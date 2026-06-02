Conform studiului YouGov realizat în perioada ianuarie-decembrie 2025, Lidl ocupă locul 1 în segmentul de fructe și legume proaspete din România. Studiul a fost efectuat pe baza monitorizării consumului casnic zilnic, pe un eșantion reprezentativ de peste 6.000 de gospodării la nivel național. Lidl reușește să fie alegerea numărul 1 datorită unui raport calitate-preț imbatabil, susținut de parteneriatele cu peste 600 de furnizori români de legume și fructe. Toți furnizorii Lidl dețin certificarea GLOBAL G.A.P., un standard recunoscut la nivel internațional pentru producția agricolă realizată în condiții de siguranță și sustenabilitate.

Această poziționare se reflectă în oferta constantă din magazine, dar și în promoțiile săptămânale adaptate sezonului, care aduc produse variate, potrivite pentru mese savuroase și echilibrate.

Săptămâna aceasta, între 1 și 7 iunie, te așteaptă în magazine oferte speciale la o selecție de fructe și legume proaspete:

varză albă nouă, produsă local, cu reducere de 34%,

pepene verde cu puțini sâmburi, cu reducere de 25% cu Lidl Plus,

salată iceberg, cu reducere de 28%,

ciuperci grill champignon, producție România, beneficiază de reducere de 24%,

ardei kapia roșii, cu preț redus cu 27%,

struguri negri / roze, fără sâmburi, cu o reducere de 26%.

Începând de joi, 4 iunie, până duminică, 7 iunie, selecția este completată de alte produse de sezon, care beneficiază de aceeași calitate și prospețime, la preț excelent:

dovlecei, cu reducere de 30%,

castraveți Fabio, producție locală, reducere de 66% pentru al doilea produs cumpărat,

banane, disponibile cu reducere de 25% prin Lidl Plus,

roșii cherry dulci, cu ciorchine, producție România, reducere de 25%,

piersici plate, cu preț redus cu 33%.

În acest context aniversar, clienții Lidl beneficiază și de avantaje suplimentare la această categorie de produse, prin Happy Hours Aniversar. În zilele de duminică, de la ora 14:00 și până la închiderea magazinului, clienții pot activa din aplicația Lidl Plus un cupon dedicat și beneficiază de 15% reducere la o selecție de legume, în limita stocului disponibil.

De la varietatea produselor disponibile la standardele de calitate și parteneriatele locale, oferta de legume și fructe din magazinele Lidl reflectă o abordare construită în timp, în cei 15 ani de activitate în România: produse proaspete, atent selectate și accesibile, care răspund nevoilor reale ale consumatorilor zi de zi.

