Programul festivalului cuprinde cele mai noi și inovative spectacole produse de companii independente din București și din țară (Cluj, Sibiu, Iași etc.), însumând nu mai puțin de 33 de spectacole, performance-uri itinerante, concerte, precum și workshop-uri pentru copii, public larg, dar și pentru profesioniști.

Juriul de selecție al acestei ediții a fost format din criticii de teatru Oltița Cîntec, Cristiana Gavrilă și Silvia Dumitrache, iar juriul de premiere pentru spectacolele aflate în competiție este format din Marcela Motoc – actriță, Ana Turoș – actriță și Theodor Cristian Popescu – regizor și pedagog.

Elementul de noutate absolută îl reprezintă faptul că, începând cu această ediție, grație apartenenței Teatrului Apropo la platforma culturală Perform Europe (www.performeurope.eu), Festivalul Bucharest Fringe a introdus, pe lângă secțiunile Competiție, First Time – Serile Teatrului Studențesc, Premiere în festival, Off-Fringe, o secțiune nouă, Internațional, în cadrul căreia sunt prezentate anul acesta două spectacole și trei workshop-uri ale companiilor independente Cosmino Productions din Germania și Compagnia Eleina D. din Italia.

De asemenea, anul acesta, o componentă specială o reprezintă Festivalul Bucharest Fringe în parc, ce cuprinde o selecție de 10 spectacole, concerte, workshop-uri care vor avea loc în Parcul Obor, în week-end-ul 23 – 25 septembrie.

Bucharest Fringe – Maratonul Teatrului Independent este organizat de Teatrul Apropo, prin Asociația Teatrul.ro și este unul dintre cele mai mari și cunoscute festivaluri dedicate teatrului independent și noilor generații de artiști. Principiile care stau la baza festivalului pleacă de la ideea că teatrul independent trebuie să fie, înainte de toate, un spațiu al libertății artistice. În acest sens, principala preocupare a Bucharest Fringe a devenit aceea de a pune în valoare și a aduce în lumina reflectoarelor cele mai inovative, cele mai curajoase performance-uri din zona independentă, fie că această îndrăzneală înseamnă inovație în formă sau în conținut

Biletele se găsesc pe Eventbook și Mystage, iar programul poate fi consultat și pe www.bfringe.ro.

PARTENERI FINANȚATORI

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), Primăria Capitalei prin ARCUB, Ministerul Culturii

PARTENERI MEDIA

Radio Guerrilla, Radio România Cultural, Hotnews, News.ro, LiterNet, Bookhub, Muze și arme, Zile și nopți, Ziarul Metropolis, Observator cultural, Libertatea, Revista 22, B-Critic, Revista Cultura, Revista Timpul, Modernism.ro, The Institute, PRwave, România pozitivă, Santinela.net, Radio-TV Arthis – Bruxelles

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Proiectul a fost co-finanțat de Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul Programului „București afectiv” 2022.

Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Primăriei Municipiului București prin ARCUB,

puteți accesa www.arcub.ro.

Contact pentru presă:

Costinela Caraene

Coordonatoare Comunicare

Tel. : 0745.25.95.85, e-mail : [email protected], [email protected]

PROGRAMUL Bucharest Fringe – Maratonul Teatrului Independent, Ediția a 12-a

Bucharest Fringe în parc – evenimente cu intrare liberă, ce au loc în Parcul Obor:

VINERI 23 SEPTEMBRIE

18:45 Not Just a Fire Show (Nu doar un spectacol cu foc) | Oțet Light and Fire I spectacol de comedie și jonglerii cu foc

19:30 Dezleganie| Corbu | spectacol sonor

20:30 Stația 13 după I.L Caragiale, regia: Alexandru P. Rusu I Syarela Arts & Anima Allegra Art

SÂMBĂTĂ 24 SEPTEMBRIE

11:00 – 13:00 Atelier de confecționare păpuși adresat copiilor | susținut de Brândușa Oancă

17:00 Hypnagogia| concept Alina Tofan | performance imersiv

19.00 Don Juan de J.B. Molière, regia: Cristian Pepino | CrisACT Production

21.00 Humans, concept, regie și coregrafie: Vito Leone Cassano | Compagnia Eleina D., Italia

DUMINICĂ 25 SEPTEMBRIE

16:00 Închide ochii și-ai să vezi mai bine | Școala de Joacă | Competiție

Spectacol pentru copii și adulți accesibilizat integral pentru persoanele cu dizabilități

