. 

După milioane de mesaje ale mamelor de pe grupul de Facebook “Eu te-am făcut, eu te iubesc”, cu o comunitate de aproximativ 200.000 de persoane, Asociația cu același nume, înființată de Laura Cosoi, prezintă rezultatele unui studiu îngrijorător despre percepțiile și experiențele mamelor din România în legătură cu educația, siguranța, adicțiile, sănătatea mintală și violența domestică:

  1. Adicțiile: drogurile domină discursul public, dar adicțiile digitale (telefon 70%, TV 55%) sunt problema zilnică.
  1. Shift generațional: tinerele mame se tem de droguri, cele mature de ecrane.
  1. Urban vs. rural: orașele se tem de TikTok și internet, satele de anturaj și Facebook. 
  1. Educația ca filtru: mamele cu studii superioare recunosc hiperactivitate și anxietate, cele cu studii liceale anxietate și tristețe, iar cele cu studii subliceale impulsivitate și concentrare.
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Recomandări
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
  1. Probleme emoționale majore: 29% dintre copii prezintă dificultăți, mai ales în urban.
  1. Burnout parental: mamele sunt 61% copleșite, 64% epuizate, 58% triste; 23% fără timp personal.
  1. Sprijin fragil: doar 5% merg la specialist; 18% nu apelează la nimeni.
  1. Instituții slabe: 35% cunosc victime de violență, dar 34% nu știu de servicii și doar 7% cred în eficiența campaniilor.
  1. Rolul tatălui marginal: doar 42% considerați „foarte implicați”, față de 77% mame.
  1. Educație cu două viteze: urban dotat (83% spațiu de studiu), rural deficitar (61%).

Rezultatele au fost prezentate și discutate de către Laura Cosoi, mama de 4 copii și inițiatoarea grupului de Facebook și a Asociației „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, alături de Luciana Elena Buliga, Vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, Irina Petrea, o voce importantă în domeniul educației și parentingului în România, psihoterapeut, doctor in Știintele Educatiei si autor și Andreea Domsa, sociolog, din partea CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională) în cadrul unui eveniment cu o mare încărcătură emoțională și de responsabilitate care a avut loc în București. 

În urma unui sondaj CURS realizat la nivel național, în perioada 23 iunie – 4 iulie 2025, Asociația “Eu te-am făcut, eu te iubesc” trage un semnal de alarmă: mamele sunt în burnout

Mame celebre, printre care Adela Popescu, Adelina Pestrițu, Amalia Enache, Ileana Badiu, Andreea Berecleanu, Amalia Nastase, Ada Condeescu, Daciana Sârbu, Monica Tand, Andreea Ibacka, Gina Pistol sau Irina Fodor, alături de sociologi, lideri de opinie, influenceri și oameni de presă au discutat pe marginea necesității unei hărți oficiale de intervenție în cazul adicțiilor și a problemelor de siguranță emoțională a copiilor.

În urma unui sondaj CURS realizat la nivel național, în perioada 23 iunie – 4 iulie 2025, Asociația “Eu te-am făcut, eu te iubesc” trage un semnal de alarmă: mamele sunt în burnout

„Mamele au nevoie de un plan pentru problemele mari, de o hartă de intervenție în cazul în care cele mai mari temeri li se adeveresc. Butonul ROȘU de panică în ceea ce privește adicțiile de tot felul este apăsat deja, vedem asta în cercetări, însă doar 8% dintre mame știu ce au de făcut și încotro să meargă în caz de probleme mari, în cazul în care lucrurile sunt scăpate de sub control. Încotro o apucăm când nu avem nicio hartă de acțiune autorizată, verificată, eficientă? În urma milioanelor de întrebări și postări din comunitatea de aproape 200.000 de mame din grupul „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, ne-am dat seama ca trebuie să ne organizăm pentru a putea cere ajutorul cu adevărat și pentru a-l și primi într-un mod cât mai eficient pentru tot ceea ce trăim și urmează să trăim în viața de părinți. Avem răspunsuri statistice, dar răspunsul nostru la aceste rezultate este Asociația „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, al cincilea „pui” al meu, care să mă ajute pe mine și pe restul mamelor să ne creștem copiii într-o lume în care să avem încredere, să găsim răspunsuri și soluții în lumea din jur, în noi, în instituții, într-un plan de criză agreat, argumentat și eficient pentru problemele de ieri, de azi și de mâine ale copiilor noștri.”, își explică Laura Cosoi inițiativa de a fonda Asociația Eu te-am făcut, eu te iubesc în care invită fiecare mamă să devină membră sau voluntar. 

Cum a reușit Cluj-Napoca să scadă poluarea aerului cu particule în suspensie
Recomandări
Cum a reușit Cluj-Napoca să scadă poluarea aerului cu particule în suspensie

Odată cu fondarea asociației și mobilizată de concluziile sondajului CURS, Laura Cosoi mai face un pas de acțiune și propune mamelor semnarea unei petiții pentru un răspuns național clar și integrat pentru prevenție, sprijin și tratament împotriva adicțiilor pe care a denumit-o „O națiune de părinți fără hartă”www.euteiubesc.ro/semneaza-petitia.

