Ce influențează izolarea fonică într-o locuință

Înainte de a lua orice decizie legată de tipul de fereastră pe care vrei să îl instalezi, e important să înțelegi că nu toate geamurile termopan sunt la fel. Contează grosimea foii de sticlă, spațiul dintre ele, gazul folosit la interior și, foarte important, tipul de profil. În blocurile mai vechi, diferența se simte imediat când înlocuiești ferestrele vechi, dar chiar și în construcțiile noi, un model performant poate face o diferență reală. De cele mai multe ori, persoanele care locuiesc lângă o șosea intens circulată sau lângă o linie feroviară simt nevoia să monteze ferestre cu geam termopan, tocmai pentru a limita disconfortul fonic care altfel ar deveni insuportabil zi de zi.

Profilul tâmplăriei și tipul de deschidere

Un alt aspect ignorat de multe ori este alegerea unui profil de calitate. Tâmplăria PVC nu înseamnă automat izolație fonică bună, dacă este folosit un profil subțire sau o armare slabă. În același timp, contează și modul în care se deschide fereastra. Feroneria de tip oscilo-batant oferă o etanșare mai bună decât cele clasice, iar dacă se adaugă și un sistem cu mai multe camere în interiorul profilului, eficiența acustică crește semnificativ. Pentru cei care au probleme inclusiv cu zgomotele din interiorul casei — cum ar fi sunetul care trece ușor dintr-o cameră în alta — o soluție simplă este să alegi o usa PVC interior, care, pe lângă faptul că oferă o bună izolație termică, reduce și transmiterea zgomotului între încăperi.

Atenție la spațiile mici și sensibile

Un alt loc unde zgomotul poate deveni deranjant este baia, mai ales dacă locuința are o fereastră mică, orientată spre un spațiu comun sau spre stradă. În astfel de cazuri, un geam de baie ales corect poate limita sunetele care pătrund, dar și cele care ies, oferind un plus de intimitate. Nu trebuie să fie un geam opac sau greu — există soluții moderne, cu sticlă mată sau sablată, care păstrează lumina naturală fără a compromite intimitatea sau izolarea fonică. În plus, dacă baia este lipită de dormitor sau de sufragerie, izolația fonică joacă un rol și mai important pentru confortul acustic general.

Ce materiale merită luate în calcul

Pe lângă alegerea sticlei și a profilului, există și alte detalii care contribuie la o izolație bună. Folosirea unor benzi de etanșare performante, montajul corect (fără goluri sau rosturi libere) și alegerea unui sistem de aerisire care să nu compromită etanșeitatea ferestrei sunt elemente esențiale. De asemenea, un montaj necorespunzător poate anula complet efectele unui produs performant, de aceea e bine să colaborezi doar cu echipe care știu exact ce fac și nu grăbesc etapele doar pentru a termina rapid.

