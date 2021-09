Laptopurile ASUS OLED ajută ochii asediați de lumina albastră

Tehnologia OLED implementată în ecranele laptopurilor ASUS de ultima generație oferă o serie de beneficii ce pot avea un impact serios asupra vieții utilizatorilor. Cel mai important aspect este reducerea cu până la 70% a emisiilor de lumină albastră dăunătoare față de LCD-ul disponibil pe majoritatea laptopurilor. Lungimile de undă ale luminii albastre cuprinse între 415 – 460 nm pot afecta negativ ochii umani. Ecranele de laptopuri ASUS OLED sunt, de asemenea, certificate de laboratoarele TÜV Rheinland pentru lumină albastră redusă și imagini fără pâlpâiri.

Pe lângă upgrade-ul de laptop, există o serie de lucruri pe care le poți face pentru a ameliora starea ochilor tăi în activitatea de peste zi. În acest sens am întrebat un specialist despre impactul pe care lumina albastră emisă de ecranele gadgeturilor pe care le folosim zilnic îl are asupra sănătății ochilor. Dr. Marius Șuță, medic specialist în oftalmologie și asistent universitar al UMF Timișoara, ne-a explicat în detaliu nu doar ce efecte are lumina albastră nocivă, ci și cum putem atenua sau evita aceste efecte.

Potrivit medicului, „cel mai important este să vedem dacă folosim măsuri de protecție, ochelari de protecție pentru lumină albastră dar și ecrane performante, care ne pot ajuta în salvarea vederii noastre după expunerea prelungită”. Medicul ne-a explicat că „persoanele care au anumite probleme, antecedente personale sau antecedente heredocolaterale de prezbiopie, astigmatism, hipermetropie sau miopie, deci vicii de refracție și tulburări de focalizare, vor fi și mai mult afectate de expunerea prelungită la ecranele gadgeturilor”.

Principala metodă care ne stă la dispoziție este limitarea timpului de expunere la diversele ecrane și purtarea unor elemente de protecție adecvate ori de câte ori avem ocazia.

Doctorul a ținut să sublinieze că astfel de limitări ale numărului de ore sunt necesare și la adulți și la copii. „Până la vârsta de doi ani, copiii nu trebuie să privească ecranele gadgeturilor, fie că sunt smartphone-uri sau tablete. După vârsta de doi ani le este permis până la două ore, bineînțeles cu intervale de pauză, în care au o perioadă de relaxare. Și în adolescență, de la trei-patru ore, sigur, cu pauze”, ne-a sfătuit medicul.

Mulți utilizatori nu își pot limita timpul petrecut la computer prin natura muncii de birou. Ei trebuie să ia mai multe pauze de relaxare, cel puțin una la fiecare oră, de câte cinci-zece minute, în care să se plimbe într-un mediu cu aer curat și să își închidă ochii, chiar și numai pentru câteva minute, ca metodă de relaxare.

Copiii au ajuns să petreacă în fața ecranelor, foarte multe ore, în contextul școlii online. Ce este de făcut în această situație? Toți ar trebui să folosească niște ochelari cu filtre de protecție pentru lumina albastră, iar cei care au posibilitatea să utilizeze laptopuri cu ecrane performante de tip OLED, nu LCD.

Laptopurile ASUS din seria ZenBook au implementat deja panouri OLED de ultimă generație pentru reducerea impactului asupra vederii. Medicul Marius Șuță a ales un astfel de notebook.

„În prezent folosesc un laptop ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED, care pentru mine a fost o alegere simplă, deoarece nu prezintă doar un singur ecran, ci două”. Primul ecran, un OLED tactil cu rezoluție 4K, este folosit de medic pentru rularea aplicațiilor, având un contrast excelent și culori naturale.

Pe lângă panoul principal OLED 4K, ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED integrează ScreenPad Plus, un ecran secundar amplasat deasupra tastaturii care lărgește spațiul vizibil și facilitează interacțiunea cu computerul.

Pentru dr. Șuță, ecranul secundar tactil, este la fel de util ca și primul, ajutându-l și în activitatea sa didactică, la Universitate. „Cel mai mult mă ajută când îl folosesc în PowerPoint. Deschid o fereastră PowerPoint principală pe ecranul mare, iar pe ecranul secundar sursele, fie că ele sunt niște grafice, fie că ele sunt niște desene sau poze din oftalmologie, pe care le pregătesc pentru studenți” , explică dr. Șuță. El mai folosește ecranul secundar pentru chat, pentru că în perioada pandemică activitatea s-a derulat foarte mult online.

„Și tastatura înclinată, fiind foarte ergonomică, a fost un motiv pentru care am ales acest laptop. Bineînțeles, confortul vizual, având un panou OLED la ecranul principal, este net superior oricărui alt laptop. Ecranul OLED face diferența față de alte laptopuri. Și îl recomand tuturor”, a conchis medicul oftalmolog.

Laptopul ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) este disponibil pe eShop oficial ASUS, în diverse configurații.

