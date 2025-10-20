Primul pas major a fost în anul 2023 – inaugurarea noii linii de mortare uscate – o investiție care ne-a permis să creștem capacitatea de producție locală și să răspundem mai rapid cerințelor tot mai variate ale pieței din România,” explică Tiberiu Pop, Director General ISOMAT România. 

A urmat o etapă esențială în dezvoltarea echipei de vânzări, pentru că performanța comercială vine întotdeauna din oameni bine pregătiți, care înțeleg în profunzime nevoile clienților și partenerilor noștri.”

Astăzi, compania continuă parcursul său investițional prin lansarea clubului IsoPro by Isomat, o inițiativă dedicată profesioniștilor din domeniul construcțiilor care pun mereu calitatea pe primul loc. „Această investiție marchează un pas natural în strategia noastră – acela de a consolida parteneriatul cu aplicatorii produselor ISOMAT. Prin intermediul IsoPro by Isomat, ne dorim să sprijinim concret dezvoltarea lor profesională și să construim împreună un ecosistem bazat pe încredere, expertiză și beneficii reale,” subliniază Tiberiu Pop.

Clubul IsoPro by Isomat – Un pas strategic pentru experții din construcții

Noul club de loialitate IsoPro by Isomat marchează o investiție strategică a companiei ISOMAT România în relația cu partenerii săi și aduce o combinație între know-how, resurse digitale și suport concret în situații neprevăzute de pe șantier. 

Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie
Recomandări
Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie

Clubul IsoPro by Isomat nu înseamnă doar beneficii, ci și siguranța că faci parte dintr-o comunitate unde calitatea primează. Clubul îi sprijină pe profesioniști să își consolideze abilitățile și să transforme fiecare proiect într-o oportunitate de creștere, prin cursuri de specialitate. În același timp, membrii au acces la resurse practice atunci când apar urgențe, fie că se strică o unealtă, fie că apare nevoia de a avea echipamente de protecție corespunzătoare sau alte situații neprevăzute.

Din meșter priceput, expert recunoscut – Înscrierea în club este gratuită și se face simplu, prin platforma online dedicată. Din prima zi, membrii pot transforma achizițiile de produse ISOMAT în puncte de loialitate, disponibile în portofelul virtual. Astfel, în baza punctelor acumulate, membrii clubului pot comanda unelte și echipamente profesionale, vouchere cadou, produse electronice, produse pentru casă și grădină, dar și gadgeturi moderne, laptopuri, telefoane sau echipamente de călătorie.

Înscrierile în club se fac pe platforma oficială: IsoPro by Isomat

Beneficii exclusive pentru membri

Membrii clubului IsoPro by Isomat au acces la:

  • Instruire de specialitate și workshop-uri gratuite;
  • Resurse digitale actualizate pentru documentare rapidă;
  • Consultanță tehnică direct de la experții ISOMAT; 
  • Campanii și oferte dedicate exclusiv profesioniștilor; 
  • Premii utile și practice pentru meșteri. 

Membrii IsoPro by Isomat câștigă mai mult decât puncte, câștigă siguranța că brandul ISOMAT îi sprijină în activitatea de zi cu zi. Accesul la unelte și echipamente esențiale, la resurse digitale și la consultanță tehnică de specialitate înseamnă sprijin real atunci când contează cel mai mult.

Nivelurile IsoPro by Isomat – recunoaștere pas cu pas

Clubul recompensează în mod progresiv nu doar loialitatea, ci și încrederea în calitatea produselor ISOMAT. Astfel, adițional valorificării în premii a punctelor acumulate, membrii clubului primesc extra beneficii, în funcție de numărul de puncte acumulate. 

  • Platinum (100.000 puncte acumulate/an): cursuri tehnice și practice la sediul partenerului, echipamente complete pentru echipă, cursuri personalizate și o vizită la fabrica ISOMAT din Salonic, Grecia.
  • Gold (50.000 puncte acumulate/an): cursuri gratuite pentru trei angajați, echipamente suplimentare, un voucher de 25% discount și cursuri de aplicare susținute de experții ISOMAT.
  • Silver (30.000 puncte acumulate/an): curs gratuit pentru un angajat, echipament de partener (tricou polo, șapcă, salopetă premium), voucher de 15% discount pentru o achiziție anuală și consultanță tehnică direct în șantier.