Comunitatea „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, creată de Laura Cosoi ca grup pe Facebook în 2024, numără aproape 200.000 de persoane din România, dar și din UK, Republica Moldova, Germania și Italia, iar în medie, în fiecare lună, acestora li se alătură 15.000 de membrii noi. 

Lunar, pe grup sunt peste 10 milioane de vizualizări ale mesajelor, 200.000 de comentarii, 400.000 de reacții și peste 12.000 de postări, fiind evidentă nevoia mamelor de a fi împreună, de a fi ascultate, sfătuite și informate, dar și de a ajuta și a fi ajutate în situații în care se regăsesc sau de care se tem. 

Mai multe despre comunitatea și misiunile Asociației „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, dar și rezultatele sondajului CURS despre percepțiile și experiențele mamelor din România în legătură cu educația, siguranța, adicțiile, sănătatea mintală și violența domestică se pot vedea pe www.euteiubesc.ro/.  

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mircea Geoană, la Aspen European Strategic Forum la București: „Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv care să provoace o reacție a NATO”
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Viva.ro
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Elena Udrea e complet schimbatădupă eliberarea de la închisoare. Cum a fost surprinsă fosta ministră pe străzile din București. Apariția ei întoarce toate privirile
Unica.ro
Elena Udrea e complet schimbatădupă eliberarea de la închisoare. Cum a fost surprinsă fosta ministră pe străzile din București. Apariția ei întoarce toate privirile
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
Elle.ro
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
GSP.RO
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
Parteneri
Cine este fosta soție a lui Andrei Hrebenciuc, o frumoasă actriță. Fiul lui Viorel Hrebenciuc, iubitul Dana Budeanu?
Libertateapentrufemei.ro
Cine este fosta soție a lui Andrei Hrebenciuc, o frumoasă actriță. Fiul lui Viorel Hrebenciuc, iubitul Dana Budeanu?
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată. A pierdut lupta cu kilogramele și a fost fotografiată într-o ținută de casă. Tristă, copleșită de griji și oboseală
Avantaje.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată. A pierdut lupta cu kilogramele și a fost fotografiată într-o ținută de casă. Tristă, copleșită de griji și oboseală
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Mircea Geoană, la Aspen European Strategic Forum la București: „Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv care să provoace o reacție a NATO”
Știri România 20:31
Mircea Geoană, la Aspen European Strategic Forum la București: „Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv care să provoace o reacție a NATO”
România a primit despăgubiri la 8 luni după furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents din Olanda. Câți bani a încasat Muzeul de Istorie
Știri România 20:12
România a primit despăgubiri la 8 luni după furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents din Olanda. Câți bani a încasat Muzeul de Istorie
Parteneri
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
Fanatik.ro
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Cum se înțeleg Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după tensiunile de la „Asia Express”. Discuția dintre ele a fost făcută publică
Stiri Mondene 17:50
Cum se înțeleg Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după tensiunile de la „Asia Express”. Discuția dintre ele a fost făcută publică
Imagini cu Madonna în lenjerie intimă la 67 de ani. Motivul pentru care artista a realizat o ședință foto provocatoare
Stiri Mondene 16:51
Imagini cu Madonna în lenjerie intimă la 67 de ani. Motivul pentru care artista a realizat o ședință foto provocatoare
Parteneri
Kate Middleton și Melania Trump, în ținute asortate într-o apariție publică RARĂ! Cum au ales să se îmbrace pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore. FOTO
Elle.ro
Kate Middleton și Melania Trump, în ținute asortate într-o apariție publică RARĂ! Cum au ales să se îmbrace pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore. FOTO
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
ObservatorNews.ro
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Fetița de numai 6 ani a Alinei Pușcaș, operată de o boală neobișnuită pentru vârsta ei. Medicii i-au pus un diagnostic greșit. Care a fost primul simptom care i-a dat de gândit
Libertateapentrufemei.ro
Fetița de numai 6 ani a Alinei Pușcaș, operată de o boală neobișnuită pentru vârsta ei. Medicii i-au pus un diagnostic greșit. Care a fost primul simptom care i-a dat de gândit
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Mediafax.ro
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Un nou ajutor financiar pentru românii cu venituri mici. Va fi acordat în două tranșe
KanalD.ro
Un nou ajutor financiar pentru românii cu venituri mici. Va fi acordat în două tranșe

Politic

Dacă Ilie Bolojan vrea să demisioneze, coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile, avertizează primarul din Craiova. „Nu va fi criză”
Politică 19:22
Dacă Ilie Bolojan vrea să demisioneze, coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile, avertizează primarul din Craiova. „Nu va fi criză”
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Analiză
Politică 13:00
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Parteneri
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Spotmedia.ro
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
La 86 de ani, Ion Țiriac a făcut cel mai neașteptat anunț despre averea de peste două miliarde de dolari pe care o are: ”Niciodată”
Fanatik.ro
La 86 de ani, Ion Țiriac a făcut cel mai neașteptat anunț despre averea de peste două miliarde de dolari pe care o are: ”Niciodată”
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult