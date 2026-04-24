„Poziția noastră este foarte clară. Susținem o rezolvare pașnică a conflictului transnistrean și independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul granițelor sale recunoscute internațional”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Executivului european, citată de deschide.md.

Anitta Hipper a subliniat totodată că prioritatea UE rămâne sprijinirea eforturilor de menținere a ordinii democratice în Republica Moldova.

Comisia Europeană a reacționat astfel la amenințările formulate marți de șeful Consiliului de Securitate din Rusia, Serghei Șoigu, care a acuzat nefondat Rep. Moldova că ar pune în pericol „interesele și siguranța cetățenilor ruși” din regiunea separatistă Transnistria, după care a transmis că „Rusia va folosi toate metodele disponibile pentru a-i proteja”.

Rusia folosește deoseori pretextul „protejării cetățenilor ruși” din străinătate pentru a crea tensiuni menite să fie exploatate în scop geopolitic.

Șoigu a formulat aceste amenințări la câteva zile după ce reprezentanții conducerii militare ruse din Transnistria au fost declarați persoane indezirabile pe teritoriul Republicii Moldova.

Vicepremierul pentru Reintegrare Valeriu Chiveri a respins „categoric” acuzaţiile lui Serghei Şoigu cu privire la securitatea cetăţenilor ruşi din Transnistria.

„Respingem categoric asemenea afirmaţii, pe care le considerăm nefondate şi care distorsionează poziţia Republicii Moldova în contextul reglementării conflictului transnistrian, în contextul reintegrării ţării. După cum cunoaşteţi, poziţia ţării noastre este foarte clară – identificarea unei soluţii paşnice pentru reintegrarea ţării în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale, în limitele frontierilor internaţional recunoscute”, a declarat oficialul moldovean de rang înalt.

Valeriu Chiveri a reiterat că prezența soldaților ruși în Transnistria este „ilegală” și a reiterat că Rusia nu și-a pus în practică încă angajamentul de a-i retrage.

„Republica Moldova a pledat constant pentru retragerea acestor forţe. Cunoaştem foarte bine despre angajamentele Federaţiei Ruse, de la Istanbul, de a-şi retrage forţele militare desfăşurate ilegal pe teritoriul ţării, lucru care nu s-a întâmplat nici astăzi”, a subliniat vicepremierul responsabil de reintegrarea Republicii Moldova.