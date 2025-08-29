Italia în 11 zile – o călătorie prin istorie, artă și frumusețe

Cu plecare pe 7 septembrie, acest traseu spectaculos îți oferă ocazia să descoperi inima Europei cu autocarul, în ritmul poveștilor de altădată. Și totul la un tarif redus , după aplicarea reducerii Last Minute.

De ce să alegi acest circuit?

pentru că vei explora cele mai importante orașe italiene – de la Veneția la Roma, de la Milano la Florența și Pisa;

– de la Veneția la Roma, de la Milano la Florența și Pisa; pentru că vei descoperi bijuterii ascunse precum Assisi, San Marino sau Sirmione, „perla” lacului Garda;

precum Assisi, San Marino sau Sirmione, „perla” lacului Garda; pentru că vei trăi farmecul Italiei atât prin artă și arhitectură, cât și prin atmosfera plină de viață a piețelor și bulevardelor;

pentru că vei avea un ghid însoțitor român care îți va desluși poveștile fiecărui loc.

Oferta completă poate fi consultată pe pagina circuitului Italia, unde găsești toate detaliile de traseu și servicii incluse.

Itinerariul care te va cuceri

Circuitul începe din București, urmând traseul prin Portile de Fier și Cazanele Dunării, unde frumusețea sălbatică a Dunării te pregătește pentru o experiență grandioasă. Prima oprire va fi în Belgrad, unde vei descoperi cetatea Kalemegdan și vei simți energia balcanică a capitalei sârbe.

Apoi, vei trece prin Zagreb și Slovenia, pentru a ajunge în Italia. Prima zi italiană te întâmpină cu Veneția, orașul romantic al canalelor, unde vei păși în Piața San Marco și vei traversa celebrul Pod Rialto. Urmează un popas pe malul Lacului Garda, în Sirmione, iar seara te va purta în Verona, orașul iubirii eterne.

Piața San Marco, Veneția. Foto: Unsplash

Traseul continuă spre nordul sofisticat al Italiei, cu Milano – capitala modei și a eleganței – și spre inima Toscanei, unde vei admira celebrul Turn din Pisa și vei explora Florenta, adevărat muzeu în aer liber.

Roma, „Cetatea Eternă”, te așteaptă cu Colosseumul, Fontana di Trevi, Pantheonul și grandioasa Bazilică San Pietro. De aici vei putea alege și excursii opționale către Pompei, Napoli și Caserta, locuri încărcate de istorie și cultură.

Pe final, circuitul te poartă prin Assisi, San Marino și Padova, pentru ca apoi să traversezi Slovenia și Ungaria, cu o ultimă oprire în Budapesta, unde poți alege o croazieră de seară pe Dunăre, înainte de întoarcerea în București.

Servicii incluse

Tot acest traseu este gândit pentru confort și experiențe memorabile. Pachetul include:

transport cu autocar clasificat , adaptat grupului de turiști;

, adaptat grupului de turiști; 10 nopți cazare cu mic dejun în hoteluri de 3* și 4* (excepțional 2*);

în hoteluri de 3* și 4* (excepțional 2*); ghid însoțitor român pe toată durata călătoriei.

Practic, ai parte de o călătorie complet organizată, unde tu trebuie doar să te bucuri de fiecare moment.

Italia și nu numai…

Dacă îți place ideea de a descoperi Europa cu autocarul, dar vrei să vezi și alte destinații, poți explora și alte circuite similare , de la tururi de Crăciun până la trasee culturale prin Balcani, Europa Centrală sau chiar Peninsula Iberică.

Iar pentru cei care preferă să ajungă mai rapid la destinație, Europa Travel propune și circuite cu avionul, perfecte pentru vacanțe exotice sau călătorii pe distanțe lungi. Găsești itinerarii spectaculoase, de la Japonia la America de Sud, care pot fi consultate direct pe europatravel.ro.

Cum faci rezervarea?

Dacă simți că Italia te cheamă în această toamnă, rezervarea este simplă. Poți trimite un mesaj direct pe WhatsApp la 0723 153 702 pentru detalii și rezervări rapide sau poți consulta site-ul oficial europatravel.ro, unde găsești toate informațiile actualizate despre plecări, reduceri și disponibilitate.

Circuitul de 11 zile în Italia cu autocarul este ocazia ideală de a descoperi un întreg univers cultural, de la splendori medievale la opere de artă renascentiste, de la palate regale la piețe vibrante. O experiență completă, într-o țară unde fiecare loc îți taie răsuflarea și fiecare zi este o poveste.

Foto: Unsplash

