PC Garage este singurul magazin online care oferă facilitatea numită „istoric preț”, care le oferă clienților posibilitatea să se informeze în legătură cu evoluția prețului unui produs în ultimele 30 zile.

Pe lângă produsele din ofertă, retailerul online oferă și o serie de servicii specializate și de calitate, precum asamblare sistem, montare componente, update de BIOS, diagnosticare, asistență software, și altele.

PC Garage vine în întâmpinarea clienților săi cu promoția „Lenovo Days”, care oferă reduceri importante la produsele incluse în categoriile Notebook/Laptop, Ultrabook, Monitoare LED și Desktop. Discounturile pot ajunge până la 1.300 de lei la cele mai tari 140 de articole incluse în această promoție. Reducerile în coș se aplică produselor selectate și semnalizate. Campania mai este valabilă doar astăzi, 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

În cazul în care ți s-a stricat computerul personal ori consideri că a venit momentul ca acesta să fie schimbat trebuie să știi că poți să-ți achiziționezi la prețuri foarte avantajoase laptopuri sau desktopuri performante, business sau de gaming, de la cele popularul brand Lenovo.

Unul dintre cele mai accesibile laptopuri incluse în promoția „Lenovo Days” este Laptop Lenovo 15.6” IdeaPad 3 15ITL6, FHD IPS, Procesor Intel® Core™ i5-1135G7 (8M Cache, up to 4.20 GHz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel Iris Xe, No OS, Sand. Acesta vine cu ecran de 15,6 inch cu rezoluție de 1920 x 1080 pixeli, memorie RAM de 8 GB, memorie internă SSD de 256 GB și TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere. Are dimensiunile 359,2 x 236,5 x 19,9 mm și cântărește doar 1,65 kg.

Un alt laptop foarte bun oferit la un preț avantajos, la care beneficiezi de o extra-reducere de 10% în coșul de cumpărături este Laptop Lenovo 16” IdeaPad 5 Pro 16ARH7, 2.5K IPS 120Hz, Procesor AMD Ryzen™ 7 6800HS Creator Edition (16M Cache, up to 4.7 GHz), 16GB DDR5, 512GB SSD, Radeon 680M, No OS, Cloud Grey. Acest laptop face parte din gama Ryzen 6000 Series, are o memorie internă SSD de 512 GB, 16 GB de RAM, placă video integrată Radeon 680M și măsoară 356 x 251 x 16,9 mm la o greutate de 1,92 kg.

Din gama de ultrabook-uri îți recomandăm Ultrabook Lenovo 14” IdeaPad Flex 5 14ALC05, FHD IPS Touch, Procesor AMD Ryzen™ 5 5500U (8M Cache, up to 4.0 GHz), 8GB DDR4, 512GB SSD, Radeon, Win 11 Home, Abyss Blue. Este un model convertible „2 în 1”, ideal pentru a naviga pe internet ori pentu a urmări filmele și serialele preferate. Are un display de 14 inch și rezoluție 1920 x 1080 pixeli, memorie internă SSD de 512 GB și memorie Ram de 8 GB și vine cu sistem de operare Windows 11 Home preinstalat.

Pasionaților de jocuri video le recomandăm Desktop PC Lenovo Gaming Legion T5 26AMR5, Procesor AMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3060 Ti 8GB, no OS. Acesta oferă un excelent raport calitate/preț și vine cu memorie RAM non-ECC de 16 GB, memorie internă SSD de 128 GB (dispune în total de 4 sloturi de memorie) și placă video dedicată nVIDIA GeForce RTX 3060 Ti de 8 GB. Măsoară 41,1 x 39,6 x 20,5 cm și are o greutate de 14 kg.

Alături de acest sistem performant trebuie să te uiți și în oferta de monitoare. Astfel, PC Garage a inclus în promoția de astăzi Monitor LED Lenovo Gaming Legion Y25-25 24.5 inch FHD IPS 1 ms 240 Hz FreeSync & G-Sync Compatible. Acesta are o diagonală de 24,5 inch, rezoluție de 1920 x 1080 pixeli, densitate pixeli de 90 PPI, luminozitate 400 cd/mp și dimensiunile 512,5 x 558,7 x 250,5 mm.

Dacă spațiul nu îți permite amplasarea unui desktop poți să optezi pentru All-In-One PC Lenovo IdeaCentre 3 24ALC6, 23.8 inch FHD IPS, Procesor AMD Ryzen 7 5825U 2.0GHz, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon Graphics, Camera Web, no OS. Această stație vine cu monitor full HD cu diagonală de 23,8 inch și rezoluție 1920 x 1080 pixeli, cameră web de 1280 x 720 pixeli, memorie RAM de 16 GB, capacitate SSD de 512 GB și placă video integrată AMD Radeon Graphics. Pachetul conține tastatură și mouse, însă nu include și sistem de operare.

Așadar, dacă lucrezi în Office, Web, DTP-Corel, ești un pasionat al jocurilor video ori îți place să urmărești filmele și serialele difuzate de platformele de streaming atunci te afli la locul potrivit. PC Garage mai vine doar astăzi cu o promoție care include prețuri avantajoase la o gamă variată de calculatoare. Este un bun prilej pentru a-ți satisface nevoia ori plăcerea de a-ți schimba laptopul sau desktopul pentru a lucra mai ușor și mai eficient, pentru a viziona împreună cu familia ori cu iubitul/iubita cele mai frumoase filme ori pentru a te juca cele mai noi și mai interesante jocuri video.

