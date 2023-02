Laboratoarele REGINA MARIA: Ce analize se recomandă pacienților bariatrici

Bariatria, chirurgia obezității, se adresează persoanelor cu un indice de masă corporală (IMC) mai mare de 30, care au trecut prin diverse diete cu scopul de a scădea în greutate, fără succes și care au suferințe asociate (diabet, steatoză hepatică, insuficiență renală, respiratorie și cardiacă) provocate de obezitate. Deși efectul vizibil al intervențiilor bariatrice este redobândirea unui aspect fizic plăcut, beneficiile principale sunt legate de starea generală de sănătate care se poate îmbunătăți considerabil. Testele de laborator realizate înainte și după intervenție, dar și cele efectuate periodic în primul an după operația bariatrică dovedesc revenirea constantelor biologice în limitele parametrilor normali. Normalizarea nivelului glicemiei, reducerea colesterolului și stabilizarea tensiunii arteriale la valori sănătoase se constată la toți pacienții bariatrici.

Doctorul Bogdan Smeu, chirurg de excelență în chirurgia bariatrică, în echipa Centrului de Excelență în Chirurgia Obezității din Ponderas Academic Hospital, explică rolul testelor de laborator, ce înseamnă monitorizarea pe termen lung a pacientului bariatric și de ce efectuarea constantă a analizelor, cât și alegerea unui laborator performant pentru realizarea acestora, sunt esențiale pentru recuperarea deplină a sănătății după chirurgia obezității.

Investigațiile preoperatorii

Orice intervenție chirurgicală, indiferent de tipul, complexitatea sau modul de abordare (laparoscopică, robotică sau clasică) impune ca pacientului să-i fie făcut un set complet de analize de laborator, care, completat de alte investigații, oferă o imagine clară a stării de sănătate. În cazul chirurgiei bariatrice se adaugă și o serie de teste suplimentare reunite într-un așa numit „pachet metabolic”.

Ce investigații de laborator face un pacient bariatric?

Dr. Bogdan Smeu: Totul începe cu o evaluare multidisciplinară preoperatorie. Analizele de laborator sunt cele general valabile înaintea oricărei intervenții chirurgicale, iar la acestea se adaugă un pachet metabolic care are ca scop să evalueze, în amănunt și complet, statusul nutrițional. Asta înseamnă căverificăm prin teste de laborator deficitele vitaminice și minerale preexistente, modificările legate de metabolismul glucidic, lipidic al acidului uric, dar și statusul hormonal. Fiecare constantă biologică spune ceva și are importanță pentru a putea ști exact de unde pleacă pacientul, înainte de operația bariatrică. Știi de unde pleci și atunci vezi foarte clar, defalcat pentru fiecare valoare în parte, cum evoluează pacientul postoperator.

Avem intern toată infrastructura necesară pacienților noștri, toate aceste teste se lucrează în laboratoarele REGINA MARIA. Eu recomand pacienților mei să își facă rezultatele la noi în rețea, deoarece știu că mă pot baza pe rezultatele primite.

Pacientul bariatric cu diabet are nevoie de investigații specifice?

Dr. Bogdan Smeu: Fiecare pacient este diferit și trebuie evaluat și tratat personalizat. Pentru pacientul cu diabet diagnosticat, înainte de operația bariatrică, sunt incluse în mod specific o serie de analize care au ca scop să determine rezerva pancreatică de insulină și ce resurse are organismul. Diabetul produce modificări importante, iar statusul pacientului cu diabet poate varia mult în funcție de vârsta și de istoricul medical al acestuia, de eventuale alte boli asociate iar rezultatele acestor analize contribuie semnificativ în alegerea tipului de intervenție metabolică adecvată pacientului respectiv.

Ce specificitate are setul de analize pentru un pacient cu dislipidemii?

Dr. Bogdan Smeu: Dislipidemia este foarte des întâlnită la pacienții cu exces ponderal. Pot să spun că peste jumătate dintre cazuri prezintă modificări ale nivelurilor de colesterol și trigliceride, în sensul creșterii peste valorile normale. Aceste modificări trebuie cunoscute pentru că pot determina alegerea unui anume tip de intervenție bariatrică. Există și situații când valorile colesterolului și ale trigliceridelor sunt foarte mari și trebuie tratate înaintea intervenției chirurgicale și, uneori, și postoperator. Sunt cazuri în care vorbim de valori crescute ale lipidelor în sânge pentru o perioadă prelungită, de câțiva ani, perioadă în care acestea s-au depus și la nivelul vaselor de sânge. Dincolo de componenta de moștenire genetică importantă în profilul lipidic al pacientului, care justifică parțial valorile crescute ale colesterolului sau trigliceridelor, rezultatele evaluării preoperatorii a acestora ne ajută să stabilim cea mai bună strategie pe termen lung.

Ce relevanță au valorile analizelor de laborator înainte de operație? Pot acestea să

determine sau să influențeze tipul intervenției bariatrice?

