Jocuri video accesibile pentru toată lumea, fără a avea nevoie de un dispozitiv dedicat de gaming

Totuși, dispozitivele de gaming precum PC-urile, laptopurile sau consolele pot fi costisitoare, iar în funcție de nevoile fiecărui utilizator, investițiile pot fi semnificative. Astfel, NVIDIA vine cu o soluție simplă și accesibilă pentru gamerii din toate lumea și anume NVIDIA GeForce NOW.

NVIDIA GeForce NOW este o platformă de cloud gaming, care funcționează pe bază de abonament lunar și care oferă utilizatorilor acces la computere aflate în cloud pe care să le folosească pentru gaming.

Cum funcționează GeForce NOW

Concret, utilizatorii pot folosi platforma GeForce NOW pentru a se bucura de jocurile preferate fără a avea nevoie de un dispozitiv de gaming dedicat. Atunci când utilizatorii GeForce NOW se conectează la platformă prima dată se pot conecta cu librăriile de jocuri preferate, precum Steam, Epic Games, Ubisoft Connect și multe altele, iar platforma GeForce NOW va detecta automat ce jocuri dețin utilizatorii care pot fi jucate și pe platformă.

După aceasta, tot ce trebuie să facă utilizatorii este să se conecteze la joc și să se bucure de experiență. Platforma are peste 1000 de jocuri disponibile dintr-o gamă variată, de la jocuri de top, AAA, precum Cyberpunk 2077, Metro Exodus, Control, The Witcher și multe altele, până la jocuri gratuite precum Fortnite, Rocket League, Destiny 2 sau Apex Legends. De asemenea, titluri populare precum Dying Light 2 sunt confirmate să ajungă pe GeForce NOW odată cu lansarea oficială.

Mai mult, în fiecare zi de joi, NVIDIA adaugă jocuri noi pe platformă, astfel, fie că utilizatorii dețin sau nu jocuri, există întotdeauna ceva pentru toată lumea. În funcție de abonamentul ales de fiecare utilizator, aceștia se pot bucura și de tehnologii revoluționare precum ray tracing sau NVIDIA DLSS, în jocurile care beneficiază de aceste tehnologii.

Prețuri și disponibilitate

NVIDIA GeForce NOW are disponibil 3 tipuri de abonamente din care utilizatorii pot alege:

1. Abonament gratuit – care oferă acces standard la serverele de gaming, o experiență de bază și sesiuni de joacă de 1 oră, pe care le poți începe iar după ce se termină timpul.

2. Abonament Priority (49.99 € pe 6 luni) – care oferă acces cu prioritate la serverele premium, un calculator virtual care oferă o experiență la rezoluție până la 1080p la 60 de cadre pe secundă, tehnologiile ray tracing și NVIDIA DLSS în jocurile compatibile și sesiuni de joacă de până la 6 ore, pe care le poți începe iar imediat ce expiră timpul

3. Abonament RTX 3080 (99.99 € pe 6 luni) – care oferă acces exclusiv la serverele RTX 3080, ce oferă o experiență la rezoluție până la 1440p la 120 de cadre pe secundă (pe PC sau Mac), acces la tehnologiile ray tracing și NVIDIA DLSS în jocurile compatibile și sesiuni de joacă de până la 8 ore

Singura cerință pentru o experiență cât mai bună de joc, indiferent de abonamentul ales, este o conexiune stabilă la internet. Astfel, platforma GeForce NOW recomandă o conexiune Ethernet pe fix, sau o conexiune wireless de 5GHz, indiferent de dispozitiv. Pentru a verifica, utilizatorii pot face un test de conexiune în cadrul platformei folosind un cont gratuit.

Platforma NVIDIA GeForce NOW este disponibilă pentru aproape toate dispozitivele: telefoane sau tablete Android, dispozitive cu iOS, laptopuri, chromebook-uri sau televizoare smart.

Pentru mai multe detalii despre platforma GeForce NOW, accesați pagina dedicată.