18:00 Wanted, text și regie: Massimiliano Nugnes | Breasla Actorilor | spectacol de Commedia dellArte

20:30 Concert Alex Ștefănescu

Închidere Bucharest Fringe în parc

25 și 26 SEPTEMBRIE

11:00 – 14:00 Workshop de dans (acrobație aeriană) I Compagnia Eleina D., Italia

(atelier dedicat profesioniștilor)

Sala: Recul

Intrare liberă pe bază de înscriere la [email protected]

LUNI 26 SEPTEMBRIE

19:00 Trebuie să vorbim I producție Teatrul Apropo I Premieră în festival

Cu: Andrei Cristea, Adrian Piciorea, Teodora Tudose

Coregrafia: Teodora Tudose

Sala: Teatrul Apropo

20:00 Noi, copiii cu aripi după Christiane F. I unteatru, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu I Competiție

Adaptarea, interpretarea, scenografia și ilustrația muzicală: Maria Lelea

Regia: Mariana Cămărășan

Sala: unteatru

MARȚI 27 SEPTEMBRIE

18:00 Burnout de Arcadie Rusu | UNATC „I.L. Caragiale” București și Linotip – Centru Independent Coregrafic I First Time – Serile Teatrului Studențesc

Cu: Bianca Andrieș, Ioana Brumar, Armand Crișan, Aurelian Culea, Diana Dănilă, Francesca Fülöp, Alexandru Horghidan, Gabriel Hrițcu, Andrei Nicolae Ionescu, Sabina Lazăr, Andrei Mărcuță, Rudy Alexandra Nica, Cătălina Nițu, Laura Oana, Iosif Paștina, Ioana Tănasă, Alexandru Tudor

Sala Teatrul Bulandra, sala Toma Caragiu (Grădina Icoanei)

19:30 Chelnerul mut de Harold Pinter | Teatrul În Culise I Competiție

Cu: Ionuț Iftimiciuc, Radu Catană, voce: Cristian Bajora

Regia: Alex Vlad

Sala: Teatrul În Culise



21:00 Efecte secundare de Lucy Prebble | unteatru I Competiție

Cu: Vlad Ionuț Popescu, Oana Jipa, Camelia Pintilie, Bogdan Nechifor

Regia: Vlad Bălan

Sala: unteatru

MIERCURI 28 SEPTEMBRIE

19:00 Toate lucrurile pe care mi le-a luat Alois de Cosmin Stănilă | Reactor de creație și experiment, Cluj-Napoca I Spectacol invitat

Cu: Emőke Kató, Lucian Teodor Rus

Regia: Andrei Măjeri

Sala: unteatru

19:00 Wasted | UNATC “I.L. Caragiale” I First Time – Serile Teatrului Studențesc

Cu: Eva Cosac, Tiberius Zavelea, Vlad Pânzaru

Regia: Vlad Isăilă

Sala: Teatrul Infinit



20:30 Hotel Godot | George Remeș, Teatrul Godot I Competiție

Cu: Vlad Brumaru, Ana Maria Pop, Vlad Ionuț Popescu, David Drugaru, Andrada Fuscaș, Ana Radu

Sala: Teatrul Godot

JOI 29 SEPTEMBRIE

19:00 Altfel de scrisori după Tudor Mușatescu I Universitatea Hyperion Trupa Etaju 4 I First Time – Serile Teatrului Studențesc

Cu: Andreea Ionela Buzatu, Gianina Crivat, Sabrina Diacov, Iulia Alexandra Dinu, Maria Magdalena Pisaltu, Mihail Cornel Radu, Alexandru Surulescu, Alexandra Zamfirescu

Coordonare scenică: prof. Dan Tudor și Adriana Guluțanu

Sala: Teatrul Apropo

19:00 Interior-lumină de Ioana Hogman I Reactor de creație și experiment, Cluj-Napoca I Spectacol invitat

Texte de: Oana Hodade, Ioana Hogman, Oana Mardare, Mihai Păcurar, Doru Taloș, Adonis Tanța

Cu: Oana Hodade, Oana Mardare. Doru Taloș, Adonis Tanța

Concept și regie: Mihai Păcurar

Sala: unteatru

21:00 Look Left. Look Right de Neil LaBute I Teatrul din Stejar, Iași I Competiție