Dr. Bogdan Smeu: Fiecare investigație de laborator are un rol bine definit în evaluarea de ansamblu a fiecărui pacient. Fiecare rezultat al analizelor și investigațiilor efectuate înainte de operație reprezintă o informație în plus și de aceea decizia pentru o intervenție bariatrică nu va fi luată până nu avem rezultatele tuturor analizelor preoperatorii. Acestea oferă imaginea completă asupra pacientului și din acel moment mai departe se stabilește care procedură bariatrică este soluția optimă. Deci, da, analizele de laborator pot influența alegerea uneia sau a alteia dintre metode.

Boala metabolică

Obezitatea este o problemă de sănătate publică. Riscurile apar atunci când greutatea corporală depășește cu 20% valoarea celei ideale. Dacă se ia în calcul numărul cazurilor de exces ponderal, se poate vorbi de o veritabilă epidemie. Statisticile la nivel european arată că aproape 60% dintre adulți sunt fie supraponderali, fie obezi, în timp ce excesul de greutate afectează 8 din 10 copii sub cinci ani și 1 din 3 copii de vârstă școlară. Rata de obezitate este mai mare la femei (24%) comparativ cu bărbații (22%).

Definită ca fiind o patologie în sine, dar și factor favorizant sau agravant pentru altele boli, obezitatea este asociată cu una sau mai multe dintre următoarele afecțiuni:

diabet zaharat tip 2;

hipertensiune arterială;

steatoză hepatică (ficat gras);

sindrom metabolic caracterizat de obezitatea de tip central;

dislipidemie (modificarea valorilor colesterolului);

disfuncții hormonale.

Aceste patologii afectează calitatea vieții și scad speranța de viață. Chirurgia metaboliă reduce semnificativ riscurile și poate normaliza constantele biologice afectate.

Cele cinci tipuri de intervenții chirurgicale prin care se obține scăderea excesului ponderal și ameliorarea semnificativă a afecțiunilor generate sunt:

gastric banding, prin montarea unui inel gastric reglabil; gastric sleeve, reprezintă micșorarea stomacului prin secționarea sa de-a lungul micii curburi; gastric bypass este procedeul în urma căruia alimentele ocolesc cea mai mare parte a stomacului și o portiune din intestinul subțire în care se produce absorbția principiilor nutritive; plicatura gastrică care presupune efectuarea unor pliuri în peretele gastric și suturarea acestora cu fire chirurgicale neresorbabile; diversie bilio-pancreatică.

Fiecare tip de intervenție este recomandat în principal în funcție de patologiile preexistente, masa corporală în exces, vârsta, sexul și stilul de viață al pacientului. Este luat în calcul și tipul de distribuție corporală a țesutului adipos, durata de la instalarea excesului ponderal și alte afecțiuni asociate (diabet zaharat de tip 2, tulburări hormonale tiroidiene, afecțiuni hepatice, pancreatice sau gastrice).

Pacientul cardiac și bariatria

Excesul ponderal generează un risc cardiac major, fie prin formare de depuneri de grăsime pe pereții arterelor coronare și/sau tensiune arterială și accident vascular, fie prin suprasolicitarea inimii și insuficiență cardiacă. Pacientul cardiac, diagnosticat cu o suferință cardiacă importantă, uneori chiar și cu antecedente vasculare acute de tipul infarctului de miocard și cu obezitate poate beneficia de avantajele oferite de bariatrie. Atât înainte cât și după intervenția chirurgicală, monitorizarea funcției cardiace este, în cazul acestora, o prioritate.

Cum este monitorizat pacientul cardiac înainte/după operație?

Dr. Bogdan Smeu: Înainte și după intervențiile bariatrice pacientul este evaluat de o echipă multidisciplinară. Plecăm de la istoricul medical și rezultatele analizelor. Pacienții cardiaci sunt monitorizați specific, în funcție de patologiile deja diagnosticate pentru care primesc tratament. Dar, toți pacienții cu recomandare de bariatrie, indiferent de tipul intervenției, fac un control cardiologic complet. Acesta include consult cardiologic la medicul cardiolog, EKG și ecografie de cord.

Nu de puține ori pacienți tineri cu obezitate descoperă suferințe cardiace la aceste controale preoperatorii. Cel mai des tensiune arterială crescută, probleme la arterele coronare, tulburări de ritm.

Monitorizarea postoperatorie

Intervenția bariatrică este primul pas. Pacientul se recuperează dupa operație foarte repede, iar schimbarea stilului de viață în bine este rapid și ușor. Dispare senzația de foame, sațietatea se instalează foarte repede, astfel că efortul de a respecta un regim nu mai există, pentru că sunt eliminați hormonii care generează senzația de foame. Monitorizarea postoperatorie implică investigații de laborator periodice, concomitent cu evaluarea ritmului de scădere în greutate.

Cum e monitorizat sindromul de malabsorbție?

Dr. Bogdan Smeu: Există mai multe tipuri de intervenții chirurgicale bariatrice, unele au la bază principiul restricției alimentare, în timp ce altele sunt centrate pe mecanismul de malabsorbțieasociată. Pentru a preveni malnutriția, în condițiile în care volumul alimentelor ingerate de pacient după bariatrie este foarte mic sau tranzitul lor este astfel modificat încât absorbția este limitată, sunt importante suplimentele alimentare care se administrează conform recomandărilor medicilor nutriționiști.