Despre ISOMAT

ISOMAT este o companie internațională cu peste 40 de ani de experiență în producția de materiale pentru construcții. Cu 3 fabrici (inclusiv una în România), 7 filiale și o prezență în peste 60 de țări, ISOMAT oferă soluții inovatoare pentru profesioniști: de la hidroizolații și adezivi, până la vopsele, tencuieli, pardoseli decorative și aditivi. Brandul este recunoscut pentru fiabilitate, know-how și suport tehnic constant.

IsoPro by Isomat reunește profesioniștii care aleg constant produsele ISOMAT. Loialitatea lor este apreciată și răsplătită prin beneficii dedicate și raport calitate preț imbatabil.

Prin clubul IsoPro by Isomat, compania demonstrează că investiția în parteneri înseamnă mai mult decât produse – înseamnă loialitate recunoscută, expertiză susținută și un parteneriat solid construit pe încredere, comunicare și obiective comune.

Sursa foto: isopro.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Premierul a amenințat cu demisia dacă legea pică
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce a făcut bărbatul din Dolj după ce și-a ucis soţia și i-a aruncat trupul într-o fântână. Totul a fost aranjat, iar înainte să se sinucidă l-a sunat pe ginerele său, iar ce a urmat e sfâșietor. Anchetatorii au rămas șocați când au aflat
Viva.ro
Tulburător ce a făcut bărbatul din Dolj după ce și-a ucis soţia și i-a aruncat trupul într-o fântână. Totul a fost aranjat, iar înainte să se sinucidă l-a sunat pe ginerele său, iar ce a urmat e sfâșietor. Anchetatorii au rămas șocați când au aflat
Gabriela Firea, în culmea fericirii la 53 de ani! „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria!” Anunțul momentului i-a surprins pe mulți!
Unica.ro
Gabriela Firea, în culmea fericirii la 53 de ani! „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria!” Anunțul momentului i-a surprins pe mulți!
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Elle.ro
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
GSP.RO
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Reacția ministrului Justiției despre varianta ca Ilie Bolojan să își dea demisia după decizia CCR privind pensiile magistraților
Știri România 16:42
Reacția ministrului Justiției despre varianta ca Ilie Bolojan să își dea demisia după decizia CCR privind pensiile magistraților
Topul datornicilor publici din Galați: Protecția copilului și Spitalul de Obstetrică-Ginecologie
Știri România 16:30
Topul datornicilor publici din Galați: Protecția copilului și Spitalul de Obstetrică-Ginecologie
Parteneri
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Ce a primit Lidia Buble în pachet după ce și-a cumpărat un dres roșu: „Ce fac? N-am văzut așa ceva”
Stiri Mondene 16:38
Ce a primit Lidia Buble în pachet după ce și-a cumpărat un dres roșu: „Ce fac? N-am văzut așa ceva”
Cât a plătit Dorian Popa pentru colierul oferit soției lui. Denisa Nechifor l-a dat de gol, iar suma este fabuloasă
Stiri Mondene 16:12
Cât a plătit Dorian Popa pentru colierul oferit soției lui. Denisa Nechifor l-a dat de gol, iar suma este fabuloasă
Parteneri
Corina Caragea, total diferită la începutul carierei! Imagini inedite de la pupitrul știrilor sportive
TVMania.ro
Corina Caragea, total diferită la începutul carierei! Imagini inedite de la pupitrul știrilor sportive
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
ObservatorNews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Parteneri
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
GSP.ro
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Parteneri
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax.ro
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
StirileKanalD.ro
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Blocul explodat în Rahova urmează să fie demolat. Locatarii intră escortați în apartamente pentru a-și recupera lucrurile. Anunțul făcut de prefectul Capitalei
KanalD.ro
Blocul explodat în Rahova urmează să fie demolat. Locatarii intră escortați în apartamente pentru a-și recupera lucrurile. Anunțul făcut de prefectul Capitalei

Politic

Prima reacție a Guvernului după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea
Politică 16:30
Prima reacție a Guvernului după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea
CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Premierul a amenințat cu demisia dacă legea pică
Politică 15:26
CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Premierul a amenințat cu demisia dacă legea pică
Parteneri
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
ZiaruldeIasi.ro
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
Fanatik.ro
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței