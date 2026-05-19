Regizorul Cristian Mungiu, câștigător al premiului Palme d’Or în 2007, a debutat cu primul său film în limba engleză, „Fjord”, în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes 2026.

Pentru seara memorabilă, Andreea Esca a purtat două ținute. La gală, prezentatoarea TV a purtat o rochie lungă neagră, iar la petrecere a ales un costum, tot negru, sacou și pantaloni largi. Andreea a postat mai multe imagini pe contul de socializare și mesaje de susținere pentru Cristian Mungiu și echipa filmului „Fjord”.

Cristian Mungiu și Sebastian Stan, aplaudați 10 minute la scenă deschisă

„Fjord” este cel de-al șaptelea lungmetraj al lui Cristian Mungiu și spune povestea unei familii de evanghelici din Norvegia, interpretată de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, prinși într-o luptă dramatică cu Serviciile Norvegiene pentru Protecția Copilului. Drama intensă a fost proiectată în premieră în prestigiosul Grand Théâtre Lumière, unde spectatorii au urmărit cu sufletul la gură întreaga proiecție.

Reacția publicului a fost una impresionantă. La finalul filmului, cei prezenți au oferit o ovație prelungită care a durat aproape zece minute, marcând cea mai entuziastă primire a unui film din competiția de anul acesta.

Sebastian Stan, vizibil emoționat, a fost surprins încercând să-și stăpânească lacrimile, iar regizorul Cristian Mungiu a declarat: „Vreau să vă mulțumesc pentru că acesta este momentul adevărului pentru fiecare film. Este momentul în care vom ști peste 20 de ani că filmul este bun.”