Ce analize sunt necesare pentru a preveni deficitul de micronutrienți și care e frecvența lor?

Dr. Bogdan Smeu: Postoperator analizele ce vor fi efectuate sunt cuprinse în programul de urmărire a pacientului bariatric, iar controalele postoperatorii au o anumită frecvență la o lună, la trei, la șase luni și apoi anual, dar în fiecare an. Monitorizarea pe termen lung a pacienților bariatrici este foarte importantă ca să ne asigurăm că sunt obținute și păstrate rezultatele dorite. În general, cei mai mulți pacienți se stabilizează în ceea ce privește greutatea la un an dupa intervenție. Există analize diferite în funcție de intervalul de timp scurs de la momentul operației, care se regăsesc în pachetele de controale postoperatorii, dar exisăa și analize recomandate specific în funcție de deficitele identificate preoperator sau de specificul patologiilor asociate.

Intervenția bariatrică, pregătirea și monitorizarea postoperatorie au un caracter profund personalizat, pentru că este tratat pacientul, nu boala, iar asta impune atenție la detalii, fiecare având un tablou clinic unic, astfel că ne raportăm la problemele specifice fiecărui caz tocmai pentru a obține cele mai bune rezultate.

De ce recomandați pacienților dvs să îți facă analizele necesare în laboratoarele Rețelei?

Dr. Bogdan Smeu: Analizele de laborator pentru pacienții bariatrici se fac doar în laboratoarele Rețelei, pentru simplul motiv că am certitudinea unor rezultate cu acuratețe maximă, în timp optim pentru pacient și pentru mine ca medic. Rezultatul unei analize determină o decizie terapeutică, deci este obligatoriu să fie corect determinat. În plus, le recomandăm pacienților să facă toate investigațiile în rețea, atât înainte de operație cât și după, pentru a putea avea o viziune de ansamblu a întregului parcurs și având toate informațiile într-un singur loc, în dosarul electronic al pacientului. Spuneam că investigațiile de laborator pe parcursul perioadei postoperatorii sunt comparate cu cele preoperatorii, dar și că monitorizează evoluția pacientului. În condițiile acestea am nevoie și de rezultate calibrate identic (laboratoare diferite pot oferi rezultate diferite, chiar dacă în principiu amândouă sunt corecte), deci făcute tot în laboratoarele noastre. Plus că îmi este util să pot cere oricând lămuriri sau explicații suplimentare ori teste complementare. Și mai este și încrederea care vine din faptul că mi-a fost demonstrat că mă pot baza pe experiența și profesionalismul colegilor din laborator.

Laborator omologat, ce folosește inteligența artificială pentru garanția rezultatelor

„Ne uităm constant la noutățile în domeniul medicinei de laborator și investim resursele necesare pentru a dezvolta proiecte noi în laboratoarele noastre, cu unicul scop de a oferi pacienților rezultate sigure în cel mai scurt timp posibil. Suntem primul laborator din țară care a implementatat o procedură ce definește algoritmi de inteligență artificială de autoverificare a rezultatelor”, a precizat dr. Andreea Alexandru, director medical Divizia Laboratoare Clinice Regina Maria.

Laboratorul Central oferă toată gama de teste și analize medicale necesare pentru stabilirea cu exactitate a diagnosticului, tratamentului și monitorizării pacienților și pot deservi peste 30.000 de pacienți pe zi, având o capacitate de peste 50 de milioane de teste pe an. Rețeaua deține 38 de laboratoare și peste 100 de puncte de recoltare în toată țara și numără mai mult de 500 de specialiști în domeniul analizelor medicale de laborator.

Beneficiile bariatriei

„Scăderea ponderală este principalul mecanism care explică remisia diabetului, prin creșterea sensibilității la insulină a țesuturilor periferice. Studii recente semnalează, însă, și mecanisme hormonale care sunt ameliorate prin tratamentul chirurgical, normalizarea glicemiei apărând chiar în primele zile postoperatorii, înaintea scăderii ponderale. Dacă pentru o perioadă de 5 ani pacientul nu va prezenta semne de diabet în condițiile în care nu urmează niciun tratament antidiabetic, putem discuta chiar despre vindecare”, a menționat profesor doctor Cătălin Copăescu, coordonatorul Centrului de Excelență în Chirurgie Metabolică și Bariatrică, cu dublă acreditare internațională, europeană și americană, singurul de acest fel din Romania.

„Normalizarea hormonală se realizează și în cazul hipotiroidiei. Factor favorizant pentru obezitate, hipofuncția tiroidei are efect direct asupra ratei metabolismului bazal, care este mult redus sub normal, ceea ce face ca arderile să fie foarte reduse, deci acumularea de țesut adipos este favorizată. Bariatria și scăderea ponderală au ca efect normalizarea funcției tiroidiene”, adaugă medicul chirurg Bogdan Smeu.

Experiențele personale ale pacienților bariatrici dovedesc că la beneficiile legate strict de starea de sănătate, dovedite prin investigații de laborator, se adaugă și cele psihice, prin restabilirea încrederii în sine și a confortului emoțional.

