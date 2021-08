Libertatea: Care este conceptul restaurantului AltKFC și care este legătura cu brandul KFC?

Alin Puiu: După cum o spune și numele, AltKFC este un concept altfel. E o idee revoluționară care tinde către perfecțiune, de unde și semnătura – pui #perfect, nu #pebune. Rețeta e una simplă, aparent la îndemâna oricui, dar care doar în mâinile mele a prins contur: clientul are întotdeauna dreptate! Totul a început în urmă cu ceva timp, când eram într-un internship la cealaltă companie, știți voi… Am stat cu ochii pe comentariile oamenilor de pe net, pe care mulți aleg să le ignore sau să le contrazică și, cu ajutorul gândirii mele altfel, am pus lucrurile cap la cap. Nu pot să vă spun prea multe până la deschiderea restaurantului meu care are loc în curând.



Libertatea: Deci punctul de plecare al acestui concept este reprezentat de comentariile de pe internet, puteți detalia?

Alin Puiu: Înțeleg unde vreți să ajungeți… vreți să aflați și voi rețeta secretă. Dar e în regulă, n-o să dau prea multe din casă. Sau din restaurant, hehe. Pot doar să vă spun că AltKFC are 4 elemente centrale: pui adus direct din Kentucky, congelat, prăjit în uleiul original și chiar imprimante 3D.



Libertatea: Când are loc deschiderea primului restaurant AltKFC și ce detalii ne puteți oferi în exclusivitate?

Alin Puiu: Dacă totul merge conform planului, în câteva zile o să vă invit și pe dumneavoastră, și pe toți cititorii dumneavoastră, și pe toți cei care m-au susținut până în prezent la marea sau, dacă îmi permiteți, imensa deschidere a restaurantului meu, AltKFC. Încă nu vă pot spune locația exactă, mai am câteva detalii de pus la punct, dar fiți pe fază. Sau, decât să fiți pe fază, mai bine fiți pe: https://bit.ly/ImensaDeschidereAltKFC



