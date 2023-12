Seara de 12 decembrie va rămâne în istorie și în inimile multor oameni care au fost la show-ul de Crăciun organizat de Magic FM, sau care n-au ajuns, dar au fost spiritual alături de Magic Christmas și de cauza umanitară pentru care acesta a fost organizat. Întreaga desfășurare de forțe a avut ca scop principal strângerea de fonduri pentru a sprijini Asociația Blondie să achiziționeze avionul care să devină prima ambulanță aeronautică din România. Pentru asta, unii dintre cei mai în vogă artiști din România a urcat pe scenă, alături de Bucharest Jazz Orchestra pentru un maraton de peste două ore cu cele mai îndrăgite piese internaționale de Crăciun.

Într-o atmosferă festivă, iubitori ai muzicii și sărbătorilor de iarnă, familii și copiii s-au strâns la Sala Palaului pentru a se bucura de maratonul cântecelor de sezon, reorchestrate special și interpretate live de Bucharest Jazz Orchestra. Seara a început cu mesajul Lianei Stanciu, cea care în fiecare dimineața le face oamenilor diminețile magice la Magic FM. După un călduros „Bun venit” și un prim mesaj emoționant despre Asociația Blondie, ea l-a invitat în scenă pe tânărul muzician Adi Istrate, care a spart gheața cu „Let it snow”, care în contextul respectiv s-a simțit ca un „let it be show”. Și a fost!

Au urmat Alina Eremia, Minelli, Florian Rus și Alexandra Stan, care l-a avut alături pe Liviu Teodorescu, pentru duetul pe piesa „Holly Joly”. Andrei Ursu (Wrs) a schimbat ritmurile latino pentru o seară și a cântat, poate, cea mai așteptată piesă a fiecărei ierni: „All I Want For Christmas Is You”. Au urmat alte și alte hituri de sezon cu INNA, Olivia Adams și Nicole Cherry.

Mihai Georgescu, una dintre cele mai cunoscute voci masculine din România, solistul trupei Bere Gratis, a ridicat sala în picioare cu interpretările sale pe piesele „Feeling Good”, „Jingle Bell Rock” și „Its The Most Wonderful Time Of The Year”.

Cu siguranță cel mai important, puternic și emoționant moment al serii a fost momentul când Liana Stanciu, alături de Adelina Toncea, fondatoarea Asociației Blondie au urcat pe scenă și au anunțat că am reușit să strângem peste 100.000 euro, suma care lipsea achiziționării primului avion ambulanță din România. Avionul va fi roz, culoarea pielii copiiilor sănătoși. Rozul Blondie și reușita acestui vis reprezintă un pas mai aproape de normalitate și speranța că tot mai mulți copii vor avea o șansă la tratament de specialitate și astfel o șansa la viață.

Emoția momentului a fost completata de aparitia lui Horia Brenciu, din public, impartind imbratisari si cantand cateva versuri alaturi de spectatorii si copiii care zburdau de fericire pe acordurile muzicii de Crăciun.

Miki și Florin Ristei au incheiat show-ul cu un mesaj specific de Craciun . „Nu doar de Crăciun”. Că dincolo de lumini, de marea de oameni de toate vârstele care se distrează alături de artiști în vogă, acompaniați de o orchestră profesionistă, dincolo de clopoței și muzica de Crăciun… e frumos să fim buni și darnici și magici nu doar de Crăciun. Magic Christmas Show a reușit să aducă magia printre oameni. Oameni cărora le-a încălzit inimile și i-a făcut să se adune și să acționeze pentru a îndeplini împreună un vis de care aveam toți nevoie. Un vis care ne va salva viitorii medici, viitori artiști, viitorii educatori și profesori, viitorii ingineri, viitori oameni care vor salva la rândul lor alți oameni. Spectacolul-gală a avut aseară o primă ediție cu care a reușit din prima tot ce și-a propus. A avut de la zâmbete, voie bună, show și dans, până la emoții, lacrimi de bucurie și miracol. Adică fericire!a