Cu: Anamaria Rusu, Stefi Sandu, Ovidiu Ivan, Theodor Ivan

Regia: Vlad Volf

Sala: Teatrul Apropo

VINERI 30 SEPTEMBRIE



19:00 Thom Pain – Bazat pe nimic de Will Eno | Centrul de Creație MAIDAN, Cluj-Napoca I Competiție

Cu: Eduard Crucianu

Regia colectivă: Filip Odangiu, Sinkó Ferenc, Diana Aldea

Sala: Teatrul Apropo

SÂMBĂTĂ 1 OCTOMBRIE

11:00 – 13:00 Simpozion: Teatrul românesc independent post covid – între două crize

Sala: Teatrul de Artă București

17:00 In Between de Antonia Itineanț | UNATC “I.L. Caragiale” I First Time – Serile Teatrului Studențesc

Cu: Teodora Tudose, Andrei Cristea, Cătălina Oance, Anca Stoica, Antonia Itineanț

Concept și coregrafie: Antonia Itineanț

Sala: Teatrul Apropo



18:30 Cum mi-am îngropat fratele în asfalt | UNATC “I.L. Caragiale” I First Time – Serile Teatrului Studențesc

Cu: Răzvan Ionescu, Valeriu Ilisie, Teodora Moscal, Iulian Chelmu, Marius Boboc, Robert BrageRegia: Vlad Isăilă

Regia: Delia Neculau

Sala: Teatrul Infinit



19:00 Heartburn | Cosmino Producțions, Germania I Internațional

Spectacol interpretat în engleză, poloneză și spaniolă cu subtitrare în engleză

Performeri: Eva Rufo și Rachel Karafistan

Project Artwork: Jo Johnston

Produs și regizat de Cosmino Productions

Sala: unteatru



21:00 Psihopatos de Norbert Boda | Trupa Țais și Teatrul Apropo I Competiție

Cu: Ypsilor – Vlad Galer / Geo Vișan, Kappa – Alex Chindriș / Alexandra Spătărelu

Regia: Norbert Boda

Recomandare vârstă: 18+

Sala : Teatrul Apropo

DUMINICĂ 2 OCTOMBRIE



11:00 – 14:00 Your Story | Workshop pentru oricine s-a identificat vreodată ca femeie I Cosmino Productions, Germania

Atelier condus de artistul vizual britanic Jo Johnston și distribuția spectacolului Heartburn

Recomandare vârstă: 15+

Sala: unteatru

Intrare liberă pe bază de înscriere la [email protected]



17:00 Kcezyow (Woyzec) de Georg Buchner| Unfortunate Thespians, Teatrul Evreiesc de Stat, Universitatea Hyperion, NIPAI BerlinI I First Time – Serile Teatrului Studențesc

Cu: Catalin Gheorghe, Mike Săvuică, Irina Ichim, Teodora Vasu, Claudia Vasile, Alessandra Petrosca, Oana Tudoran, Andreea Rogoveanu, Anda Ciaciru, Andra Brebu, Alex Surulescu, Lavinia Calinescu, Alex Cruceru, Cosmin Astratini, Cristina Matei

Regizor, corgeraf, traducere și adaptare: Mike Săvuică

Sala: The Pub Universității

18:30 The Last Ride of HumanKind | Contemporary Dance Dreamers I Competiție

Cu: Andreea Vălean, Anca Stoica, Anastasia Preotu, Bianca Ardeleanu, Daniel Dragomir, George Pleșca, Robert Popa, Sergiu Diță

Regia și coregrafia: Daniel Alexandru Dragomir

Sala: Linotip – Centru Independent Coregrafic



20:00 Iubește-mă cinci minute | UNATC „I.L. Caragiale” și Centrul Național al Dansului I First Time – Serile Teatrului Studențesc

Cu: Teodora Tudose, Andrei Cristea, Sergiu Diță, George Pleșca

Concept și coregrafie: Teodora Tudose

Sala: Linotip – Centru Independent Coregrafic



21:00 FESTIVITATEA DE PREMIERE

Sala : Teatrul Apropo



21:30 Dansul morții de August Strindberg| Teatrul Apropo I Premieră în festival

Cu: Maria Costeschi, Răzvan Răduță, Mihai Niță și Tudor Morar

Regia: Radu Crăciun

Sala: Teatrul Apropo

